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Гороскоп Таро на жовтень: середина осені принесе нам великі зміни

Неділя 13 вересня 2020 06:00
Гороскоп Таро на жовтень: середина осені принесе нам великі зміни
Гороскоп Таро на жовтень 2020 (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Таролог розповіла в прогнозі по картах Таро, чого чекати нам від жовтня 2020

Гороскоп Таро на жовтень 2020 обіцяє нм нові можливості і перспективи, а на перший план у цьому місяці вийдуть такі сфери, як справи, робота і кар'єра. На другий місяць осені випадає карта "Колісниця", яка дає нам енергію для нових починань.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла в Instagram, як досягти бажаного в жовтні в грошах, коханні, кар'єрі.

"Якщо поставите перед собою нові й значущі цілі, досягнете бажаного в короткі терміни. Настав час діяти. Удача буде на боці лідерів. Початок нових проектів та ідей приведе до зростання, розвитку, а в далекому - принесе прибуток", - пише таролог

Жовтень стане відмінним місяцем для поїздок, відряджень, змін у житті, активності.

У коханні не бійтеся ризикувати і пробувати щось нове у відносинах. Якщо привнесете в особисте спонтанність, сміливість, драйв, то це оживить почуття і приведе до нових вражень

Одиноких чекають шанси несподіваних знайомств в громадських місцях, транспорті. Готуєтеся до поїздки або відрядження - чекайте симпатій, романів. Захочеться знайомитися, спілкуватися і це приведе до нових подій в коханні. Не виключено флірт на роботі.

Сімейні люди відчують спонтанне зближення з близькою людиною. Відмінний час переводити відносини на новий рівень. А може бути Ви давно чекали переїзду, придбання нерухомості, ці плани увінчаються успіхом. Зблизять Вас спільні поїздки.

Робота порадує насиченими подіями та безліччю можливостей проявити себе з кращого боку. Сміливо беріться за нові завдання, ставте перед собою нові цілі.

Раніше ми писали, як уберегтися від небезпек ретроградного Марса, який настав 10 вересня.

Також таролог розповіла, які доленосні зміни чекають всіх нас у вересні.

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