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Гороскоп на сегодня для каждого знака Зодиака: кому повезет больше всего

Фото: Гороскоп на сегодня (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 12 мая 2022 каждому знаку Зодиака расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет, а кого ждут неудачи и опасности.

Об этом пишет NDR.

Овен, с 21 марта по 20 апреля

Вам придется идти на уступки, и, вероятно, это будет для вас нелегко. Но потом ситуация изменится.

Телец, с 21 апреля по 20 мая

Астрологи говорят, что вы можете быть неорганизованы, однако скоро все уладится. Только не делайте все сразу.

Близнецы, с 21 мая по 20 июня

Перемены не за горами. Однако вам необходимо решить несколько вопросов и немного подождать, и все будет хорошо.

Рак, с 21 июня по 22 июля

Не спешите отказывать тем, кто просит о помощи. Вам в будущем обязательно ответят.

Лев, с 23 июля по 23 августа

Астрологи говорят, что ваш ежедневный график может сбиться, и будет казаться, что все идет наперекосяк. Успокойтесь, все наладится!

Дева, с 24 августа по 23 сентября

Сегодня вы не будете одарены избытком энергии. Разделите свои силы равномерно и все будет хорошо.

Весы, с 24 сентября по 23 октября

Этот день подходит для планирования и организации. Но делать новые шаги пока рано.

Скорпион, с 24 октября по 22 ноября

Вы сделаете достаточно за этот день. Наслаждайтесь своим ценным свободным временем вечером.

Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря

Подумайте только о собственных заботах, иначе вам могут сесть на шею и погонять.

Козерог, с 22 декабря по 20 января

Не рассчитывайте, что сегодня выполните все, что задумали. Отложите невыполненное на завтра, ничего страшного.

Водолей, с 21 января по 19 февраля

Зарядившись новой энергией, вы наконец можете приступать к реализации своих планов.

Рыбы, с 20 февраля по 20 марта

Если вы продолжите сравнивать свои успехи с успехами других, вы можете только проиграть.

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