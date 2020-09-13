Гороскоп Таро на жовтень: середина осені принесе нам великі зміни

Гороскоп Таро на жовтень 2020 (фото: pixabay.com)

Таролог розповіла в прогнозі по картах Таро, чого чекати нам від жовтня 2020

Гороскоп Таро на жовтень 2020 обіцяє нм нові можливості і перспективи, а на перший план у цьому місяці вийдуть такі сфери, як справи, робота і кар'єра. На другий місяць осені випадає карта "Колісниця", яка дає нам енергію для нових починань.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла в Instagram, як досягти бажаного в жовтні в грошах, коханні, кар'єрі.

"Якщо поставите перед собою нові й значущі цілі, досягнете бажаного в короткі терміни. Настав час діяти. Удача буде на боці лідерів. Початок нових проектів та ідей приведе до зростання, розвитку, а в далекому - принесе прибуток", - пише таролог

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Жовтень стане відмінним місяцем для поїздок, відряджень, змін у житті, активності.

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У коханні не бійтеся ризикувати і пробувати щось нове у відносинах. Якщо привнесете в особисте спонтанність, сміливість, драйв, то це оживить почуття і приведе до нових вражень

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Одиноких чекають шанси несподіваних знайомств в громадських місцях, транспорті. Готуєтеся до поїздки або відрядження - чекайте симпатій, романів. Захочеться знайомитися, спілкуватися і це приведе до нових подій в коханні. Не виключено флірт на роботі.

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Сімейні люди відчують спонтанне зближення з близькою людиною. Відмінний час переводити відносини на новий рівень. А може бути Ви давно чекали переїзду, придбання нерухомості, ці плани увінчаються успіхом. Зблизять Вас спільні поїздки.

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Робота порадує насиченими подіями та безліччю можливостей проявити себе з кращого боку. Сміливо беріться за нові завдання, ставте перед собою нові цілі.

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