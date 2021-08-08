Гороскоп с 9 по 15 августа для всех знаков Зодиака: приготовьтесь принимать важные решения

Гороскоп 2021 на неделю с 9 по 15 августа подскажет всем знакам Зодиака, как добиться успехов в личной жизни, карьере, улучшить финансовое состояние. Астрологи дали важный совет каждому представителю зодиакального круга, а также предупредили о вероятных опасностях.

Овен

Прекратите корить себя за прошлые ошибки и заниматься самокопанием, так как можете сами себе навредить. Астрологи рекомендуют быть осторожнее на этой неделе и держать язык за зубами. Не посвящайте окружающих в свои планы, как делового так и личного характера, и тогда у вас все будет хорошо.

Телец

Неделя для Тельцов будет не из легких. Вам придется принимать важные решения, много и упорно работать, а также общаться с не самыми милыми и приятными людьми. Сфокусируйтесь на личных делах и проблемах семьи на этой неделе, а на выходных побалуйте себя покупками.

Близнецы

На этой неделе для Близнецов настанет время, когда полезно и приятно заниматься самопознанием. Проанализируйте свои слабые и сильные стороны и постарайтесь избавиться от плохих привычек, которые мешают вашему продвижению. Астрологи говорят, что этот период отлично подходит для отдыха и смены обстановки.

Рак

Для вас начнется отличное время для перемен - смены работы, поиска новых хобби, а также источников дохода. Инвестируйте время и силы в собственное развитие, что обязательно привлечет к вам новых людей, не исключены романтические увлечения. В целом эта неделя пройдет на позитивной волне и с хорошим настроением.

Лев

Для представителей знака Зодиака начнется благоприятный период для общения с людьми, что сможет вам подарить огромное количество позитива. Проявляйте на этой неделе сопереживание, демонстрируйте любовь и проявляйте уважение к окружающим. За это вы сможете получить много позитива, слов доброты и ответной помощи.

Дева

У Дев с 9 по 15 августа начнется период самопознания и самообразования. Знак Зодиака станет более удачливым в финансовой сфере, всех денег вы не заработаете, но на прибавку к зарплате можете рассчитывать. Придерживайтесь в делах рационального подхода и у вас все получится.

Весы

С начала недели ночные светила будут способствовать разрешению возникших конфликтов. Ваше настроение будет на высоте, что поможет вам сделать больше дел, чем обычно. Астрологи говорят, что вам удастся сделать гораздо больше, чем вы планировали, и добиться всего, что вы задумали. В пятницу и субботу будьте осторожнее за рулем.

Скорпион

Знак Зодиака может преследовать ощущение безнадеги и уныния. Астрологи советуют сменить это настроение на оптимизм и веру в себя, тогда ваша жизнь может измениться к лучшему. Вы можете встретиться с важными для вас людьми, которые помогут перезагрузиться и понять, как решить не дающие вам покоя трудности.

Стрелец

Астрологи советуют позаботиться об информационной защите - сменить пароли, проверить компьютер на вирусы. Не переходите по сомнительным ссылкам на этой неделе. Что касается настроения и здоровья, то тут вы будете на высоте, но вас в любой момент может накрыть усталость. Неделя будет динамичной и в некотором смысле непредсказуемой.

Козерог

Козерогам стоит начать неделю с уборки, наведения порядка и избавления от мусора, хлама. В середине недели звезды и планеты будут не в духе, поэтому покупки лучше отложить. На этой неделе Козероги смогут встретить свою вторую половину. Ваша харизма и обаяние значительно вырастут, что станет отличным подспорьем к романтическим приключениям.

Водолей

Для Водолеев наступит идеальное время для поисков новой работы, увлечений, открытия нового бизнеса. В конце недели Водолеи могут внезапно встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Астрологи рекомендуют вам стать более самостоятельными.

Рыбы

Звезды сейчас в таком положении, при котором Рыбам можно и даже нужно отправляться в дальнюю дорогу и находиться в постоянном движении. Главное — все делать без спешки, осмотрительно и аккуратно. В любви у Рыб может наступить не самая светлая полоса, но все возможные проблемы можно будет обойти стороной.