Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: отложите операции и не стригитесь в среду

Астролог составил гороскоп на неделю - с 2 по 8 марта (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп с 2 по 8 марта всех знаков Зодиака и календарь стрижек на неделю - в прогнозе астролога

Гороскоп с 2 по 8 марта советует всем знакам Зодиака быть очень внимательными за рулем, а также отложить запланированные на этой неделе операции. Но также гороскоп на март сулит некоторым знакам Зодиака сказочное богатство.

В начале месяца Рыбам придется работать на выходных, а Козероги рассорятся с родными людьми. Детальный прогноз астролога для всех знаков Зодиака читайте на Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Для вас понедельник и вторник беспокойны и суетливы. Придут неопределенные новости издалека, не исключены проблемы с родственниками или с ближайшим окружением. Среда и четверг посвящены делам домашним, для профессиональных мероприятий эти дни не очень подходят, зато навести порядок в семье - в самый раз. Только не переусердствуйте! Конец недели пройдет в общении с детьми, домохозяйкам стоит подготовиться к приему гостей.

Телец (21.04 - 20.05)

В понедельник или вторник от вас уйдет крупная сумма, возможно, придется рассчитываться по каким-то долгам. В среду и четверг будьте внимательны за рулем, а также в поездках. Внимания потребуют ближайшие родственники. А выходные хороши для отдыха в кругу семьи.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В понедельник и вторник вы будете нужны всем и каждому, а потому вам предстоит крутиться как белке в колесе. Правда, результаты будут смешанными, то есть, у вас получится далеко не все. В среду и четверг придут деньги, но они тут же и уйдут на оплату собственных нужд. Конец недели пройдет вне дома, многие отправятся в поездку.

Рак (22.06 - 22.07)

Для вас понедельник и вторник откровенно неудачны. Поэтому ставку на них делать не стоит. А вот неважные новости наверняка вас найдут. Берегите также и здоровье. Вторая половина недели более позитивна, хотя стоит быть внимательнее к партнерам, как личным, так и деловым. Здесь, как говорится, "у кого что болит".

Лев (23.07 - 23.08)

В первые дни недели у вас возникнут разногласия с кем-то из друзей или с некоей высокой персоной. Среда и четверг сложны во всех отношениях дни – возможны проблемы с коллегами и подчиненными, а также ждет ряд производственных недоразумений. Берегите нервы и на выходных постарайтесь отдохнуть.

Дева (24.08 - 23.09)

Для вас понедельник и вторник - невероятно активные дни, однако сделать удастся не все. Возможно противодействие кого-то из окружения. Встречи с друзьями неплохо пройдут в четверг, а выходные - спокойные дни - можно поваляться на диване с хорошей книжкой или незатейливым сериалом.

Весы (24.09 - 23.10)

В первые дни недели вы получите неважные новости издалека. Судя по всему, коллеги будут вести себя не очень корректно. Реален также и конфликт с кем-то из подчиненных. В среду и четверг вы попытаетесь утвердить в жизни свои правила игры, и для работы это неплохо, однако в жизни личной лучше сбавить обороты. Конец недели хорош для общения с друзьями и праздничных мероприятий.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Первые дни недели неудачны для вас - по разным причинам все мероприятия пойдут вкривь и вкось. Придется также расстаться с крупной суммой. В среду и четверг будьте внимательны за рулем, а также и в общении с родственниками. Выходные – яркие и прекрасные дни!

Стрелец (23.11 - 21.12)

В понедельник и вторник вам придется выяснять отношения с партнерами, как личными, так и деловыми. Правда, это не тот момент, когда в споре родится истина - совсем наоборот, все закончится ничем. В среду и четверг возможно ухудшение самочувствия и крупные расходы, а выходные скорее всего пройдут в поездке.

Козерог (22.12 - 20.01)

В понедельник и вторник вы будете раздражены и беспокойны - и в первую очередь это почувствуют коллеги и подчиненные. Возможны и неважные новости от партнеров издалека или проблемы с родственниками. В среду и четверг ваш крутой норов почувствуют на себе люди близкие, и звезды советуют им уступить. Конец недели вполне спокоен.

Водолей (21.01 - 20.02)

В начале недели вы будете очень доверчивы и склонны к риску. Старайтесь относиться ко всему критичнее, и в первую очередь это касается близкого человека или детей. Рабочие проблемы навалятся в среду и четверг, но никто вам не поможет, поэтому надеяться стоит только на себя. На выходных ожидаются приятные встречи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В понедельник и вторник вы можете рассориться с кем то из близких людей, но эта ситуация временна - уже в середине недели наступит примирение. Но в это же время придется расстаться с крупной суммой - остерегайтесь финансовых потерь. На выходных придется работать, поэтому отдых вам не светит.

Советы всем знакам Зодиака

На этой неделе Меркурий все еще идет вспять, а потому большого продвижения в делах ожидать не стоит. По-прежнему замучает бумажна волокита, откладываются важные и нужные встречи, все идет как-то тендерно и тоскливо.

Будьте внимательны за рулем и, по возможности, отложите все запланированные операции!

Для стрижек хороши понедельник, вторник, суббота и воскресенье. Эти же дни неплохие для разного рода встреч.