Гороскоп всім знакам Зодіаку з 29 серпня по 4 вересня: кому пощастить, а кого чекають неприємності

Овен

У Овнів зараз період творчого авантюризму. Голова просто фонтанує різноманітними ідеями привернення грошей. Також у вас зараз на горизонті з'явиться об'єкт любові, від якого буде зносити голову. Чекайте прояв жестів уваги від дуже впливових людей.

Телець

У Тельців на порядку цьому тижні: кар'єра і фінанси. Робота зараз забирає величезну кількість часу. Як фізично так і подумки - ви повністю в роботі. Також ймовірне дуже важливе відрядження за кордон, або зустріч з іноземними партнерами. Багатьох Тельців чекає кар'єрне просування на цьому тижні.

Близнюки

Близнюки на цьому тижні стануть дуже прискіпливі до своєї фізичної зовнішності і проведуть час не дарма в спортклубах і басейнах. Це може бути пов'язано з іноземним знайомством і вам тепер хочеться виглядати краще, ніж на 100%, або ви готуєтеся до відпустки закордоном.

Рак

Ракам несприятливо на цьому тижні вкладати гроші в будь-які фінансові схеми і компанії. Великий ризик втрати грошей. Раки, які перебували в конфлікті зі своїми партнерами, на цьому тижні вирішать цей конфлікт за допомогою прояву ніжності і уваги.

Лев

Левам доведеться жорстко відстоювати свою думку на роботі і місце в колективі. І все це буде вирішуватися під час відряджень. Буде багато важливих переговорів з партнерами, а у деяких і з власниками бізнесу.

Діва

Діви потраплять в немилість начальства. Тому постарайтеся бути розсудливі і розважливі в спілкуванні з керівництвом. Тиждень весь буде проведений в напруженій обстановці на роботі.

Терези

Представникам Терезів треба готуватися до віддаленої роботи вдома. Це буде хоч і не дуже зручно для вас, але це вам дозволить заощадити час для себе.

Скорпіон

У багатьох Скорпіонів будуть амурні зустрічі з іноземцями. Робота буде вимагати багато витрат сил і нервів. Так само варто подбати про своє психологічне здоров'я. Брак сну може спровокувати порушення обміну речовин в організмі.

Стрілець

Стрільцям на цьому тижні доведеться багато витратити сил для підготовки юридично правильно оформленого пакету документів. Так само на роботі можуть бути серйозні ускладнення і конфлікти. А ось на амурному терені все буде розгортатися з величезною швидкістю.

Козеріг

Козероги, які зараз намагаються зареєструвати своє ПП, краще на цьому тижні почекати. А особливо під це відкриття брати кредит або позику. Працюючим Козерогам можна розраховувати на підвищення по службі.

Водолій

Водолії, які живуть зараз закордоном, відчують сильну ностальгію по дому і за своїми близькими. Можливо на цьому тлі розіграється мігрень. Так само ви можете завести нове знайомство по листуванню.

Риби

Рибам необхідно бути гранично уважними на дорозі або при водінні автомобіля. Висока ймовірність ДТП з ризиком для здоров'я. Якщо ви плануєте оформити в банку кредит на нерухомість, то вам доведеться докласти дуже величезне терпіння і зусилля, щоб вашу заявку взяли в розгляд.