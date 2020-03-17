Гороскоп на період карантину: що всім знакам Зодіаку обіцяють зірки

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що місяць буде складним для всіх представників зодіакального сузір'я. Однак для більшості знаків Зодіаку перший весняний місяць буде дуже насиченим і обіцяє різні події, які можуть призвести до серйозних і кардинальних змін у житті.

Астрологи дали свій прогноз для всіх знаків Зодіаку на період карантину і попередили, кому загрожує небезпека.

Овен

У найскладніший період Овни будуть наповнені енергією і бадьорістю, і це допоможе їм втілити всі мрії в реальність. Активність Овнів трохи засмутить оточення, і вони будуть просити трохи зменшити ентузіазм у розв'язання побутових проблем. Астрологи радять накопичувати енергію і не розтрачувати її по дрібницях, оскільки після карантину вона ще стане в пригоді. Не варто приймати поспішних рішень і діяти напролом, через те, що ситуація може вийти з-під контролю. Найкращий девіз – всьому свій час.

Телець

Березень і початок квітня обіцяє Тельцям приємні події та насичене спілкування. Всупереч карантину, варто очікувати розвитку особистих відносин і професійної діяльності. Труднощі будуть, але вроджена впертість допоможе впоратися з усіма неприємностями. У цей період варто прислухатися до інтуїції, так, як тільки вона дасть точний напрям і підкаже правильні рішення. З фінансами не все так райдужно і варто уважно поставитися до будь-яких договорів, особливо до того, що в них написано дрібним шрифтом.

Близнюки

Представникам цього знаку Зодіаку доведеться докласти чимало зусиль, щоб максимально поліпшити своє життя і впоратися з усіма обставинами. В голові будуть вирувати ідеї, які захочеться відразу втілити в життя, але карантин додасть складнощів в цьому питанні. Астрологи радять вирішувати в першу чергу найважливіші питання і розставляти пріоритети. Не варто ігнорувати свої обов'язки, оскільки це потягне за собою сумні наслідки та легко виправити ситуацію не вийде.

Рак

Зірки обіцяють період активності, але для вирішення всіх завдань потрібно зосередити максимум уваги. Не варто гнатися за всіма зайцями одночасно – є ризик жодного з них не зловити. Всі вчинки Раків у період карантину мають бути зваженими та поміркованими. Будь-які негаразди не варто брати близько до серця і постаратися подивитися на них під іншим ракурсом. Астрологи рекомендують не приймати поспішні рішення і ретельно оцінювати ризики всіх вчинків і сказаних слів.

Лев

Представників цього знаку чекають приємні сюрпризи, які злегка зіпсуються тимчасовими труднощами. Зі складним періодом карантину Леви легко впораються, якщо зможуть зосередитися на результаті та виявити деякий впертість. Астрологи радять бути стриманими та розважливими, не впадати в паніку, конфлікти обходити стороною, а деякі ситуації просто пустити на самоплив – це допоможе уникнути серйозних сварок.

Діва

Карантин не стане перешкодою для досягнення поставлених цілей і важливих звершень – важливо лише тримати ніс за вітром і максимально уникати помилок і промахів. Можливо доведеться застосувати жорсткі методи до близьких, але це піде на користь. Діти в період карантину будуть вимагати більше уваги, але і це стане важливою частиною життя і допоможе налагодити відносини.

Терези

Терезам в період карантину доведеться балансувати між роботою і любов'ю. Тільки ці два напрямки будуть займати всі думки та час. До кінця березня потрібно завершити всі важливі справи, оскільки початок квітня обіцяє шанс, який ніяк не можна пропустити. Всі свої дії варто ретельно обдумувати. Можлива пропозиція про переїзд в інше місто або новий проєкт – астрологи рекомендую погоджуватися. Уважно поставтеся до організму, щоб не пропустити перші симптоми.

Скорпіон

Вимушена ізоляція призведе до суттєвих змін на краще і налагодиться та сфера життя, яка раніше страждала від постійної зайнятості та завантаженості – сім'я. Однак представникам цього знаку Зодіаку варто проявити активність, оскільки без перешкод не обійдеться. Нерозсудливість і нетерплячість варто залишити в стороні, а на багато аспектів і переконань варто подивитися під іншим кутом, коректуючи свої пріоритети та переконання. Зміни торкнуться практично всіх сфер життя, але в першу чергу – оточення. Всі винагороди будуть сумірні вчинкам і вкладеним зусиллям.

Стрілець

Зірки застерігають Стрільців від поспішних рішень, нестриманості у розмовах і поставлених цілях - все це може принести зовсім не той результат, на який був розрахунок. Бажання вийдуть на новий рівень, а от витрачені зусилля залишаться на колишньому і це неминуче призведе до проблем. Карантин варто використовувати, щоб вивести свої знання на нову орбіту і не варто піддаватися емоціям. Азарт, який охопить Стрільців наприкінці березня може охопити всі сфери життя – від побуту до розваг, але варто бути уважніше, оскільки в цьому стані можна наламати чимало дров, а потім виправити помилки буде дуже складно.

Козоріг

Представники цього знака Зодіаку відчують прилив сил і додаткову впевненість в собі, що в умовах карантину дозволить максимально швидко вирішити всі справи, що нагромадилися. Близькі люди підтримають Козерогів і протягнуть руку допомоги у найскладніші моменти. Зірки радять бути обачними та пунктуальними, через те, що це допоможе уникнути серйозних проблем. Не варто покладатися на щасливий випадок, а зважувати всі свої вчинки та слова.

Водолій

Період карантину для Водоліїв стане періодом труднощів і випробувань. Тільки терпіння і відмінне загартування допоможе їм впоратися з усіма труднощами. Руки опускати не варто – всі труднощі тимчасові й сил для того, щоб впоратися з обставинами буде задосить. Потрібно чітко розуміти свої першорядні бажання і ставити цілі згідно з пріоритетами.

Риби

Для Риб період карантину стане часом різких змін і сил буде достатньо, щоб з усім впоратися. Розпочаті справи будуть вирішуватися легко, а проєкти будуть розвиватися навіть в умовах складної ситуації. Діяти краще всього за простим алгоритмом і не шукати складних шляхів для розв'язання проблем. Варто уважно прислухатися до своєї інтуїції та не намагатися реалізувати одночасно всі справи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень.