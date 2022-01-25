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У міськраді Одеси влаштували жорстку бійку на засіданні земельної комісії (відео)

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Одеса, Вівторок 25 січня 2022 11:47
У міськраді Одеси влаштували жорстку бійку на засіданні земельної комісії (відео) Колаж РБК-Україна: в Одеській міськраді сталася бійка
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в міськраді сталася бійка під час засідання комісії з питань розвитку простору, землеустрою та регулювання земельних правовідносин.

Відео бійки 25 січня опубліковано в Telegram-каналі Dumskaya.net.

Співробітники "Муніципальної варти" не пропускали на засідання журналістів і громадських діячів, а також народного депутата і навіть деяких членів комісії.

Коли ж депутат Артем Дмитрук разом з представниками ЗМІ все ж зміг зайти в приміщення, бійка зав'язалася в самому залі.

"Дмитруку довелося бігати по столах і стільцях у спробах прорватися на засідання", - йдеться в публікації.

Відео: бійка в Одеській міськраді 25 січня

Як передає УСІ, в результаті бійки є постраждалі. На засіданні присутня поліція, а сама трансляція засідання періодично переривалася.

Відео: в Одеській міськраді сталася бійка 25 січня

За словами депутата міськради Жанни Мандриченко, яку також охорона не бажала пропускати, вона 20-30 хвилин не могла потрапити на засідання, що "не нормально в ХХІ столітті".

"Одеська міська рада це відкритий орган, що обирається. Нічого тут приховувати. Це все повинно бути публічним, прозорим і без бійок", - обурюється член комісії.

Мандриченко також назвала порушенням закону спробу не пустити на засідання журналістів.

Попри бійки в залі, депутати все-таки проголосували за кілька питань порядку денного, що стосуються відведення землі юрособам.

Зазначається, що на засіданні переформатованої комісії планували розглянути скандальне питання про відведення ділянки санаторію "Аркадія" на Гагарінському плато.

Раніше повідомлялося, що під Києвом депутати селищної ради влаштували бійку, яка закінчилася госпіталізацією.

Нагадаємо також, перед цим у Бердянську депутати влаштували бійку посеред дороги.

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