ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет на этой неделе

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 07:31
Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет на этой неделе
Гороскоп удачи (Коллаж РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю. Овнам, Львам и Козерогам сказочно повезет

Гороскоп на неделю, с 10 по 16 января гласит, что некоторых знаков Зодиака ждут приятные изменения. Овны, Львы и Козероги будут вознаграждены за свои старания.

Астролог Павел Глоба отмечает, что звезды более всего благосклонны к представителям данных знаков и прогнозирует для них решение давних проблем, а также существенные изменения в различных сферах жизни.

Овны

Овнам важно воздерживаться от негатива, чтобы не испортить энергетику отрицательными эмоциями. С 10 по 16 января представители данного Зодиака станут более харизматичными и обаятельными.

Также Овнов ожидают большие победы в любви. Вероятна встреча с человеком, который перевернет всю жизнь. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака и внесут положительные изменения.

Львы

У данного Зодиака появится желание двигаться вперед, а влияние на окружающих будет настолько сильным, что Львы смогут пользоваться данной "силой" в своих целях. На этой неделе удача будет сопутствовать в любых начинаниях.

У данного Зодиака намечаются позитивные изменения, и астрологи советуют им прислушиваться и присматриваться ко всем событиям, которые будут происходить вокруг. Возможно появление новых друзей и полезных связей.

Козероги

Козерогам важно на этой неделе сохранять хладнокровность и осторожность. Умеренная самокритика поможет избежать им неприятностей, а звезды усилят интуицию и помогут Козерогам реализовать желания.

В этот период появится решительность, смелость и удача начнет сопутствовать в деловой сфере. Возможно примирение со старым знакомым.

Берегите кошельки: эти знаки Зодиака ждут неприятности с деньгами Эти знаки Зодиака скоро обогатятся: главные счастливчики февраля
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь