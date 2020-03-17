Гороскоп на период карантина: что всем знакам Зодиака сулят звезды

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что месяц будет сложным для всех представителей зодиакального созвездия. Однако для большинства знаков Зодиака первый весенний месяц будет очень насыщенным и сулит различные события, которые могут привести к серьезным и кардинальным изменениям в жизни.

Астрологи дали свой прогноз для всех знаков Зодиака на период карантина и предупредили, кому может грозит опасность.

Овен

В самый сложный период Овны будут наполнены энергией и бодростью, и это поможет воплотить им все мечты в реальность. Активность Овнов немного озадачит окружающих, и они будут просить немного сбавить энтузиазм в решении бытовых проблем. Астрологи советуют накапливать энергию и не растрачивать ее по мелочам, так как после карантина она еще пригодится. Не стоит принимать поспешных решений и действовать напролом, так как ситуация может выйти из-под контроля. Самый лучший девиз – всему свое время.

Телец

Март и начало апреля сулит Тельцам приятные события и насыщенное общение. Несмотря на карантин, стоит ожидать развития личных отношений и профессиональной деятельности. Трудности будут, но врожденное упрямство Тельца поможет справиться со всеми неприятностями. В этот период стоит прислушаться к интуиции, так, как только она даст точное направление и подскажет верные решения. С финансами будет не все так радужно и стоит внимательно отнестись к любым договорам, особенно к тому, что в них написано мелким шрифтом.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака придется приложить немало усилий, чтобы максимально улучшить свою жизнь и справиться со всеми обстоятельствами. В голове будут бурлить идеи, которые захочется сразу воплотить в жизнь, но карантин добавит сложностей в этом вопросе. Астрологи советуют решать в первую очередь самые важные вопросы и расставлять приоритеты. Не стоит игнорировать свои обязанности, так как это потянет за собой плачевные последствия и исправить легко ситуацию не получится.

Рак

Звезды сулят период активности, но для решения всех задач потребуется сосредоточить максимум внимания. Не стоит гнаться за всеми зайцами одновременно – есть риск ни одного из них не поймать. Все поступки Раков в период карантина должны быть обдуманными и взвешенными. Любые неурядицы не стоит принимать близко к сердцу и постараться посмотреть на них под другим ракурсом. Астрологи рекомендуют не принимать поспешные решения и тщательно оценивать риски всех поступков и сказанных слов.

Лев

Представителей этого знака ожидают приятные сюрпризы, которые слегка омрачатся временными трудностями. Со сложным периодом карантина Львы справятся легко, если смогут сосредоточиться на результате и проявить некоторое упрямство. Астрологи советуют быть сдержанными и рассудительными, не впадать в панику, конфликты обходить стороной, а некоторые ситуации просто пустить на самотек – это поможет избежать серьезных ссор.

Дева

Карантин не станет помехой для достижения поставленных целей и важных свершений – важно лишь держать нос по ветру и максимально избегать ошибок и промахов. Возможно придется применить жесткие методы к близким, но это пойдет на пользу. Дети в период карантина будут требовать больше внимания, но и это станет важной частью жизни и поможет наладить отношения.

Весы

Весам в период карантина придется балансировать между работой и любовью. Только эти два направления будут занимать все мысли и время. До конца марта нужно завершить все важные дела, так как начало апреля сулит шанс, который никак нельзя пропустить. Все свои действия стоит тщательно обдумывать. Возможно предложение о переезде в другой город или новый проект – астрологи рекомендую соглашаться. Внимательно отнеситесь к организму, чтобы не пропустить первые симптомы.

Скорпион

Вынужденная изоляция приведет к существенным изменениям к лучшему и наладится та сфера жизни, которая ранее страдала от постоянной занятости и загруженности – семья. Однако представителям этого знака Зодиака стоит проявить активность, так как без препятствий не обойдется. Безрассудство и нетерпеливость стоит оставить в стороне, а на многие аспекты и убеждения стоит посмотреть под другим углом, корректируя свои приоритеты и убеждения. Изменения коснутся практически всех сфер жизни, но в первую очередь – окружения. Все вознаграждения будут соизмеримы поступкам и вложенным усилиям.

Стрелец

Звезды предостерегают Стрельцов от поспешных решений, несдержанности в разговорах и поставленных целях - все это может принести совершенно не тот результат, на который был расчет. Желания выйдут на новый уровень, а вот затраченные усилия останутся на прежнем и это неизбежно приведет к проблемам. Карантин стоит использовать, чтобы вывести свои знания на новую орбиту и не стоит поддаваться эмоциям. Азарт, который охватит Стрельцов в конце марта может затронуть все сферы жизни – от быта до развлечений, но стоит быть внимательнее, так как в этом состоянии можно наломать немало дров, а исправить потом ошибки будет очень сложно.

Козерог

Представители этого знака Зодиака почувствуют прилив сил и дополнительную уверенность в себе, что в условиях карантина позволит решить максимально быстро все накопившиеся дела. Близкие люди поддержат Козерогов и протянут руку помощи в самые сложные моменты. Звезды советуют быть осмотрительными и пунктуальными, так как это поможет избежать серьезны проблем. Не стоит полагаться на счастливый случай, а взвешивать все свои поступки и слова.

Водолей

Период карантина для Водолеев станет периодом сложностей и испытаний. Только терпение и отменная закалка поможет им справиться со всеми трудностями. Руки опускать не стоит – все трудности временные и сил для того, чтобы справиться с обстоятельствами будет предостаточно. Нужно четко понимать свои первостепенные желания и ставить цели согласно приоритетам.

Рыбы

Для Рыб период карантина станет временем резких перемен и сил будет достаточно, чтобы со всем справиться. Начатые дела будут решаться легко, а проекты будут развиваться даже в условиях сложной ситуации. Действовать лучше всего по простому алгоритму и не искать сложных путей для решения проблем. Стоит внимательно прислушиваться к своей интуиции и не пытаться реализовать одновременно все дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю.