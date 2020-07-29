Гороскоп Таро на август для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого - крах отношений

Гороскоп Таро на август 2020 (фото: pixabay.com)

Таролог рассказала, что карты приготовили всем знакам Зодиака в самой главной жизненной сфере – любви

Гороскоп по картам Таро на август 2020 расскажет всем знакам Зодиака про, пожалуй, самую важную сферу жизни – любовь. Ведь именно она способна, как окрылить человека, так и разрушить его в один миг.

Таропрогноз составила для Styler известный украинский таролог Елена Саламандра.

Карты Таро дали ценный совет каждому из двенадцати представителей зодиакального круга, как сохранить отношения и сделать их более нежными и близкими. А одиноким знакам Зодиака она рассказала, каких встреч стоит избегать в августе.

Овен

Одиноким Овнам в последний месяц лета лучше направить энергию на работу, а не на любовь. Ведь вам могут встретиться партнеры, зацикленные на себе или ищущие легкого общения.

Овны, которые имеют пару, рискуют столкнуться с недопониманием и конфликтами с любимыми. Лучше не давать волю эмоциям, а решать проблемы хладнокровно и рационально.

Телец

Одинокие Тельцы – смело откройтесь неожиданностям в любовной жизни! В августе вас ждут знакомства, много общения и шанс романтической связи.

А вот у Тельцов в паре отношения укрепятся благодаря совместным выходам, поездкам и новым впечатлениям. Вы будете понимать друг друга и поддерживать.

Близнецы

Близнецам-холостякам август предоставит шанс лучше разобраться в себе. В новых знакомствах будет пауза, поэтому энергию лучше направить в работу.

Близнецы в паре почувствуют временное охлаждение чувств с близким человеком. Этот период хорошо подойдет для понимания любимого на новом уровне - к личным границам нужно относиться с уважением.

Рак

Одиноким Ракам нужно быть аккуратнее! Вероятно знакомство с человеком, который захочет обмануть и на поверку окажется совсем не тем, каким Вы его видите.

Ракам в паре нужно оберегать свои отношения от вмешательства посторонних с их советами. Из-за этого между вами и вашей половинкой возможны конфликты.

Лев

Для одиноких Львов Таро обещает новые знакомства. А инициатива в личной жизни принесет приятные открытия и новый опыт общения.

Львы в паре смогут укрепить отношения. С любимым человеком вас ждет сближение, новые идеи, дела.

Дева

Одиноких Дев ждут новые свидания и встречи. Август подарит эмоции, чувства, и много внимания со стороны противоположного пола.

Отношения Дев в паре укрепятся благодаря приятным романтическим встречам, выходам в люди, задушевным разговорам. Близкий человек подарит вам внимание и искренние отношения.

Весы

Для одиноких Весов август готовит массу приятных сюрпризов. А спонтанное знакомство окажется интересным и перспективным.

Весы в паре будут радоваться отношениям с любимым. Вероятно совместное путешествие и много приятных эмоций.

Скорпион

Одиноких Скорпионов ждут новые знакомства, что принесет интересный опыт. Одно из увлечений окажется перспективным, сможет иметь продолжение.

Скорпионам в отношениях нужно остерегаться советов со стороны знакомых и даже членов семьи. Такие ситуации приведут к конфликтам с близким человеком.

Стрелец

Стрельцам "в поиске" нужно приготовиться к новым знакомствам. Близкие люди захотят свести Вас с интересным человеком.

А вот Стрельцов в отношениях ждет отличное время для новых планов. Сближение с любимым человеком, теплота, взаимопонимание.

Козерог

Для одиноких Козерогов велик риск ввязаться в любовные треугольники. Не давайте шансов сложным и запутанным отношениям.

А Козероги в отношениях столкнутся с ревностью к любимому. Эмоции лучше попридержать в узде.

Водолей

Одинокие Водолеи, приготовьтесь к встрече с интересным человеком, уверенным в себе, а также симпатиям и флирту на работе.

На Водолеев в отношениях лягут многие семейные дела. Старания и упорство оценит близкий человек. В паре - сближение, понимание.

Рыбы

Август готовит одиноким Рыбам новые неожиданные знакомства. В отношения можно вступать смело и без оглядки.

Рыбы в паре могут сблизиться с любимым человеком. Таро рекомендуют проявить к своей половинке внимание и теплоту, и вы не пожалеете. Ведь это вернется к вам искренними чувствами и подарками.

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