Гороскоп Таро на серпень: які сюрпризи і зміни подарує нам залишок літа

Карти Таро підкажуть, що нас чекає в серпні у всіх сферах життя
Гороскоп Таро на серпень 2020 обіцяє всім нам приємні несподіванки, зустрічі та зміни в коханні та зближення з другою половинкою. На роботі все буде гладко, а ось гроші витрачати направо і наліво не варто.
Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла Styler, чим нас порадує серпень у коханні, стосунках з рідними, фінансах, роботі і кар'єрі, і звичайно ж, у сфері здоров'я.
У стосунках місяць порадує приємними сюрпризами та враженнями.
Тим, хто шукає кохання, серпень приготував нові зустрічі, а також повернення колишніх захоплень. Ви усвідомите, чого хочете від стосунків. Обставини будуть розгортатися на вашу користь.
Тих хто в парі, серпень потішить зближенням з чоловіком або дружиною. Стосунки скріплять старі спогади. Відвідайте ваше улюблене романтичне місце, це принесе в стосунки теплоту.
Над відносинами з близькими доведеться попрацювати. Якщо ви приділите їм увагу, то на вас чекає винагорода і взаєморозуміння. Вдало пройдуть спільні генеральні прибирання, ремонт і покупки додому.
З друзями. Спілкування з друзями буде нелегким. Постарайтеся не брати близько до серця зауваження на вашу адресу. Іноді, захочеться побути наодинці самому з собою, щоб розібратися і відпочити. Ризик попутних конфліктів, непорозумінь.
Серпень буде дуже плідним у сфері роботи і кар'єрі. Проявіть себе по повній і вас чекає удача. Карта обіцяє увагу, прихильність до вас з боку керівництва, приємний грошовий бонус за ваші старання.
Постарайтеся не витрачати більше, ніж ви отримуєте. Місяць принесе фінансові ситуації, які вимагатимуть вашої уваги, ощадливості. Покладайтеся лише на свій прибуток, заощадження.
Серпень зміцнить здоров'я, зарядить енергією. Якщо будете розмірено ставитися до навантажень, уважно поставитеся до себе в період втоми, то здоров'я вас тільки порадує.
Раніше ми писали, що астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких в серпні гроші самі прийдуть в руки.
Також повідомлялося, в гороскопі Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку, кого чекає нове кохання, а кого - крах відносин.