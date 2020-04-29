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На эти знаки Зодиака в мае свалится неожиданное богатство

STYLERЖизнь    29.04.2020 - 21:44
На эти знаки Зодиака в мае свалится неожиданное богатство
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на май 2020 назовет три знака Зодиака, которым уготовано денежное везенье

Гороскоп 2020 сулит трем знакам Зодиака сказочное везение в денежной сфере. Астрологи дали совет каждому представителю зодиакального созвездия, как сберечь и приумножить финансы в конце весны 2020. Кто эти счастливчики, которым помогают даже звезды, вы сможете узнать из материала Styler.

Финансовый гороскоп на май 2020: Телец

В мае у Тельца будет невероятно сильно развита интуиция, особенно чутье будет хорошим в финансовых делах. Астрологи считают, что вы почти явственно ощутите связь с материальным миром. Благодаря этому вам удастся буквально найти золотую жилу, что особенно актуально в это нелегкое время. Кроме того, вы станете правильно понимать роль денег в жизни и в вашем будущем процветании.

Финансовый гороскоп на май 2020: Дева

Девы в мае будут демонстрировать себе и всем окружающим сильные материальные интересы, а также недюжинное умение зарабатывать деньги. Вы даже сможете влиять на людей, пользоваться способностью манипулировать ими в своих интересах и умением подпитываться за их счет. Такие сверхспособности позволят вам разбогатеть буквально на пустом месте.

Финансовый гороскоп на май 2020: Козерог

Козерогам пора потирать ладошки, ведь их ждет по-настоящему удачный месяц в финансовой сфере. У окружающих возникнет ощущение, что вы практически ни на что не тратите денег, зато прибыль сама идет к вам в руки. Поостерегитесь - такое положение вещей заманчиво для грабителей! Астрологи советуют поменьше болтать о ваших дебетах и кредитах, чтобы не вводить окружающих в искушение.

Ранее мы писали, жизнь каких знаков Зодиака перевернется с ног на голову уже в конце апреля. Астрологи дали им совет, как извлечь из шансов, дарованных звездами максимум выгоды.

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