Гороскоп Таро на сентябрь: какие судьбоносные перемены ждут всех нас

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 (фото: pixabay.com)

Карты Таро обещают много новых впечатлений и неожиданных поворотов судьбы

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 сулит важные судьбоносные перемены всем нам. Карты расскажут в каких жизненных сферах - любви, деньгах, работе - нас ждет успех и новые начинания.

Известный украинский таролог Елена Саламандра поведала в Instagram про карту месяца, которая будет управлять последним месяцем осени.

По словам таролога, картой месяца будет "Императрица". Сентябрь порадует нас новыми возможностями, хорошими отношениями с близкими, любовными приключениями. Семья и близкие люди поддержат, дадут верный мудрый совет.

"Готовьтесь получить результаты от тех усилий, которые ранее вложили в дела. То, что делали честно, самоотверженно, даст результат", - написала специалист.

В первый месяц осени вероятна прибыль, денежный бонус, подарки судьбы. Не исключено, что исполнится заветное желание.

Любовь порадует приятными событиями. Сентябрь обрадует улучшениями именно в событиях личной жизни при условии Вашей выдержки и спокойствия. Если раньше в любви были трудности, то наступит период стабильности.

Одиночки получат шансы завести новые знакомства, причем одно из них окажется серьезным, перспективным и рискует перерасти в стабильные отношения или даже создание крепкого союза.

А семейные люди почувствуют стабильность в отношениях. Таролог говорит, что все домашние дела увенчаются успехом. Отличное время для новых начинаний, роста, процветания семьи.

Работа приятно удивит прибылью, стабильностью, принесет уверенность в том, что завтра будет еще лучше.

"Ждите результатов от начатых ранее дел, укрепления своих позиций. Наладятся отношения с коллегами, а руководство отнесется с благосклонностью. Возможны бонусы и премии. Сентябрь будет плодотворным во многих сферах жизни", - подытожила Елена Саламандра.

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