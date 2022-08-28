Гороскоп всем знакам Зодиака с 29 августа по 4 сентября: кому повезет, а кого ждут неприятности

Овен

У Овнов сейчас период творческого авантюризма. Голова просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег. Также у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову. Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей.

Телец

У Тельцов на повестке этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас забирает огромное количество времени. Как физически так и мысленно - вы полностью в работе. Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами. Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе.

Близнецы

Близнецы на этой неделе станут очень придирчивы к своей физической внешности и проведут время не зря в спортклубах и бассейнах. Это может быть связано с иностранным знакомством и вам теперь хочется выглядеть лучше, чем на 100%, или вы готовитесь к отпуску заграницей.

Рак

Ракам неблагоприятно на этой неделе вкладывать деньги в любые финансовые схемы и компании. Большой Риск потери денег. Раки, которые находились в конфликте со своими партнерами, на этой неделе разрешат этот конфликт с помощью проявления нежности и внимания.

Лев

Львам придется жестко отстаивать свое мнение на работе и место в коллективе. И все это будет решаться во время командировок. Будет много важных переговоров с партнерами, а у некоторых и с владельцами бизнеса.

Дева

Девы попадут в немилость начальства. Поэтому постарайтесь быть благоразумны и рассудительны в общении с руководством. Неделя вся будет проведена в напряженной обстановке на работе.

Весы

Представителям Весов надо готовиться к удаленной работе дома. Это будет хоть и не очень удобно для вас, но это вам позволит сэкономить время для себя

Скорпион

У многих Скорпионов будут амурные встречи с иностранцами. Работа будет требовать много затрат сил и нервов. Так же стоит позаботится о своем психологическом здоровье. Нехватка сна может спровоцировать нарушения обмена веществ в организме.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется много потратить сил для подготовки юридически правильно оформленного пакета документов. Так же на работе могут быть серьезные осложнения и конфликты. А вот на амурном поприще все будет разворачиваться с огромной скоростью.

Козерог

Козероги, которые сейчас пытаются зарегистрировать свое ЧП, лучше на этой неделе повременить. А особенно под это открытие брать кредит или ссуду. Работающим Козерогам можно рассчитывать на повышение по службе.

Водолей

Водолеи, которые живут сейчас заграницей, почувствуют сильную ностальгию по дому и по своим близким. Возможно на этом фоне разыграется мигрень. Так же вы можете завести новое знакомство по переписке.

Рыбы

Рыбам необходимо быть предельно внимательными на дороге либо при вождении автомобиля. Высока вероятность ДТП с риском для здоровья. Если вы планируете оформить в банке кредит на недвижимость, то вам придется приложить очень огромное терпение и усилия, чтобы вашу заявку взяли в рассмотрение.