Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы ожидаются с 9 по 15 августа

Овен (Луна, Правосудие и Сила)

Овнам рекомендуется начать неделю с избавления от зависимостей и вредных привычек. Это может быть общение с токсичными людьми, внутренние факторы или то, что мешает внутреннему развитию и росту. На этой неделе возможны новые успехи и возможность заявить о себе. Поступайте честно и обдумывайте свои шаги. В конце недели ожидается успех, но понадобится решительность и умение контролировать эмоции.

Телец (Повешенный, Иерофант, Смерть)

Карты говорят о невозможности активных действий, и необходимости разобраться с насущными проблемами. Это поможет проложить путь к новым успехам. В середине недели нужно заняться духовным развитием, найти ответы на свои вопросы и отделить важное от всего остального. Энергию нужно направить в правильное русло. В конце недели Тельцов ждут неизбежные перемены – нужно оставить позади все старое и настроиться на новый этап в жизни.

Близнецы (Луна, Императрица, Умеренность)

Откажитесь от слухов и займитесь собой, отбросьте все переживания и сомнения. В середине недели ожидается рост и развитие. Но не стоит торопиться, все идет по правильному пути, будьте внимательнее к деталям – это позволит не допустить ошибку и вовремя отказаться от провала. В конце недели нужно замедлить движение, и уделить внимание самому важному. У вас получится разобраться с задачами и найти решение даже самым старым проблемам.

Рак (Башня, Маг, Дурак)

Перемены в начале недели будут к лучшему, не стоит сопротивляться. Открывайте новые горизонты, но возьмите себя в руки и перестаньте тревожиться по мелочам. В середине недели будьте готовы к активным действиям, но будьте в согласии с собой. На выходных будьте внимательнее и не полагайтесь на случай – действуйте решительно, но очень осторожно.

Лев (Отшельник, Правосудие, Повешенный)

В начале недели сосредоточьтесь на решении важных задач, не бегите вперед. Это поможет поставить точку в одних делах и спокойно начать новые. Будьте честны и осмотрительны, новые высоты будут покоряться только тем, кто не спешит и использует обман для процветания. В конце недели нужно разобраться со старыми задачами и освободить путь к будущему.

Дева (Башня, Дурак, Суд)

В начале августа стоит попрощаться с иллюзиями и найти силы для движения вперед, старые идеи придется оставить в прошлом. Если вы не будете сопротивляться, то пойдете по пути развития и вас ждут позитивные изменения. В середине недели опрометчивые поступки могут привести к неприятностям – будьте собраны и внимательны. На выходных вы сможете решить давнюю проблему. Но придется играть честно, по правилам, только такой путь принесет освобождение.

Весы (Мир, Умеренность, Звезда)

Начало недели принесет покой, гармонию и возможность разрешить разногласия. Возможна награда за проделанную работу. В середине недели не торопитесь с решениями и важными делами. Чтобы избежать ошибок, понадобится вдумчивая и кропотливая работа. Конец недели будет удачным, ожидается вознаграждение и приближение к мечте. Не сворачивайте со своего пути и не пытайтесь время ускорить.

Скорпион (Луна, Колесница, Дьявол)

Проблемы у Скорпионов будут неизбежны, если они начнут потакать своим страхам и сомнениям. Возьмите свою судьбу в свои руки. Активно работайте над своим будущим, не медлите и воплощайте в жизнь самые смелые идеи – они совсем скоро принесут свои плоды. На выходных не потакайте желаниям отложить решение задач в долгий ящик, проявите настойчивость. Осторожность и внимательность уберегут вас от неприятностей.

Стрелец (Башня, Мир, Колесо фортуны)

В начале недели пересмотрите свои планы и оставьте те, которые уже утратили актуальность. Не отказывайтесь от перемен, которые сделают вашу жизнь лучше. В середине недели вас ждет успех, все проблемы разрешатся благополучно, а отношения наладятся. Будьте в гармонии с собой – это привлечет удачу. В конце недели не пытайтесь изменить ход событий, положитесь на судьбу и следите за всем, что происходит с готовностью вовремя отреагировать.

Козерог (Правосудие, Верховная жрица, Башня)

Будьте честными и непредвзятыми. Это убережет вас от промахов и ошибок, за которые придется в будущем расплачиваться. Если действовать законно, то победа обеспечена. Прислушайтесь к своей интуиции, она поможет избежать промахов и неприятностей. В конце недели могут быть внезапные изменения – не сопротивляйтесь и не прячьтесь за иллюзиями.

Водолей (Башня, Колесо фортуны, Иерофант)

Попрощайтесь со своими привычками, которые тормозят развитие и продвижение. Перемены в вашей жизни неизбежны, но для позитивных вам нужно саморазвитие. В середине недели возможны странные события – не проявляйте активность и подождите, пока не появится ясность. На выходных вы получите поддержку от влиятельных знакомых – вас ждут новые возможности и хорошие взаимоотношения.

Рыбы (Звезда, Императрица, Сила)

Не отказывайтесь от работы в начале недели и приложите все свои усилия. Ответственность и внимательность помогут увидеть новые перспективы. В середине недели будут перемены, которые будут к лучшему, но проявите активность. Может быть карьерный рост, увеличение финансового благополучия. В конце недели нужно приложить максимум усилий – ваша мечта уже на пороге. Не останавливайтесь на достигнутом и действуйте решительно.