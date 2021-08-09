Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: які сюрпризи очікуються з 9 по 15 серпня

Гороскоп на серпень 2021 говорить про те, що останній літній місяць буде спокійним і розміреним. Однак сюрпризи та несподівані події можуть порушити спокій деяких знаків Зодіаку.
Астрологи розповіли, що чекає всіх по картах Таро в найближчий тиждень, з 9 по 15 серпня. Про це повідомляє Dailyhoro.
Овнам рекомендується почати тиждень з позбавлення від залежностей і шкідливих звичок. Це може бути спілкування з токсичними людьми, внутрішні чинники або те, що заважає внутрішньому розвитку і росту. На цьому тижні можливі нові успіхи й можливість заявити про себе. Робіть все чесно та обмірковуйте свої кроки. В кінці тижня очікується успіх, але знадобиться рішучість і вміння контролювати емоції.
Карти говорять про неможливість активних дій, і необхідності розібратися з нагальними проблемами. Це допоможе прокласти шлях до нових успіхів. В середині тижня потрібно зайнятися духовним розвитком, знайти відповіді на свої питання і відокремити важливе від усього іншого. Енергію потрібно направити в правильне русло. В кінці тижня Тельців чекають неминучі зміни - потрібно залишити позаду все старе і налаштуватися на новий етап в житті.
Відмовтеся від чуток і займіться собою, відкиньте всі переживання і сумніви. В середині тижня очікується зростання і розвиток. Але не варто поспішати, все йде правильним шляхом, будьте уважнішими до деталей - це дозволить не допустити помилку і вчасно відмовитися від провалу. В кінці тижня потрібно уповільнити рух, і приділити увагу найважливішому. У вас вийде розібратися із завданнями та знайти рішення навіть найстарішим проблемам.
Зміни на початку тижня будуть на краще, не варто чинити опір. Відкривайте нові горизонти, але візьміть себе в руки та перестаньте тривожитися через дрібниці. В середині тижня будьте готові до активних дій, але будьте в злагоді з собою. На вихідних будьте уважнішими та не покладайтеся на випадок – дійте рішуче, але дуже обережно.
На початку тижня зосередьтеся на вирішенні важливих завдань, не біжіть вперед. Це допоможе поставити крапку в одних справах і спокійно почати нові. Будьте чесні та обачні, нові висоти будуть підкорятися тільки тим, хто не поспішає і використовує обман для процвітання. В кінці тижня потрібно розібратися зі старими завданнями й звільнити шлях до майбутнього.
На початку серпня варто попрощатися з ілюзіями та знайти сили для руху вперед, старі ідеї доведеться залишити в минулому. Якщо ви не будете чинити опір, то підете по шляху розвитку і вас чекають позитивні зміни. В середині тижня необачні вчинки можуть привести до неприємностей – будьте уважні та обережні. На вихідних ви зможете розв'язати давню проблему. Але доведеться грати чесно, за правилами, тільки такий шлях принесе звільнення.
Початок тижня принесе спокій, гармонію і можливість вирішити розбіжності. Можлива нагорода за виконану роботу. В середині тижня не поспішайте з рішеннями та важливими справами. Щоб уникнути помилок, знадобиться вдумлива і копітка робота. Кінець тижня буде вдалим, очікується винагорода і наближення до мрії. Не звертайте зі свого шляху і не намагайтеся час прискорити.
Проблеми у Скорпіонів будуть неминучі, якщо вони почнуть потурати своїм страхам і сумнівам. Візьміть свою долю у свої руки. Активно працюйте над своїм майбутнім, не зволікайте і втілюйте в життя найсміливіші ідеї – вони зовсім скоро принесуть свої плоди. На вихідних не потурайте бажанням відкласти вирішення завдань на безвік, проявіть наполегливість. Обережність і уважність вбережуть вас від неприємностей.
На початку тижня перегляньте свої плани та залиште ті, які вже втратили актуальність. Не відмовляйтеся від змін, які зроблять ваше життя кращим. В середині тижня вас чекає успіх, всі проблеми вирішаться щасливо, а відносини налагодяться. Будьте в гармонії з собою - це приверне удачу. В кінці тижня не намагайтеся змінити хід подій, Покладіться на долю і стежте за всім, що відбувається з готовністю вчасно відреагувати.
Будьте чесними та неупередженими. Це вбереже вас від промахів і помилок, за які доведеться в майбутньому розплачуватися. Якщо діяти законно, то перемога забезпечена. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе уникнути промахів і неприємностей. В кінці тижня можуть бути раптові зміни - не чиніть опір і не ховайтеся за ілюзіями.
Попрощайтеся зі своїми звичками, які гальмують розвиток і просування. Зміни у вашому житті неминучі, але для позитивних вам потрібно саморозвиток. В середині тижня можливі дивні події - не проявляйте активність і почекайте, поки не з'явиться ясність. На вихідних ви отримаєте підтримку від впливових знайомих - вас чекають нові можливості та хороші взаємини.
Не відмовляйтеся від роботи на початку тижня і прикладіть всі свої зусилля. Відповідальність і уважність допоможуть побачити нові перспективи. В середині тижня будуть зміни, які будуть на краще, але проявіть активність. Може бути кар'єрне зростання, збільшення фінансового добробуту. В кінці тижня потрібно докласти максимум зусиль - ваша мрія вже на порозі. Не зупиняйтеся на досягнутому і дійте рішуче.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень.