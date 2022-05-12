Гороскоп на сегодня для каждого знака Зодиака: кому повезет больше всего

Гороскоп на 12 мая 2022 каждому знаку Зодиака расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет, а кого ждут неудачи и опасности.
Об этом пишет NDR.
Овен, с 21 марта по 20 апреля
Вам придется идти на уступки, и, вероятно, это будет для вас нелегко. Но потом ситуация изменится.
Телец, с 21 апреля по 20 мая
Астрологи говорят, что вы можете быть неорганизованы, однако скоро все уладится. Только не делайте все сразу.
Близнецы, с 21 мая по 20 июня
Перемены не за горами. Однако вам необходимо решить несколько вопросов и немного подождать, и все будет хорошо.
Рак, с 21 июня по 22 июля
Не спешите отказывать тем, кто просит о помощи. Вам в будущем обязательно ответят.
Лев, с 23 июля по 23 августа
Астрологи говорят, что ваш ежедневный график может сбиться, и будет казаться, что все идет наперекосяк. Успокойтесь, все наладится!
Дева, с 24 августа по 23 сентября
Сегодня вы не будете одарены избытком энергии. Разделите свои силы равномерно и все будет хорошо.
Весы, с 24 сентября по 23 октября
Этот день подходит для планирования и организации. Но делать новые шаги пока рано.
Скорпион, с 24 октября по 22 ноября
Вы сделаете достаточно за этот день. Наслаждайтесь своим ценным свободным временем вечером.
Стрелец, с 23 ноября по 21 декабря
Подумайте только о собственных заботах, иначе вам могут сесть на шею и погонять.
Козерог, с 22 декабря по 20 января
Не рассчитывайте, что сегодня выполните все, что задумали. Отложите невыполненное на завтра, ничего страшного.
Водолей, с 21 января по 19 февраля
Зарядившись новой энергией, вы наконец можете приступать к реализации своих планов.
Рыбы, с 20 февраля по 20 марта
Если вы продолжите сравнивать свои успехи с успехами других, вы можете только проиграть.
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