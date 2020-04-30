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Эти три знака Зодиака внезапно обнищают в мае

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 20:44
Эти три знака Зодиака внезапно обнищают в мае
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на май сулит финансовые проблемы трем знакам Зодиака

Гороскоп 2020 на май не очень утешителен для трех знаков Зодиака. Астрологи предупреждают людей, рожденных под этими знаками, о финансовых неурядицах в конце весны. Как постараться избежать немилости звезд и обмануть судьбу, советы специалистов - в материале Styler.

Финансовый гороскоп на май 2020: Овен

Овну стоит приготовиться к тяжелым финансовым ударам и материальным неприятностям в мае. Велик риск того, что вы неумело распорядитесь своими сбережениями, которые копили много лет, вложив деньги в сомнительные проекты. Также вы можете дать в долг ненадежному человеку или же приобрести фальшивую вещь.

Финансовый гороскоп на май 2020: Рак

Звезды в мае сулят Раку материальные проблемы и обманы. Астрологи советуют вам быть осторожнее в финансовых отношениях с людьми. Но есть и обратная сторона медали - чрезмерная экономия, из-за которой вам, как скупому, придется платить дважды. Транжирить конечно же не стоит, но и на всем экономить также не нужно.

Финансовый гороскоп на май 2020: Лев

Серьезные потери или расходы Льва в последний месяц весны могут быть связаны с развлечениями или азартными играми. Если же вам удастся сдержать свой царский азарт, май будет в целом неплохим месяцем в материальном плане. Вы заметите в себе некую напряженность в вопросах добывания денег, но это нормальные трудовые будни.

Ранее мы писали, на какие знаки Зодиака в мае свалится неожиданное богатство и везение в материальной сфере.

Гороскоп на сегодня: кого ждет судьбоносный день, а кому придется несладко Три знака Зодиака, жизнь которых перевернется в конце апреля
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