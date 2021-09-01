Гороскоп на сентябрь всем знакам Зодиака: кому осень принесет успех, а кому - неудачи

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет всем знакам Зодиака, что их ждет в начале осени в деньгах, любви, карьере, здоровье. Астролог дала совет каждому из представителей зодиакального круга, как добиться успеха и как уберечься от неудач в этом месяце.

Прогнозом на сентябрь для всех знаков Зодиака с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

ОВЕН

Овен в сентябре будет заниматься организационными вопросами коллег, сотрудников, вопросами увольнения и найма, поиском работы. Также в этом месяцы велик риск заболеваний, острых респираторных, инфекционных и венерических. Для кого-то в этом месяце карьера может закончиться, кого-то поймают на воровстве.

"Вам нужно быть аккуратными и проявить выдержку, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме или публичных скандалов. Будьте предельно честными, выполняйте всю работу тщательно и скрупулезно", - считает Арина.

Овнов, которые смогут преодолеть препятствия на работе в сентябре и не будут разжигать конфликты и интриги в сентябре в 2021, ожидает успех. Будет вознаграждение, доходы и повышение в должности в ноябре 2021.

Безработным Овнам в сентябре 2021 будут предоставлены все возможности, чтоб найти работу либо сменить ее. Это благоприятное время для профпереориентации, для обучения и овладения новой профессии. В поездках и путешествиях есть риск больших трат, нервов и мошенничества.

Также не следует сбрасывать со счетов завистников и тайных врагов, в этом месяце они могут активизироваться.

"В семейных отношениях может быть по-разному. Либо вас ждет серьезный разговор с партнером и вы придете к консенсусу либо закончится все разрывом связей и общения. Это так же касается и делового партнерства. В этот период любая конфликтная ситуация, в том числе и судебные разбирательства, будут решены не в вашу пользу. Единственное, что может решить конфликт - это большая сумма денег", - предупредила астролог.

Некоторых Овнов в это время ждет служебный роман и многочисленные связи интимного характера. Ваша сексуальная жизнь в сентябре 2021 станет наиболее насыщенной и разнообразной. С партнером вы сможете выйти на более высокий чувственный уровень.

Велика вероятность штрафов, арестов счетов, других серьезных неприятностей. Также убытки возможны в связи с экспортно-импортными операциями, зарубежными партнерами, наукой, спортом, творчеством.

ТЕЛЕЦ

Телец в сентябре 2021 будет заниматься хозяйством, недвижимостью, переездами, ремонтами и поиском работы.

Вас могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Будут продуктивными командировки. У бизнесменов увеличится поток клиентов, ждут высокие доходы благодаря хорошим организаторским способностям. Если Вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашим финансовым ожиданиям.

В сентябре 2021 Тельцам следует внимательно к своей недвижимости, дому или квартире, участку земли. Поставить сигнализацию и усилить охрану - совсем нелишнее в этот период, так как могут быть кражи и потопы.

Если запланирован переезд, в сентябре он пройдет очень быстро, резко и неожиданно. Также можно обустраиваться, делать ремонты, приобретать мебель, обновлять интерьер, делать всевозможные мелкие покупки в дом.

Интуиция может подвести, а ожидания не оправдаться, поэтому откажитесь от любых спекуляций, сомнительный инвестиций, финансовых пирамид и финансовых игр - это окажется пустой тратой денег, никакой прибыли не принесет, одни убытки. Лучше внепланово потратить деньги на детей или свое увлечение.

Сентябрь Тельцам преподнесет сюрприз в личных отношениях: весь месяц будут не утихать любовные страсти. Тем, у кого есть партнер, можно ожидать волну романтичных чувств, которая захлестнет с огромной силой. А семейным Тельцам середина сентября может принести пополнение семейства, долгожданное зачатие.

В конце сентября наступает благоприятное время для лечения, тем более что здоровье в октябре 2021 может резко ухудшиться, и нелишними будут любые оздоровительные процедуры.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в сентябре 2021 будут искать баланс между работой, домом и партнером в бизнесе или личных отношениях. Любая дисгармония приведет к сложностям во взаимоотношениях на работе и дома.

Сейчас вы должны обратить свое внимание на доме, семье, и родителях. Кому-то из них понадобиться ваша помощь. Возможна болезнь кого-то из родных. Постарайтесь создать уют и позаботиться о своих близких людях. Многие инициативы и быстрые решительные действия окажутся весьма своевременными и результативными.

Взвешивайте каждое слово, из-за опрометчивых высказываний вы можете нажить врагов, обидеть партнера и разорвать все нужные связи. Не болтайте лишнего.

Благоприятное время, чтоб проконсультировать по поводу приобретения недвижимости, земли либо дизайна дома. Купить либо разработать строительный проект. Так же возможно, в этом месяце вам понадобиться помощь психолога или астролога.

Велика вероятность того, что мошенники изо всех сил будут пытаться обвести вас вокруг пальца, или посыплются случайные досадные ошибки при подписании договоров. Однако достаточно проявить жесткий практицизм, тщательно проверить все условия сделки и уточнить все детали, чтобы контракт оказался выгодным для вас.

В течении сентября 2021 ожидайте выгодных предложений по недвижимости: например, длительная аренда крупного объекта с оплатой за весь срок аренды. Некоторые Близнецы в сентябре 2021 сделают крупную покупку.

К вашему партнеру по браку проявите чуть больше заботы, внимания, романтики, и атмосфера в доме станет мягче и благоприятнее. Будьте предельно честны и откровенны, чтобы не стать жертвой двусмысленной ситуации, не допустить ревности и обвинений в измене. Любые сложные периоды заканчиваются, настройтесь на позитив, и не ожидайте многого от новых отношений, чтобы потом не разочаровываться в любви.

Возможны крупные доходы от земли или недвижимости, а также ощутимая материальная помощь от вашего отца или матери партнера.

Середина сентября будет отмечена выгодными предложениями по работе и если вам сделали такое предложение, то смело соглашайтесь на него. Так же самое время для смены деятельности или места работы. И на такую активную жизнь в начале осени Близнецам в сентябре 2021 хватит энергии и отличного здоровья.

РАК

Рак в сентябре 2021 будет много ездить, перемещаться, обучаться, преподавать онлайн либо очно, писать книгу, статьи или защищать диссертацию. В сентябре 2021 вас ждет яркий пиар либо же дикий хейт в социальных сетях. Много сплетен, болтовни, интриг и ненужной информации.

Период хорошо подойдет для самообразования, поскольку освоение нового материала будет даваться легко. А вот путешествовать сейчас не рекомендуется, так как в пути и вдали от дома подстерегают различные неприятности и препятствия: можно забыть билеты или паспорт, перепутать вокзал или дату отправления, опоздать на самолет или потерять багаж.

Также вероятны обманы со стороны родственников и друзей, а также мошенничество в дороге, поездках, командировках и мессенджерах. Сентябрь будет очень суматошным в плане деловых поездок, передвижений, различных проверок и инспекций. Следует внимательно отнестись к оформлению бумаг.

Вероятны крупные приобретения, недвижимости, покупка машины, дачи или материальная помощь со стороны родственников. Возможно, кто-то подарит или оставит в наследство квартиру.

В это время можно пойти на курсы водителей, сделать выгодные приобретения в дом, заняться самообразованием, консультированием, инфобизнесом, онлайн-школами, смм, маркетингом.

В личной жизни происходят весьма бурные события. Любовь захватит вас с головой в сентябре 2021, причем как семейных Раков, так и тех, кто только выстраивает отношения. Дни будут наполнены романтикой, посещением культурных мероприятий, в том числе выставок, концертов, театров, ресторанов, галерей, конференций.

Партнер окажет поддержку в решении семейных и домашних задач, переездов, покупок, вопросов, связанных с недвижимостью. Внимание! Вас могут обмануть, оклеветать, склонить к обману, клевете, интригам. Поэтому будьте аккуратны с приходящей информацией и не вступайте в споры с кем-либо.

Здоровье в сентябре 2021 может заставить поволноваться многих Раков. Проведите профилактику хронических заболеваний, сдайте анализы и обращайтесь к специалисту при самых первых признаках недомогания. Высокий риск травматизма, следует быть внимательным на дорогах, исключить опасные развлечения.

ЛЕВ

Лев в сентябре 2021 полностью будет поглощен финансами, расходами (приходами) и способами добычи собственных заработков. Все-таки лучше отложить все крупные покупки, инвестиции и начинания на другой, более благоприятный период, так как до начала третьей декады месяце велика вероятность бездумно растратить все средства или попасться на уловки мошенников.

Первая половина месяца не только не принесет серьезных доходов, но даже, наоборот, может повлечь убытки, если не проявить осторожность в сделках и бизнесе. Выгодной может стать тема недвижимости: здесь возможно удачно приобрести недвижимость, выгодная аренда, можно снять красивую виллу с бассейном.

Операции с недвижимостью будут весьма удачными и прибыльными, но все равно стоит сохранять осторожность и бдительность, все документы тщательно перепроверять. Третья декада сентября благоприятна для любых мелких покупок, обустройства жилья и поиска выгодной аренды.

Благоприятно будут проходить, короткие, дальние поездки, командировки, обучение, курсы. Если потребуется финансовая помощь - обращайтесь к своим родственникам или партнеру по браку.

В плане инвестиций и стартапов вы плохо видите перспективу, летаете в иллюзиях и не полностью владеете информацией, не можете просчитать все объективные обстоятельства и поэтому любые инвестиции окажутся невыгодными. Воздержитесь от кредитования, взятия в долг крупных сумм, да и сами не одалживайте никому, иначе вернуть деньги будет непросто.

Личная жизнь на работе может набирать обороты - возможен служебный роман, с начальником или выше по статусу человеком. Возможно продвижение в работе, успех в бизнесе и повышение доходов.

ДЕВА

Деве в сентябре 2021 стоит заняться своим внешним видом: похудеть, подкачаться, записаться на тренировки, сходить к косметологу, в салон, обновить гардероб. Это благоприятное время, чтоб побаловать себя, перекрасить волосы и изменить свой стиль.

В сентябре 2021 все будет зависеть только от вас и вашей инициативы. Придется проявить всю врожденную гибкость, талант и желание действовать. Ведь если это не сделать, то придется решать массу свалившихся вопросов дома, с детьми, в семье, на работе и в партнерстве.

Деву в сентябре 2021 ждет успех в достижении поставленных целей, высока вероятность добиться уважения и славы, укрепить авторитет. Ваше стремление к высокому социальному положению в сентябре может увенчаться долгожданным результатом.

Хорошо будут складываться отношения с руководством и вышестоящими лицами, влиятельными и богатыми людьми. Деловые поездки, командировки и контакты лучше всего запланировать на вторую половину месяца, чтобы получить максимальную результативность и не тратить время впустую. Возможны споры и серьезные разногласия, но чтоб добиться положительного результата, придется прогнуться и найти консенсус.

Хорошее время для продажи и покупки автомобиля, гаджетов, так же успешными окажутся любые программы обучения, водительские курсы, языковые курсы и запуск собственных.

Общение с детьми также будет теплым и доверительным, есть вероятность долгожданного зачатия. Если решили отдохнуть в середине сентября, то сейчас не время отдыхать, а время реализовывать свои цели.

ВЕСЫ

По словам эксперта, в сентябре вы захотите заниматься своим здоровьем, работой, подчиненными, путешествиями, отдыхом, проходить лечение или профилактику в санаториях.

"Очень важно в сентябре 2021 не попасться на удочку мошенникам. Так же есть риск урезания зарплаты, уменьшение доходов, но также и приход дополнительных финансов с дивидендов, акций, недвижимости, мероприятий, преподавания, помощь детей или родителей", - считает Арина Артуровна.

Весы также должны опасаться интриг, сплетен, пустой болтовни и непонятной ситуации, чтоб не оказаться в центре сплетен и обвинений в непрофессионализме и не лишиться работы или важного статуса и уважения коллектива. У руководителей могут возникнуть проблемы с ненадежными сотрудниками и подчиненными.

"Дома нужно проявить деликатность и открытость, чтобы гармонизировать возникшую атмосферу дискомфорта и недоверия. Но порадуют дети - с ними установятся замечательные отношения - никаких ссор и разногласий. Удачное время для зачатия", - сообщила астролог.

В сентябре 2021 возможны также доходы от аренды недвижимости. Но лучше воздержаться от расширения бизнеса, покупок, депозитов, лучше снизить обороты и посмотреть на развитие ситуации. Сентябрь 2021 преподнесет возможности творческого и духовного роста, вещие сны. Можете отправиться в дальнее путешествие. Также окажутся удачными судебные решения, особенно если использовать связи и деньги.

Напряженная работа может отразиться и на состоянии здоровья, как физического, так и психологического. Поэтому максимум отдыха, спокойствия и положительных эмоций.

СКОРПИОН

В сентябре вы будете заниматься новыми проектами, реализацией планов, внедрять новые технологии, устраивать посиделки с друзьями и участвовать в общественных организациях.

"Также вы можете столкнуться с разочарованиями либо наоборот неистово влюбится. Могут быть обманы, непонятные ситуации или проблемы, связанные с детьми, хобби, творчеством, фондовым рынком, спекуляциями на бирже, тендерами, спортом и развлечениями. Не увлекайтесь спиртным и азартными играми, так как можете попасть в ловушку", - советует астролог.

Первая половина сентября 2021 будет не очень удачна в бизнесе, может быть упадок в заказах и клиентах. Лучше всего заранее проработать план "Б", поскольку вероятен срыв планов во всех сферах. Чтобы компенсировать некоторое негативное финансовое напряжение, окажите благотворительную финансовую помощь.

Отношения с детьми будут требовать в этом месяце особого внимания, так как вы можете столкнуться с нечестностью и утаивания от вас важных факторов, проявите выдержку и попробуйте поговорить с ребенком по душам.

"В отношениях, которые не оформлены официально и есть предпосылки к разрыву, то бишь постоянные ссоры и выяснения - сентябрь поставит точку. Одинокие Скорпионы в сентябре смогут познакомиться в поездках, путешествии или в коллективе с интересным человеком", - добавила Арина.

А тем, кто озабочен вопросом недвижимости, третья декада лучше всего подойдет для сделок.

СТРЕЛЕЦ

В сентябре 2021 вы будете заниматься работой, карьерой, повышением или изменением своего статуса, кто-то женится, а кто-то разведется. У кого-то будет пополнение семейства, родятся дети и внуки.

Астролог считает, что Стрелец в первый месяц осени дождется наконец-то триумфа и признания. Ваше честолюбие, активность и прозорливость в сочетании с трудолюбием и исполнительностью дадут колоссальную результативность.

"План, дело, программа, стартап над которым вы трудились, будет одобрено, программка одобрена. Вы получите значительный "приход". Успешными станут зарубежные командировки и связи. В поездке возможно познакомиться с довольно влиятельным человеком, который сыграет важную роль", - рассказывает Арина Артуровна.

Будет возможность побаловать себя подарками: обновите гардероб, закажите консультацию или онлайн-курс, абонемент в фитнес-клуб или салон.

При этом могут накопиться домашние трудности по причине неправильного рассредоточивания сил между работой и семьей. Надо с начала месяца побеспокоиться о вашем рабочем графике и развлечений, дабы сберечь теплые отношения и с домашними, и с начальством.

Также в течения месяца будьте внимательны, так как могут быть обманы и нелепые ситуации со стороны родственников, начальства, покупки (продажи, аренды) недвижимости, земли. Кто-то из родственников может запить или заболеть.

КОЗЕРОГ

"Козерог в сентябре будет выбирать высшее заведение, издавать книгу, писать статьи, работать заграницей или налаживать контакты с иностранными партнерами. Помимо этого, буду яркие, активные путешествия с рисковыми и травмоопасными ситуациями, трудности в поездках и перелетах", - прогнозирует астролог.

Вам предстоят тесные контакты с иностранцами, работа в коллаборациях, а если вы поедете в путешествие, то оно получится длительным, больше напоминающим временный переезд в страну. Вы расширите свои горизонты, и посмотрите на мир в других тонах, некоторые тайны мироздания откроются вам.

В первый месяц осени Козерогам нужно проявить внимательность и дальновидность. Любые авантюры, нарушение законов и правил, могут привести к непредсказуемым последствиям. Также велика вероятность штрафов и вымогательств. Фиксируйте все и записывайте на диктофон, камеру.

Благоприятное время для рабочих командировок: вы сможете решить многие дела и получить значительные денежные вливания. Доходы принесут контакты с зарубежными партнерами и представителями науки, образования и спорта.

На любовном фронте вам захочется разнообразия и завести общительного друга или подружку, которая будет сопровождать вас в командировках и путешествиях.

Одиноким Козерогам или желающим новизны, звезды рекомендуют заглянуть в соцсети, посещать общественные мероприятия, аэропорта, клубы, сообщества или заняться серфингом, водными лыжами, кайтсерфингом, полетать на шаре.

ВОДОЛЕЙ

"Водолей в сентябре будет отдавать долги, брать кредиты, инвестировать, заниматься финансовыми махинациями и прокручивать разного рода аферы. Будьте аккуратны, чтоб самому не попасть впросак", - предупредила Арина Артуровна.

В сентябре вы можете столкнуться с негативной информацией, либо с чьей-либо смертью. Некоторые Водолеи получат льготные выплаты, алименты или наследство. Вы можете попасть в очень рисковые и опасные ситуации, если не включите голову и рациональный подход.

"Формируется ощущение, будто вашу жизнь окружил плотный туман, размывающий настоящие очертания находящихся вокруг вещей с вкусом загадочности и недосказанности. Потому вам нелегко находиться в происходящем. В третьей декаде уйдет это ощущение и будет некое отрезвление ситуации, вы снимете розовые очки", - прогнозирует астролог.

В партнерских отношениях по бизнесу и личных вам нужно обуздать свое свободолюбие, ветреность и независимость - не спешите рвать отношения, ведь вы столько в них вложили! Проявите гибкость, отложите решение острых вопросов с партнером, и особенно с любимым человеком, до более спокойного времени. Лучше в сентябре больше отдыхать, причем совмещать отдых с оздоровлением и творчеством.

Месяц очень травмоопасный, стоит поберечь себя по здоровью, возможны обострения болезней и внеплановые операции.

РЫБЫ

Рыбы в сентябре будут выяснять отношения с партнерами по браку, по бизнесу, с недовольными клиентами. С другой стороны, ожидается огромный клиентопоток.

"Многие Рыбы в сентябре расстанутся или разведутся, разойдутся со своими половинками или партнерами по бизнесу. Чтобы этого не произошло, нужно услышать своего партнера и ублажить его желания. Возможны обманы, предательства и измены как с вашей стороны, так и со стороны партнера", - прогнозирует астролог.

Более успешной сферой для Рыб в начале осени станет бизнес и работа. Сентябрь будет благоприятен для новых запусков продуктов и стартапов.

"В коллективе доминирует удобная психологическая обстановка, вы будете в дружественных отношениях с сотрудниками и руководством. Ежели вы управленец, то целый месяц вам будут оказывать помощь надежные ассистенты", - добавила Арина Артуровна.

Судовые процессы могут решаться не в вашу пользу. Возможны большие штрафы и нарушения правил в командировках и заграницей. Либо договор с иностранными компаниями будет составлен неверно. Путешествия и отдых будет протекать с некими трудностями, меланхолией и недовольством происходящего.

Амурные дела в сентябре 2021 будут переплетаться с работой, Рыбы-одиночки сумеют отыскать собственную половинку конкретно в рабочем коллективе либо среди приятелей сослуживцев. Вероятны многообещающие знакомства в дороге.

Дети могут потребовать больше внимания к себе, чем обычно: нужно будет делать какие-то прививки, сдавать анализы. Кроме того, много времени займут покупки для малышей.