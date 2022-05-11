ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никогда не делайте этого на пороге, чтобы не пустить в дом горе и нищету

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 19:59
Никогда не делайте этого на пороге, чтобы не пустить в дом горе и нищету Фото: Что нельзя делать перед порогом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Порог каждого дома - это своего рода граница между уютом вашего дома и внешним миром. Наши предки считали, что это место имеет магические свойства и является своего рода порталом в потусторонний мир.

Об этом пишет Radiotrek.

Самая известная примета о пороге связана с тем, что на него нельзя наступать, иначе:

  • можно побеспокоить домовых и он начнет шкодить,
  • в жизни могут начаться неудачи,
  • если человек долго будет стоять на пороге, в жилье попадет плохая энергия, которая заберет благосостояние,
  • дом может потерять защиту от плохих сил.

Что еще нельзя делать на пороге

Не стоит разговаривать с людьми через порог, здороваться, говорят, что это может привести к ссоре.

Через порог надо переступать осторожно. Если споткнуться, то скоро в жизнь могут прийти проблемы и неудачи.

Целоваться через порог с любимым человеком не стоит - это может привести к разрыву.

Передавать деньги через порог также плохая идея. Так можно потерять финансовое благосостояние.

Ранее мы писали, что на самом деле означает голубь на подоконнике.

Также эксперты рассказали, почему женщинам лучше не дарить цветы в горшке на праздники и какая есть альтернатива.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметы
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)