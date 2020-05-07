ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп для женщин: что нужно сделать до конца весны, чтобы стать счастливой

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 21:21
Гороскоп для женщин: что нужно сделать до конца весны, чтобы стать счастливой
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Женский гороскоп на мая 2020 расставит главные цели для всех знаков Зодиака

Гороскоп 2020 на май для женщин сулит разного рода перемены и испытания представительницам прекрасного пола. Астрологи рассказали, что нужно обязательно успеть сделать всем девочкам, девушкам, женщинам до конца весны, чтобы стать счастливой, успешной, богатой и любимой.

Астрологи рекомендуют прислушиваться к своей интуиции, не печалится из-за мелочей, а к своей цели идти прямо, не оглядываясь назад.

Гороскоп для женщин на май 2020: Овен, Телец и Близнецы

Хотя звезды и сулят Овнам скучный и обыденный месяц, представительницам этого знака непременно нужно распланировать свое лето, чтобы реализовать самые смелые амбиции. Женщины-Овны до самого конца мая будут страдать от нехватки эмоций.

Тельцам нужно обязательно отдохнуть, ведь за бешенным ритмом вы стали забывать о себе. Уделите внимание своей внешности, сходите к косметологу и на маникюр, а работа и все родственники с их проблемами подождут.

Близнецам стоит действовать, учитывая только свои интересы. В мае им нужно следовать туда, куда велит сердце. Удача ждет представительниц знака в профессиональной сфере. И не забывайте хвалить себя за малейшие достижения.

Гороскоп для женщин на май 2020: Рак, Лев, Дева

Ракам нужно обязательно разгрести кучи дел, которые накопились за зиму и весну. И хотя женщины-Раки рискуют погрузнуть в рутине, не забывайте мечтать и обращайте внимание на знаки судьбы.

Астрологи рекомендуют Львам чаще смотреть по сторонам. Ведь именно в мае вам предоставится шанс изменить судьбу после встречи с нужными людьми. Обязательно воспользуйтесь этим шансом и проявляйте инициативу.

Девам до конца весны нужно обрести духовное равновесие, ведь летом на вас свалятся перемены, которые могут вызвать смятение. Скорость событий и хаос ворвутся в вашу жизнь - будьте к ним готовы.

Гороскоп для женщин на май 2020: Весы, Скорпион, Стрелец

Весам предстоит принять важное решение, от которого будет напрямую зависеть ваше будущее. А вот действовать нужно аккуратно и здраво, ведь интуиция будет молчать. Главное - это нужно обязательно сделать до конца весны.

А вот Скорпионам нужно настроить себя на позитив, так как в мае вам придется столкнутся с манипуляторами и провокаторами. Вы будете слишком недоверчивы к окружающим, поэтому можете расстроить отношения с близкими.

Стрельцам стоит приучить себя к сдержанности во всем - в чувствах, действиях, да что там - даже в еде. Если не хотите ссор, размолвок и лишнего веса, научитесь контролировать свои порывы и желания.

Гороскоп для женщин на май 2020: Козерог, Водолей, Рыбы

Козерогам нужно поберечь себя от эмоционального выгорания. В стремлении решить все и сразу вы можете переусердствовать и впасть в депрессию. Астрологи рекомендуют женщинам-Козерогам чаще думать о себе и о своих потребностях.

Астрологи советуют Водолеям внимательнее следить за происходящими событиями, чтобы не упустить важные знаки, что их вам посылает судьба. И тогда выбрать правильный путь, когда придет время, вы сможете без особых хлопот.

Рыбам нужно обязательно отоспаться - ваш организм как никогда требует отдыха, как физического, так и эмоционального. Все правильные решения и планы придут к вам во сне. Берегитесь в мае чрезмерных всплесков эмоций и слишком большой активности.

Ранее мы писали, что астрологи дали совет всем знакам Зодиака на май. Они рассказали, какие жизненные сферы станут приоритетными до конца весны.

Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: кому звезды помогут горы свернуть Май станет временем чудес: астрологи рассказали, кого ждет любовь в конце весны
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top