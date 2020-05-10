Гороскоп на сегодня: на кого свалится удача 10 мая

Гороскоп на май предупреждает все знаки Зодиака о крупном везении, которое легко упустить, если не прислушиваться к совету звезд. 10 мая для многих знаков окажется приятным днем, который будет способствовать их развитию и получению приятных жизненных сюрпризов. Возможны небольшие хлопоты, но звезды подскажут, что нужно делать.

Астрологи дали прогноз на 10 мая для всех знаков Зодиака и рассказали, какие сюрпризы принесут звезды.

Овны. Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Тельцы. Тельцам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь. Если не лениться, то удастся выполнить множество дел, отложенных вами на потом.

Близнецы. Сейчас у Близнецов благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем, старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат. Также возможен прилив вдохновения, особенно у Близнецов, жизнь которых связана с творчеством.

Раки. В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова принимайтесь за дела.

Львы. Для Львов сегодня будет удачное время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет свойственно изрядное красноречие – главное помните, что ничего стесняться, когда уже взялись за дело. Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Девы. День удачен для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех. Вам будет присуща удивительная работоспособность – усталость не будет чувствоваться, даже если дел будет больше, чем обычно.

Весы. Отбросьте лень и принимайтесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Единственный человек, который будет с вами всегда – это вы. Не забывайте об этом и уважайте себя.

Скорпионы. Скорпионам стоит больше времени уделить общению – неторопливому, интересному и не обязательно полезному. При этом деловые переговоры будут протекать хорошо, есть высокие шансы заручиться необходимой поддержкой.

Стрельцы. На Стрельцов сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и по пунктам выполняйте запланированное.

Козероги. В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте уступчивыми и все обойдется.

Водолеи. В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или на спокойной прогулке.

Рыбы. Клевета и ложь в этот период отдадутся сторицей и очень больно ударят. Рекомендовано избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается.

Ранее мы писали, на какие знаки в мае свалится неожиданное богатство.