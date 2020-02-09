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Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить цього тижня

STYLERЖиття    09.02.2020 - 07:31
Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить цього тижня
Гороскоп удачі (Колаж РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень. Овнам, Левам і Козерогам казково пощастить

Гороскоп на тиждень, з 10 по 16 січня свідчить, що деяких знаків Зодіаку чекають приємні зміни. Овни, Леви і Козероги будуть винагороджені за свої старання.

Астролог Павло Глоба зазначає, що зірки найбільше прихильні до представників даних знаків і прогнозує для них вирішення давніх проблем, а також істотні зміни в різних сферах життя.

Овни

Овнам важливо утримуватися від негативу, щоб не зіпсувати енергетику негативними емоціями. З 10 по 16 січня представники даного Зодіаку стануть більш харизматичними і привабливими.

Також Овнів чекають великі перемоги в любові. Ймовірна зустріч з людиною, яка переверне все життя. Зірки будуть прихильні до представників цього знака і внесуть позитивні зміни.

Леви

У даного Зодіаку з'явиться бажання рухатися вперед, а вплив на оточуючих буде настільки сильним, що Леви зможуть користуватися цією "силою" в своїх цілях. На цьому тижні удача буде супроводжувати в будь-яких починаннях.

У даного Зодіаку намічаються позитивні зміни, і астрологи радять їм прислухатися і придивлятися до всіх подій, які будуть відбуватися навколо. Можлива поява нових друзів і корисних зв'язків.

Козероги

Козерогам важливо на цьому тижні зберігати холоднокровність і обережність. Помірна самокритика допоможе їм уникнути неприємностей, а зірки посилять інтуїцію і допоможуть Козерогам реалізувати бажання.

В цей період з'явиться рішучість, сміливість і удача почне супроводжувати в діловій сфері. Можливо примирення зі старим знайомим.

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