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Этим знакам Зодиака нужно поберечь здоровье: гороскоп на апрель

STYLERЖизнь    27.03.2020 - 21:34
Этим знакам Зодиака нужно поберечь здоровье: гороскоп на апрель
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп здоровья на апрель 2020 подскажет, каким знакам Зодиака нужно внимательно прислушаться к сигналам своего организма

Гороскоп 2020 предупреждает три знака Зодиака, что здоровье нужно беречь. И заняться этим нужно не завтра или с понедельника, а прямо сейчас, иначе в апреле ваш организм начнет давать сбои. Подробно в гороскопе здоровья на апрель 2020 - в материале Styler.

Тельцы

Тельцы в апреле будут крайне остро реагировать на перемены погоды. Поэтому большинство представителей зодиакальных созвездий будут жаловаться на самочувствие. При этом сильные физические и эмоциональные нагрузки Тельцам противопоказаны, иначе приступы мигрени или чего похуже сразу дадут о себе знать. Астрологи советуют ложиться спать пораньше.

Раки

Уязвимым местом Раков в апреле станет пищеварительная система - ее нужно беречь. Астрологи советуют уменьшить число маринованного, копченого, соленого, жаренного. Кроме того, лучше отказаться от алкоголя и жирной еды. Если вы хотели сесть на диету, звезды в апреле дают вам "зеленый свет". Но от голодания стоит отказаться.

Скорпионы

Скорпионам стоит следить за здоровьем сердца и сосудов. Особенно внимательно следует отнестись к уровню холестерина, который не помешало бы проверить. Астрологи советуют Скорпионам сесть на диету с высоким содержанием жирных кислот. Налегайте на рыбу, морепродукты и растительные масла, чтобы наладить работу организма.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут большие перемены в апреле.

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