Гороскоп Таро на серпень: які сюрпризи і зміни подарує нам залишок літа

Гороскоп Таро на серпень 2020 обіцяє всім нам приємні несподіванки, зустрічі та зміни в коханні та зближення з другою половинкою. На роботі все буде гладко, а ось гроші витрачати направо і наліво не варто.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла Styler, чим нас порадує серпень у коханні, стосунках з рідними, фінансах, роботі і кар'єрі, і звичайно ж, у сфері здоров'я.

Кохання - карта "6 Чаш"

У стосунках місяць порадує приємними сюрпризами та враженнями.

Тим, хто шукає кохання, серпень приготував нові зустрічі, а також повернення колишніх захоплень. Ви усвідомите, чого хочете від стосунків. Обставини будуть розгортатися на вашу користь.

Сім'я - карта "10 чаш"

Тих хто в парі, серпень потішить зближенням з чоловіком або дружиною. Стосунки скріплять старі спогади. Відвідайте ваше улюблене романтичне місце, це принесе в стосунки теплоту.

Відносини з рідними - карта "8 пентаклей"

Над відносинами з близькими доведеться попрацювати. Якщо ви приділите їм увагу, то на вас чекає винагорода і взаєморозуміння. Вдало пройдуть спільні генеральні прибирання, ремонт і покупки додому.

З друзями. Спілкування з друзями буде нелегким. Постарайтеся не брати близько до серця зауваження на вашу адресу. Іноді, захочеться побути наодинці самому з собою, щоб розібратися і відпочити. Ризик попутних конфліктів, непорозумінь.

Робота і кар'єра - карта "6 пентаклей"

Серпень буде дуже плідним у сфері роботи і кар'єрі. Проявіть себе по повній і вас чекає удача. Карта обіцяє увагу, прихильність до вас з боку керівництва, приємний грошовий бонус за ваші старання.

Гроші - карта "Пустельник"

Постарайтеся не витрачати більше, ніж ви отримуєте. Місяць принесе фінансові ситуації, які вимагатимуть вашої уваги, ощадливості. Покладайтеся лише на свій прибуток, заощадження.

Здоров'я - карта "Жрець"

Серпень зміцнить здоров'я, зарядить енергією. Якщо будете розмірено ставитися до навантажень, уважно поставитеся до себе в період втоми, то здоров'я вас тільки порадує.

Раніше ми писали, що астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких в серпні гроші самі прийдуть в руки.

Також повідомлялося, в гороскопі Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку, кого чекає нове кохання, а кого - крах відносин.