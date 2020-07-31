ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки

Пятница 31 июля 2020 05:30
Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки
Гороскоп 2020 (фото: pixabay)
Автор: Styler

Гороскоп на август расскажет про самые везучие знаки Зодиака

Гороскоп на август 2020 сулит некоторым из знаков зодиака фантастический подъем в сфере материального. Для этих везунчиков заработать деньги будет легко, ведь звезды обещают им много шансов, которые просто грех упустить.

Премии, похвала (денежная) от начальства, прибыльные авантюры, выгодные вложения и проекты, которые принесут немалые дивиденды - это обещают звезды гороскопа четырем знакам Зодиака: Тельцу, Близнецам, Деве и Весам, пишет СТБ.

Телец

Июль будет очень благоприятен в финансовом плане. На работе вам могут поручить серьезное задание. Не оплошайте! Ваш финансовый гороскоп на август гласит: если вы проявите профессионализм и нестандартный подход к решению проблем и задач, начальство порадует вас солидной премией.

Близнецы

Близнецам доход могут принести авантюры! В последний месяц лета можно и нужно рисковать, потому что звезды будут на вашей стороне. Финансовый гороскоп на август советует Близнецам доверять своей интуиции, ведь она вас точно не подведет!

Дева

Вас ждет очень благоприятный финансовый период! Начальник доверит вам серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Финансовый гороскоп на последний месяц лета для вас гласит: если справитесь с ним и успешно реализуете, вас озолотят!

Весы

В сфере финансов в августе Весы будут реальными везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на август предупреждает вас не зазнаваться и не тратить сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца можете остаться ни с чем.

Ранее мы писали, какие знака Зодиака в августе ждут новые начала и приятные потрясения.

Также сообщалось, кого ждет новая любовь, а кого - крах отношений в гороскопе Таро на август для всех знаков Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь