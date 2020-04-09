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Гороскоп здоров'я на квітень: цим знакам Зодіаку не страшні ніякі віруси

STYLERЖиття    09.04.2020 - 21:52
Гороскоп здоров'я на квітень: цим знакам Зодіаку не страшні ніякі віруси
Гороскоп здоров'я на квітень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі здоров'я на квітень 2020 назвали найбільш стійкі до хвороб знаки Зодіаку. Хто вони - дізнайтеся з матеріалу Styler

Гороскоп здоров'я на квітень 2020 підкаже, яким знакам Зодіаку в середині весни не страшні ніякі "болячки", адже всі їхні органи будуть функціонувати як годинник. Кого зірки наділять у квітні енергією, витривалістю і оптимізмом - читайте в прогнозі астрологів.

Гороскоп здоров'я на квітень: Близнюки

Близнюки у квітні будуть сконцентровані на собі і тільки на собі. Ваша енергія досягне піку в середині місяця. Це означає, що Близнюки будуть справжніми енерджайзерами, зарядженими на позитив, кохання і нові звершення.

Гороскоп здоров'я на квітень: Лев

Для Лева квітень стане часом, коли він просто не буде розуміти, чому всі оточуючі скаржаться на авітаміноз і депресію. Адже весна - це час нових починань! Головне для вас, направити потік енергії в потрібне русло, там і дивись - підійдуть дивіденди. Найбільш продуктивним і здоровим часом для Львова стане кінець квітня.

Гороскоп здоров'я на квітень: Терези

Терези у квітні захочуть освоїти нові духовні практики - ну, або принаймні, віддатися нічого не робленню з чашкою кави на балконі. У такий розслабленій млості для вас і пройде квітень. Добряче відпочивши тілом і думками, в травні ви зможете показати небувалі результати!

Гороскоп здоров'я на квітень: Риби

Якщо Рибі не вистачало енергії, то все повернеться в середині квітня. Астрологи радять Рибам приділити увагу тренуванням саме зараз! А то пізніше у вас куражу на це не вистачить. Але тільки без фанатизму, інакше можна собі щось потягнути і скоротати залишок весни в еластичних бинтах.

Раніше ми писали, у яких знаків Зодіаку у квітні може похитнутися здоров'я.

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