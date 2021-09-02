Гороскоп Таро на сентябрь 2021: кому из знаков Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся трудности

Овен

В течение сентября каждый человек, с которым вы встретитесь, окажет положительное влияние на вашу жизнь. Вам будет казаться, что вы узнаете свои "родственные души" (и да, их будет гораздо больше, чем одна), когда увидите их. Только не бойтесь встретить их улыбкой!

Вместе с тем, вы некоторое время пытались завершить проект. Вы вложили в это почти все, что могли, но теперь честно пришли к тому, что действительно больше ничего не можете сделать, и что, несмотря на то, как вы искренне вкладываете свою энергию в свое задание, вы не получили ни благодарности, ни похлопываний по спине, ни точно аплодисментов. Пора сделать перерыв и подумать о своем следующем шаге.

Телец

Сентябрь требует от вас заменить старые привычки новыми. Поговорите об этом со своими коллегами, деловыми партнерами и обсудите, чего вы оба хотите прямо сейчас в ваших отношениях. Затем отпустите то, что не работает, и начните все вместе. До сих пор вы, возможно, чувствовали, что заслуживаете похвалы, но никто не обращает внимания на то, насколько качественно вы делаете свою работу. Хорошей новостью является то, что неблагодарным трудом вам придется заниматься всего месяц. После этого руководство увидит, насколько тяжело вы работали над своей задачей. В сущности, сейчас надо чуть больше терпения.

Нет никаких сомнений, что ваше физическое здоровье либо улучшится, либо останется крепким, как никогда. Но избегайте излишества в еде и напитках, посиделках допоздна. Будьте умеренными.

Близнецы

Если ваш партнер в последнее время был особенно тихим или капризным, подумайте, что вы, возможно, были слишком жесткими с ним. Сентябрь просит вас быть более терпеливыми и умеренными в таких ситуациях.

Зато, возможно, вы старались угодить тем, кто этого не заслуживал.

Прекратите это, имейте свое достоинство, ибо это не приведет к желаемому результату. Если вы думали совершить прыжок в карьере или в достижении успеха, то, безусловно, сентябрь именно для этого. Будьте творческими и не бойтесь пробовать что-то новое, особенно если это привлечет внимание руководства. Ваши вознаграждения могут прийти довольно быстро, но это также может сопровождаться изменением распорядка вашей жизни. Не волнуйтесь, вы выдержите. Вместе с тем, будьте собой, когда будете принимать важные решения.

Рак

Если вы несчастливы или же наоборот - довольны, то в сентябре велика вероятность прекращения таких отношений. Это не значит, что отношения плохие - может, просто двум людям надо побыть наедине самим с собой. Позвольте себе и партнеру, и не надо сразу подозревать "тотальную зраду".

А вот в работе в сентябре появится, как просто дар с небес, прекрасная новая возможность для работы, что, скорее всего, будет в сфере, в которой вы никогда себе не представляли. Сейчас главное - не упустить этот шанс. И да, не пугайтесь, если это предложение появляется при странных или необычных обстоятельствах. Помните, что все происходит по определенным причинам. Наслаждайтесь этим вдохновляющим новым опытом. Такие колебания в отношениях и в карьере могут повлечь у вас психологическую неуравновешенность. Берегите себя, а в случае ухудшения здоровья - не медлите с визитом к врачу.

Лев

В сентябре желательно бы вам сделать самоанализ по вопросу партнерства. То есть, если вы видите, что в ваших текущих отношениях происходит что-то необычное или неопределенное, в сентябре вам понадобится некоторое время наедине, чтобы все обдумать. Если ваш партнер действительно знает вас и заботится о вас, он даст вам это время. Если нет, возможно, вам придется пересмотреть ваши отношения. В сентябре также стоит полностью посвятить себя текущим рабочим задачам. Теперь это может означать, что вам нужно отменить все свои личные планы и приступить к делу, или это может означать, что вам нужно делегировать усилия для достижения успеха в важном проекте, чтобы все были в выигрыше.

И тогда проект, который в последнее время был ничем иным, как мечтой, вполне возможно мог бы воплотиться в жизнь, именно благодаря усердию и компетентности. Просто постарайтесь не переборщить и не стать жестким или строгим, особенно к себе. Это может привести только к депрессии - и какая польза для кого-то, если вы позволите этому случиться? Сделайте все, что в ваших силах.

Дева

В сентябре не бойтесь перемен. Так, возможны кризисные нагрузки: в романтических отношениях, в деловой сфере. Но используйте этот кризис для изменения своей жизни. Изменения не будут глобальными, однако надо отпустить старое и начать жить новой жизнью.

Для того, чтобы лучше пережить эти изменения, устройте для себя праздник: планируйте вечеринки, рассылайте приглашения и обязательно поддерживайте связь с влиятельными людьми, которые уже согласились помочь вам в реализации ваших замыслов. И тогда велики шансы, что к вам судьба будет более благосклонна, а, следовательно, не за горами и подарки. Не упустите эти дары. Если вам что - то нужно, попросите об этом Вселенную - и будьте конкретными!

Весы

В сентябре зародятся много симпатий с другими людьми: душевных, романтических, на уровне общих идей и мыслей. С этими людьми вам будет о чем поговорить, независимо от социального положения или возраста. И именно такое общение будет определяющим важным событием в вашей жизни.

Если есть незавершенные проекты, то сентябрь позволит довести все до логического окончания. Ваше руководство будет наблюдать за вами, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Если вы упорно работаете - а это может означать, что вы будете заниматься не только своей, но и чужой работой - вас будут ждать потрясающие награды. Однако стоит допустить лишь один промах - и вас ждет серьезный и не слишком приятный разговор с руководством или партнерами. Именно поэтому в сентябре вам понадобится вся сила: физическая, эмоциональная и духовная. Поэтому стоит не сдаваться, а идти вперед и побеждать.

Скорпион

В сентябре у вас может появиться желание с кем-то поделиться своими сокровенными мыслями. Просто убедитесь, что это действительно тот человек, кому вы доверяете. Если кто-то просит совета, будьте щедры на теплые слова. Если любимый человек сделал что-то, что вас обидело, простите его и отпустите это, особенно если обида была не нарочна.

На работе в сентябре вашей миссией на работе будет отдавать все свои силы, делать все возможное, чтобы показать начальству, что вы можете быть творческими, страстными и настойчивыми. И тогда эта сила принесет вознаграждение именно для вас. Однако не удивляйтесь, если вы решите сейчас проводить время наедине. Все иногда нуждаются в тишине и времени для размышлений. Объясните окружающим свое желание уединиться, не отталкивайте друзей своим молчанием. Будьте добры. Объясните им, что вам нужно время наедине, чтобы продумать все свои дела.

Стрелец

Время от времени мы думаем о ком-то, и вдруг этот человек появляется. Это может быть дежавю, или сила ваших мыслей может притягивать знакомых. Однако прежде чем вновь пригласить свое окружение в сентябре их в свою жизнь, найдите новые решения старых проблем.

Также в сентябре стоит задуматься, отражает ли ваша работа ваши убеждения? Вам это нравится, и вы чувствуете, что это меняет мир вокруг вас? Если вы довольны этим, это здорово - и сентябрь будет особенно приятным месяцем. Если же вы в последнее время находитесь в депрессии, это, видимо, потому, что вы чувствуете, что у вас мало или совсем нет власти над тем, что с вами происходит. Это неправда, ведь многое зависит он нас самих. Независимо от того, на что вы надеетесь или чего боитесь - если вы стремитесь к конечному результату всей своей энергией, у вас все получится.

Козерог

У вас есть мечта? Сентябрь - самое время для ее осуществления. Возможно, вы хотите посетить страну своей мечты. А, возможно, купить те самые джинсы, о которых грезите с детства. Как бы то ни было - осуществите и наслаждайтесь. Пришло время забыть о реальности и насладиться более глубокой, очаровательной стороной жизни. И наконец настало время поговорить с самим собой. Если вы каким-то образом попали в ситуацию, которая не совсем правильная, доверяйте своим инстинктам - храните свои моральные принципы и найдите выход из ситуации.

В течение сентября вы сможете убедиться, находитесь ли вы на правильном жизненном пути. Это может показаться сейчас непонятным, но такое осознание позже вам необходимо для того, чтобы перестать судить и осуждать себя за какие-то поступки.

Водолей

В сентябре вы можете глубоко вдохнуть и расслабиться. Все ваши дела и карьера пройдут хорошо, по крайней мере частично благодаря помощи доброжелательных коллег по работе и начальства, которые сделают все возможное, чтобы помочь вам, независимо от того, попросите вы их поддержки или нет. Что на самом деле происходит, так это то, что все ваши добрые дела из прошлого вознаграждаются. Наслаждайтесь плодами предыдущей доброты.

Но при этом будьте готовы к переменам - небольшим, но важным для вас. Не бойтесь, жизнь продолжается, даже если эти изменения неожиданны. Если же эти нововведения требуют действий - не медлите, берите на себя ответственность за свои действия. Иначе реальность принесет неприятные коррективы в ваши планы.

Рыбы

В сентябре вам стоит обратить больше внимания на тех, кто рядом. Это принесет именно сейчас романтику, нежность и доверие в ваши чувства. Не стоит сейчас тратить свое время на шумные вечеринки и краткосрочные знакомства. Лучше насладитесь плодами успеха от вашей деятельности. Нет таких плодов или задерживаются - не беда, сделайте такой праздник сами. Позвоните тем, кто точно на вашей стороне - они сделают Вам хорошую рекламу.

Никому не помешает иметь в окружении уверенных и успешных людей, а вам - и подавно. Если же кто-то предлагает выбрать путь для развития, есть только один выбор: пойти правильным путем и сделать все правильно именно для себя, самому. Да, иногда выбор нелегкий, однако спокойный сон стоит больше, чем тревожные бессонные ночи. Помните об этом.