Гороскоп Таро на август: какие сюрпризы и перемены подарит нам остаток лета

Гороскоп Таро на август 2020 сулит всем нам приятные неожиданности, встречи и перемены в любви и сближение со второй половинкой. На работе все будет гладко, а вот деньги тратить направо и налево не стоит.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала Styler, чем нас порадует август в любви, отношениях с родными, финансах, работе и карьере, и конечно же, в сфере здоровья.

Любовь - карта "6 Чаш"

В отношениях месяц порадует приятными сюрпризами и впечатлениями.

Тем, кто ищет любовь, август приготовил новые встречи, а также возвращение бывших увлечений. Вы осознаете, чего хотите от отношений. Обстоятельства будут разворачиваться в вашу пользу.

Семья - карта "10 чаш"

Тех кто в паре август порадует сближением с мужем или женой. Отношения скрепят старые воспоминания. Посетите ваше любимое романтическое место, это принесет в отношения теплоту.

Отношения с родными - карта "8 пентаклей"

Над отношениями с близкими придется поработать. Если вы уделите им внимание, то вас ждет вознаграждение и взаимопонимание. Удачно пройдут совместные генеральные уборки, ремонт и покупки домой.

С друзьями. Общение с друзьями будет нелегким. Постарайтесь не принимать близко к сердцу замечания в ваш адрес. Иногда, захочется побыть наедине самому с собой, что бы разобраться и отдохнуть. Риск попутных конфликтов, недопониманий.

Работа и карьера - карта "6 пентаклей"

Август будет очень плодотворным в сфере работы и карьере. Проявите себя по полной и вас ждет удача. Карта обещает внимание, благосклонность к вам со стороны руководства, приятный денежный бонус за ваши старания.

Деньги - карта "Отшельник"

Постарайтесь не тратить больше, чем вы получаете. Месяц принесет финансовые ситуации, которые потребуют вашего внимания, бережливости. Полагайтесь только на свою прибыль, сбережения.

Здоровье - карта "Жрец"

Август укрепит здоровье, зарядит энергией. Если будете размеренно относиться к нагрузкам, внимательно отнесетесь к себе в период усталости, то здоровье Вас только порадует.

Ранее мы писали, что астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки.

Также сообщалось, в гороскопе Таро на август для всех знаков Зодиака, кого ждет новая любовь, а кого - крах отношений.