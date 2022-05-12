Гороскоп на сьогодні для кожного знаку Зодіаку: кому пощастить найбільше

Гороскоп на 12 травня 2022 кожному знаку Зодіаку розповість, кому з представників зодіакального кола пощастить, а кого чекають невдачі й небезпеки.
Про це пише NDR.
Овен, з 21 березня по 20 квітня
Вам доведеться йти на поступки, і, ймовірно, це буде для вас нелегко. Але потім ситуація зміниться.
Телець, з 21 квітня по 20 травня
Астрологи кажуть, що ви можете бути неорганізовані, проте скоро все владнається. Тільки не робіть все відразу.
Близнюки, з 21 травня по 20 червня
Зміни не за горами. Проте вам необхідно вирішити кілька питань і трохи почекати, і все буде добре.
Рак, з 21 червня по 22 липня
Не поспішайте відмовляти тим, хто просить про допомогу. Вам в майбутньому обов'язково віддячать.
Лев, з 23 липня по 23 серпня
Астрологи кажуть, що ваш щоденний графік може збитися, і буде здаватися, що все йде шкереберть. Заспокойтеся, все налагодиться!
Діва, з 24 серпня по 23 вересня
Сьогодні ви не будете обдаровані надлишком енергії. Розділіть свої сили рівномірно і все буде добре.
Терези, з 24 вересня по 23 жовтня
Цей день підходить для планування та організації. Але робити нові кроки поки рано.
Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада
Ви зробите достатньо за цей день. Насолоджуйтесь своїм цінним вільним часом увечері.
Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня
Подумайте сьогодні тільки про власні турботи, інакше вам можуть сісти на шию та поганяти.
Козеріг, з 22 грудня по 20 січня
Не розраховуйте, що сьогодні виконаєте все, що задумали. Відкладіть невиконане на завтра, нічого страшного.
Водолій, з 21 січня по 19 лютого
Зарядившись новою енергією, ви нарешті можете приступати до реалізації своїх планів.
Риби, з 20 лютого по 20 березня
Якщо ви продовжите порівнювати свої успіхи з успіхами інших, ви можете тільки програти.
Раніше ми писали про православний календар на травень.
Також повідомлялося, що не можна робити на порозі.