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Гороскоп всім знакам Зодіаку з 15 по 21 серпня: кого накриє везінням, а кого - невдачами

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Неділя 14 серпня 2022 19:00
Гороскоп всім знакам Зодіаку з 15 по 21 серпня: кого накриє везінням, а кого - невдачами Колаж РБК-Україна: Гороскоп з 15 по 21 серпня 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 15 по 21 серпня 2022 розповість кожному зі знаків Зодіаку, що в любові, роботі, фінансах та інших сферах життя чекає всіх представників зодіакального кола.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

У Овнів буде насичений тиждень в плані відносин. Тому у деяких Овнів може зіпсуватися репутація на цьому ґрунті.

Про фінансову сферу можна не турбуватися, в тому випадку, якщо ви вже визначили для себе чіткий план заробітку. Вас може хтось зачепити серед колег.

Телець

Тельці вдаряться в трудоголізм. Будуть цілком поглинені роботою, що дуже позначиться на взаєминах з друзями або дітьми.

На цьому тижні з'явиться можливість поїхати на відпочинок в більш віддалене і спокійне місце. Але перш ніж виїжджати з дому, перевірте, чи все ви вимкнули, закрили. Оскільки тривога за будинок або домашніх буде псувати весь ваш відпочинок.

Близнюки

Близнюки на цьому тижні будуть відчувати фінансові гойдалки. Якщо з одного боку буде збільшення доходів, то відразу будуть з'являтися "чорні діри", які будуть висмоктувати з вас ці гроші.

Не плануйте на цьому тижні поїздки, і особливо водні подорожі.

Рак

Раки можуть зустріти в дорозі свою любов. І це буде любов з першого погляду, але ви про неї так і не зізнаєтеся. Зверніть увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.

Лев

Леви на цьому тижні - улюбленці Фортуни. Удача у всьому, особливо в питаннях юриспруденції, навчання, у вирішенні питань, пов'язаних з іноземцями. Трейдерство не піде, потрібно акуратно інвестувати гроші. Особливо не ризикуйте чужими грошима.

Діва

Дівам небажано починати судові справи. Так само вас можуть несподівано відправити у відрядження, в яке ви дуже не захочете їхати.

Але з'явиться додаткове джерело доходів.

Терези

Терези будуть отримувати величезне задоволення від проведення часу в колі друзів, або від спілкування з дітьми. Але необхідно буде бути турботливими і уважними з дітьми, забезпечити їм повну безпеку. Інакше можуть бути наслідки: переломи і серйозні удари.

Так само будьте гранично уважні і розсудливі з фінансами. Є ризик втратити круглу суму грошей.

Скорпіон

У Скорпіонів будуть складатися хороші відносини з партнерами по бізнесу, зав'яжеться міцна дружба, але ось в родині не все буде гладко з другою половинкою.

Робочі процеси будуть радувати і відволікати від сімейних негараздів.

Стрілець

Стрільці отримають хорошу протекцію керівництва. Деякі можуть отримати підвищення по службі.

Але ось з документацією треба бути уважними. Особливо у відрядженні, починаючи з підготовки проїзних документів.

Козеріг

Багато Козерогів будуть зайняті збором дітей закордон на навчання. Тому все ретельно продумайте і розрахуйте по фінансовим витратам.

Любителям легкого прибутку доведеться на цьому тижні зробити таймаут, або втратити чималу суму грошей через свою безпечність.

Водолій

У Водоліїв будуть вдало вирішуватися питання з нерухомістю і спадщиною. Але будьте уважні навіть до незначних поломок будинку.

Якщо своєчасно не відремонтувати або не перевірити комунікаційні системи забезпечення будинку, то ремонт може затягнутися надовго.

Риби

Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів. Але ви станете з проблемою віч-на-віч: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно.

Ви можете обумовити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються самими злими і навіть небезпечними.

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