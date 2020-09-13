Гороскоп Таро на октябрь: середина осени принесет нам великие перемены

Гороскоп Таро на октябрь 2020 (фото: pixabay.com)

Таролог рассказала в прогнозе по картам Таро, чего ждать нам от октября 2020

Гороскоп Таро на октябрь 2020 сулит нм новые возможности и перспективы, а на первый план в этом месяце выйдут такие сферы, как дела, работа и карьера. На второй месяц осени выпадает карта "Колесница", которая дает нам энергию для новых начинаний.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала в Instagram, как достичь желаемого в октябре в деньгах, любви, карьере.

"Если поставите перед собой новые и значимые цели, достигните желаемого в короткие сроки. Пришло время действовать. Удача будет на стороне лидеров. Начало новых проектов и идей приведет к росту, развитию, а в дальнем - принесет прибыль", - пишет таролог

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Октябрь станет отличным месяцем для поездок, командировок, перемен в жизни, активности.

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В любви не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое в отношениях. Если привнесете в личное спонтанность, смелость, драйв, то это оживит чувства и приведет к новым впечатлением.

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Одиноких ждут шансы неожиданных знакомств в общественных местах, транспорте. Готовитесь к поездке или командировке - ждите симпатий, романов. Захочется знакомиться, общаться и это приведет к новым событиям в любви. Не исключен флирт на работе.

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Семейные люди ощутят спонтанное сближение с близким человеком. Отличное время переводить отношения на новый уровень. А может быть Вы давно ждали переезда, приобретения недвижимости, эти планы увенчаются успехом. Вас сблизят совместные поездки.

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Работа порадует насыщенными событиями и массой возможностей проявить себя с лучшей стороны. Смело беритесь за новые задачи, ставьте перед собой новые цели.

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