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Гороскоп здоровья на апрель: у этих знаков Зодиака возникнут проблемы

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 21:48
Гороскоп здоровья на апрель: у этих знаков Зодиака возникнут проблемы
Гороскоп здоровья на апрель (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе здоровья на апрель назвали четыре самых уязвимых знака Зодиака

Гороскоп 2020 на апрель подскажет, каким знакам Зодиака стоит более внимательно отнестись к своему здоровью, иначе их ждут неприятные сбои в организме. Кому в средине весны нужно поберечься - советы астрологов в материале Styler.

Телец

Тельцы рискуют растерять свое здоровье из-за работы. Астрологи говорят, что весна - отличное время, чтобы вылечиться от трудоголизма. От этого напрямую будет зависеть их самочувствие. Старайтесь меньше нервничать по всякому поводу, иначе не избежать серьезных неприятностей с сердцем и сосудами.

Дева

Внутри Дев будут бороться две крайности - спешка и желание все рационально анализировать. Это противоборство приведет к выводу внутреннего конфликта на уровень физиологии. Это может спровоцировать серьезные проблемы с надпочечниками.

Скорпион

Проявляя снисхождение к своим слабостям и порокам, Скорпионы рискуют нарушить равновесие и вызвать истощение внутренних запасам организма. Самым слабым местом в апреле 2020 у вас окажется область горла, головы, шеи и нижней челюсти.

Водолей

Холостякам-Водолеям астрологи советуют всерьез задуматься о женитьбе и замужестве. Апрель - наилучшее время, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь, ведь от одиночества возникают не только депрессивные мысли, но и проблемы с женскими и мужскими органами.

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