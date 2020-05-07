Гороскоп для женщин: что нужно сделать до конца весны, чтобы стать счастливой

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Женский гороскоп на мая 2020 расставит главные цели для всех знаков Зодиака

Гороскоп 2020 на май для женщин сулит разного рода перемены и испытания представительницам прекрасного пола. Астрологи рассказали, что нужно обязательно успеть сделать всем девочкам, девушкам, женщинам до конца весны, чтобы стать счастливой, успешной, богатой и любимой.

Астрологи рекомендуют прислушиваться к своей интуиции, не печалится из-за мелочей, а к своей цели идти прямо, не оглядываясь назад.

Гороскоп для женщин на май 2020: Овен, Телец и Близнецы

Хотя звезды и сулят Овнам скучный и обыденный месяц, представительницам этого знака непременно нужно распланировать свое лето, чтобы реализовать самые смелые амбиции. Женщины-Овны до самого конца мая будут страдать от нехватки эмоций.

Тельцам нужно обязательно отдохнуть, ведь за бешенным ритмом вы стали забывать о себе. Уделите внимание своей внешности, сходите к косметологу и на маникюр, а работа и все родственники с их проблемами подождут.

Близнецам стоит действовать, учитывая только свои интересы. В мае им нужно следовать туда, куда велит сердце. Удача ждет представительниц знака в профессиональной сфере. И не забывайте хвалить себя за малейшие достижения.

Гороскоп для женщин на май 2020: Рак, Лев, Дева

Ракам нужно обязательно разгрести кучи дел, которые накопились за зиму и весну. И хотя женщины-Раки рискуют погрузнуть в рутине, не забывайте мечтать и обращайте внимание на знаки судьбы.

Астрологи рекомендуют Львам чаще смотреть по сторонам. Ведь именно в мае вам предоставится шанс изменить судьбу после встречи с нужными людьми. Обязательно воспользуйтесь этим шансом и проявляйте инициативу.

Девам до конца весны нужно обрести духовное равновесие, ведь летом на вас свалятся перемены, которые могут вызвать смятение. Скорость событий и хаос ворвутся в вашу жизнь - будьте к ним готовы.

Гороскоп для женщин на май 2020: Весы, Скорпион, Стрелец

Весам предстоит принять важное решение, от которого будет напрямую зависеть ваше будущее. А вот действовать нужно аккуратно и здраво, ведь интуиция будет молчать. Главное - это нужно обязательно сделать до конца весны.

А вот Скорпионам нужно настроить себя на позитив, так как в мае вам придется столкнутся с манипуляторами и провокаторами. Вы будете слишком недоверчивы к окружающим, поэтому можете расстроить отношения с близкими.

Стрельцам стоит приучить себя к сдержанности во всем - в чувствах, действиях, да что там - даже в еде. Если не хотите ссор, размолвок и лишнего веса, научитесь контролировать свои порывы и желания.

Гороскоп для женщин на май 2020: Козерог, Водолей, Рыбы

Козерогам нужно поберечь себя от эмоционального выгорания. В стремлении решить все и сразу вы можете переусердствовать и впасть в депрессию. Астрологи рекомендуют женщинам-Козерогам чаще думать о себе и о своих потребностях.

Астрологи советуют Водолеям внимательнее следить за происходящими событиями, чтобы не упустить важные знаки, что их вам посылает судьба. И тогда выбрать правильный путь, когда придет время, вы сможете без особых хлопот.

Рыбам нужно обязательно отоспаться - ваш организм как никогда требует отдыха, как физического, так и эмоционального. Все правильные решения и планы придут к вам во сне. Берегитесь в мае чрезмерных всплесков эмоций и слишком большой активности.

Ранее мы писали, что астрологи дали совет всем знакам Зодиака на май. Они рассказали, какие жизненные сферы станут приоритетными до конца весны.