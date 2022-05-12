Гороскоп на сьогодні для кожного знаку Зодіаку: кому пощастить найбільше

Овен, з 21 березня по 20 квітня

Вам доведеться йти на поступки, і, ймовірно, це буде для вас нелегко. Але потім ситуація зміниться.

Телець, з 21 квітня по 20 травня

Астрологи кажуть, що ви можете бути неорганізовані, проте скоро все владнається. Тільки не робіть все відразу.

Близнюки, з 21 травня по 20 червня

Зміни не за горами. Проте вам необхідно вирішити кілька питань і трохи почекати, і все буде добре.

Рак, з 21 червня по 22 липня

Не поспішайте відмовляти тим, хто просить про допомогу. Вам в майбутньому обов'язково віддячать.

Лев, з 23 липня по 23 серпня

Астрологи кажуть, що ваш щоденний графік може збитися, і буде здаватися, що все йде шкереберть. Заспокойтеся, все налагодиться!

Діва, з 24 серпня по 23 вересня

Сьогодні ви не будете обдаровані надлишком енергії. Розділіть свої сили рівномірно і все буде добре.

Терези, з 24 вересня по 23 жовтня

Цей день підходить для планування та організації. Але робити нові кроки поки рано.

Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада

Ви зробите достатньо за цей день. Насолоджуйтесь своїм цінним вільним часом увечері.

Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня

Подумайте сьогодні тільки про власні турботи, інакше вам можуть сісти на шию та поганяти.

Козеріг, з 22 грудня по 20 січня

Не розраховуйте, що сьогодні виконаєте все, що задумали. Відкладіть невиконане на завтра, нічого страшного.

Водолій, з 21 січня по 19 лютого

Зарядившись новою енергією, ви нарешті можете приступати до реалізації своїх планів.

Риби, з 20 лютого по 20 березня

Якщо ви продовжите порівнювати свої успіхи з успіхами інших, ви можете тільки програти.