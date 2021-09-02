Гороскоп Таро на вересень 2021: кому зі знаків Зодіаку сильно пощастить, а хто долатиме труднощі

Овен

Протягом вересня кожна людина, з якою ви зустрінетесь, матиме позитивний вплив на ваше життя. Вам буде здаватися, що ви впізнаєте свої "споріднені душі" (і так, їх набагато буде більше, ніж одна), коли побачите їх. Тільки не бійтеся привітати їх усмішкою!

Разом з тим, ви деякий час намагалися завершити проєкт. Ви вклали в це майже все, що могли, але тепер чесно прийшли до того, що дійсно більше нічого не можете зробити, і що, попри те, як ви щиро вкладаєте свою енергію у своє завдання, ви не отримали ні подяки, ні поплескувань по спині, ні точно оплесків. Пора зробити перерву і подумати про свій наступний крок.

Телець

Вересень вимагає від вас замінити старі звички новими. Поговоріть про це зі своїми колегами, діловими партнерами і обговоріть, чого ви обидва хочете прямо зараз у ваших стосунках. Потім відпустіть те, що не працює, і почніть все разом. До цього часу ви, можливо, відчували, що заслуговуєте на похвалу, але ніхто не звертає увагу на те, наскільки якісно ви робите свою роботу. Хороша новина полягає в тому, що невдячною працею вам доведеться займатися лише місяць. Після цього керівництво побачить, наскільки важко ви працювали над своїм завданням. По суті, зараз треба трохи більше терпіння.

Немає жодних сумнівів, що ваше фізичне здоров’я або покращиться, або залишиться міцним, як ніколи. Але уникайте надмірності в їжі та напоях, посиденьках допізна. Будьте поміркованими.

Близнюки

Якщо ваш партнер останнім часом був особливо тихим або примхливим, подумайте, що ви, можливо, були надто жорсткими з ним. Вересень просить вас бути більш терплячими і поміркованими в таких ситуаціях.

Натомість, можливо, ви намагалися догодити тим, хто на це не заслуговував.

Припиніть це, майте свою гідність, бо це не призведе до бажаного результату. Якщо ви думали зробити стрибок у кар’єрі чи в досягненні успіху, то, безумовно, вересень саме для цього. Будьте творчими та не бійтеся пробувати щось нове, особливо якщо це приверне увагу керівництва. Ваші винагороди можуть прийти досить швидко, але це також може супроводжуватися зміною розпорядку вашого життя. Не хвилюйтесь, ви витримаєте. Разом з тим, будьте собою, коли прийматимете важливі рішення.

Рак

Якщо ви нещасливі або ж навпаки - задоволені, то у вересні велика ймовірність припинення таких відносин. Це не означає, що відносини погані - може, просто двом людям треба побути наодинці самим з собою. Дозвольте собі це й партнеру, і не треба зразу підозрювати "тотальну зраду".

А от в роботі у вересні з’явиться, як просто дар з небес, чудова нова можливість для роботи, яка, швидше за все, буде у сфері, в якій ви ніколи себе не уявляли. Зараз головне - не проґавити цей шанс. І так, не лякайтеся, якщо ця пропозиція з’являється за дивних чи незвичайних обставин. Пам’ятайте, що все відбувається з певних причин. Насолоджуйтесь цим надихаючим новим досвідом. Такі коливання у відносинах та в кар’єрі можуть спричинити у вас психологічну неврівноваженість. Бережіть себе, а в разі погіршення здоров’я - не зволікайте з візитом до лікаря.

Лев

У вересні бажано б вам зробити самоаналіз щодо питання партнерства. Тобто, якщо ви бачите, що у ваших поточних стосунках відбувається щось незвичайне чи непевне, у вересні вам знадобиться деякий час наодинці, щоб все обміркувати. Якщо ваш партнер дійсно знає вас і піклується про вас, він дасть вам цей час. Якщо ні, можливо, вам доведеться переглянути ваші стосунки. У вересні також варто повністю присвятити себе поточним робочим завданням. Тепер це може означати, що вам потрібно скасувати всі свої особисті плани та приступити до справи, або це може означати, що вам потрібно делегувати зусилля для досягнення успіху у важливому проєкті, щоб усі були у виграші.

І тоді проєкт, який останнім часом був нічим іншим, як мрією, цілком можливо міг би втілитися в життя, саме завдяки старанності та компетентності. Просто постарайтеся не переборщити і не стати жорстким або прискіпливим, особливо до себе. Це може призвести лише до депресії - і яка користь для когось, якщо ви дозволите цьому статися? Зробіть все, що в ваших силах.

Діва

У вересні не бійтеся змін. Так, можливі кризові навантаження: в романтичних стосунках, у діловій сфері. Але використайте цю кризу для зміни свого життя. Зміни не будуть глобальними, проте треба відпустити старе і почати жити новим життям.

Для того, щоб краще пережити ці зміни, влаштуйте для себе свято: плануйте вечірки, розсилайте запрошення та обов’язково підтримуйте зв’язок із впливовими людьми, які вже погодилися допомогти вам у реалізації ваших задумів. І тоді великі шанси, що до вас доля буде прихильніша, а, отже, не за горами і подарунки. Не змарнуйте ці дари. Якщо вам щось потрібно, попросіть про це Всесвіт - і будьте конкретними!

Терези

У вересні зародяться багато симпатій з іншими людьми: душевних, романтичних, на рівні спільних ідей і думок. З цими людьми вам буде про що поговорити, незалежно від соціального стану чи віку. І саме таке спілкування буде визначальною важливою подією у вашому житті.

Якщо маєте незавершені проєкти, то вересень дасть змогу довести все до логічного закінчення. Ваше керівництво буде спостерігати за вами, щоб переконатися, що ви все робите правильно. Якщо ви наполегливо працюєте - а це може означати, що ви будете займатися не лише своєю, а й чужою роботою - вас чекатимуть приголомшливі нагороди. Проте варто допустити лише один промах - і вас чекає серйозна і не надто приємна розмова з керівництвом або партнерами. Саме тому у вересні вам знадобиться вся сила: фізична, емоційна та духовна. Тому варто не здаватися, а йти вперед і перемагати.

Скорпіон

У вересні у вас може з’явитися бажання з кимось поділитися своїми потаємними думками. Просто переконайтеся, що це справді та людина, кому ви довіряєте. Якщо хтось просить поради, будьте щедрими на теплі слова. Якщо кохана людина зробила щось, що вас образило, вибачте її і відпустіть це, особливо якщо образа була не навмисна.

На роботі у вересні вашою місією на роботі буде віддавати всі свої сили - робити все можливе, щоб показати начальству, що ви можете бути творчими, пристрасними та наполегливими. І тоді ця сила принесе винагороду саме для вас. Проте не дивуйтеся, якщо ви вирішите зараз проводити час наодинці. Всі інколи потребують тиші і часу для роздумів. Поясніть оточуючим своє бажання усамітнитися, не відштовхуйте друзів своєю мовчанкою. Будьте добрим. Поясніть їм, що вам потрібен час наодинці, щоб продумати всі свої справи.

Стрілець

Час від часу ми думаємо про когось, і раптом ця людина з’являється. Це може бути дежавю, або сила ваших думок може притягувати знайомих. Однак перш ніж знову запросити своє оточення у вересні їх у своє життя, знайдіть нові рішення старих проблем.

Також у вересні варто задуматися, чи відображає ваша робота ваші переконання? Вам це подобається, і ви відчуваєте, що це змінює світ навколо вас? Якщо ви задоволені цим, це чудово - і вересень буде особливо приємним місяцем. Якщо ж ви останнім часом перебуваєте в депресії, це, мабуть, тому, що ви відчуваєте, що у вас мало або зовсім немає влади над тим, що з вами відбувається. Це неправда, адже багато що залежить він нас самих. Незалежно від того, на що ви сподіваєтесь або чого боїтеся - якщо ви прагнете кінцевого результату всією своєю енергією, у вас все вийде.

Козеріг

У вас є мрія? Вересень - саме час для її здійснення. Можливо, ви хочете відвідати країну своєї мрії. А, можливо, купити оті самі джинси, про які марите з дитинства. Як би там не було - здійсніть і насолоджуйтесь. Настав час забути про реальність і насолодитися глибшою, чарівнішою стороною життя. І нарешті настав час поговорити з самим собою. Якщо ви якимось чином потрапили в ситуацію, яка не зовсім правильна, довіряйте своїм інстинктам - зберігайте свої моральні принципи і знайдіть вихід із ситуації.

Протягом вересня ви зможете переконатися, чи ви на правильному життєвому шляху. Це може здатися зараз незрозумілим, але таке усвідомлення пізніше вам необхідне для того, щоб перестати судити і засуджувати себе за якісь вчинки.

Водолій

У вересні ви можете глибоко вдихнути і розслабитися. Усі ваші справи та кар’єра пройдуть добре, принаймні частково завдяки допомозі доброзичливих колег по роботі та начальства, які зроблять все можливе, щоб допомогти вам, незалежно від того, попросите ви їх підтримки чи ні. Що насправді відбувається, так це те, що всі ваші добрі справи з минулого винагороджуються. Насолоджуйтесь плодами попередньої доброти.

Але при цьому будьте готові до змін - невеликих, але важливих для вас. Не бійтеся, життя триває, навіть якщо ці зміни неочікувані. Якщо ж ці нововведення вимагають дій - не зволікайте, беріть на себе відповідальність за свої дії. Інакше реальність принесе неприємні корективи у ваші плани.

Риби

У вересні вам варто звернути більше уваги на тих, хто поруч. Це принесе саме зараз романтику, ніжність і довіру у ваші почуття. Не варто зараз витрачати свій час на гучні вечірки і короткострокові знайомства. Краще насолодіться плодами успіху від вашої діяльності. Немає таких плодів або затримуються - не біда, зробіть таке свято самі. Подзвоніть тим, хто точно на вашій стороні - вони зроблять Вам гарну рекламу.

Нікому не завадить мати в оточенні впевнених і успішних людей, а вам - і поготів. Якщо ж хтось пропонує обрати шлях для розвитку, є лише один вибір: піти правильним шляхом і зробити все правильно саме для себе, самому. Так, інколи вибір нелегкий, проте спокійний сон вартий більше, ніж тривожні безсонні ночі. Пам’ятайте про це.