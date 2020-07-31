Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым в августе деньги сами придут в руки

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Гороскоп на август расскажет про самые везучие знаки Зодиака

Гороскоп на август 2020 сулит некоторым из знаков зодиака фантастический подъем в сфере материального. Для этих везунчиков заработать деньги будет легко, ведь звезды обещают им много шансов, которые просто грех упустить.

Премии, похвала (денежная) от начальства, прибыльные авантюры, выгодные вложения и проекты, которые принесут немалые дивиденды - это обещают звезды гороскопа четырем знакам Зодиака: Тельцу, Близнецам, Деве и Весам, пишет СТБ.

Телец

Июль будет очень благоприятен в финансовом плане. На работе вам могут поручить серьезное задание. Не оплошайте! Ваш финансовый гороскоп на август гласит: если вы проявите профессионализм и нестандартный подход к решению проблем и задач, начальство порадует вас солидной премией.

Близнецы

Близнецам доход могут принести авантюры! В последний месяц лета можно и нужно рисковать, потому что звезды будут на вашей стороне. Финансовый гороскоп на август советует Близнецам доверять своей интуиции, ведь она вас точно не подведет!

Дева

Вас ждет очень благоприятный финансовый период! Начальник доверит вам серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Финансовый гороскоп на последний месяц лета для вас гласит: если справитесь с ним и успешно реализуете, вас озолотят!

Весы

В сфере финансов в августе Весы будут реальными везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на август предупреждает вас не зазнаваться и не тратить сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца можете остаться ни с чем.

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