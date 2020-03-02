Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: відкладіть операції і не стрижіться в середу

Астролог склав гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня (колаж РБК-Україна)

Гороскоп з 2 по 8 березня всіх знаків Зодіаку і календар стрижок на тиждень - в прогнозі астролога

Гороскоп з 2 по 8 березня радить всім знакам Зодіаку бути дуже уважними за кермом, а також відкласти заплановані на цьому тижні операції. Але також гороскоп на березень обіцяє деяким знакам Зодіаку казкове багатство.

На початку місяця Рибам доведеться працювати на вихідних, а Козероги посваряться з рідними людьми. Детальний прогноз астролога для всіх знаків Зодіаку читайте на Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Для вас понеділок і вівторок неспокійні та метушливі. Прийдуть невизначені новини здалеку, не виключені проблеми з родичами або з найближчим оточенням. Середа і четвер присвячені справам домашнім, для професійних заходів ці дні не дуже підходять, зате навести порядок у сім'ї - в самий раз. Тільки не перестарайтеся! Кінець тижня пройде в спілкуванні з дітьми, домогосподаркам варто підготуватися до прийому гостей.

Телець (21.04 - 20.05)

В понеділок або вівторок від вас піде велика сума, можливо, доведеться розраховуватися за якимось боргами. У середу і четвер будьте уважні за кермом, а також в поїздках. Уваги зажадають найближчі родичі. А вихідні - гарний час для відпочинку в колі сім'ї.

Близнюки (21.05 - 21.06)

У понеділок і вівторок ви будете потрібні всім і кожному, а тому вам доведеться крутитися як білці в колесі. Щоправда, результати будуть змішаними, тобто, у вас вийде далеко не все. У середу і четвер прийдуть гроші, але вони тут же й підуть на оплату власних потреб. Кінець тижня пройде поза домом, багато хто відправиться в подорож.

Рак (22.06 - 22.07)

Для вас понеділок і вівторок відверто невдалі. Тому ставку на них робити не варто. А ось неважливі новини напевно вас знайдуть. Бережіть також і здоров'я. Друга половина тижня більш позитивна, хоча варто бути уважнішими до партнерів, як особистих, так і ділових. Тут, як кажуть, "у кого що болить".

Лев (23.07 - 23.08)

У перші дні тижня у вас виникнуть розбіжності з кимось із друзів або з якоюсь високої персоною. Середа і четвер складні у всіх відносинах дні – можливі проблеми з колегами і підлеглими, а також чекає ряд виробничих непорозумінь. Бережіть нерви і на вихідних постарайтеся відпочити.

Діва (24.08 - 23.09)

Для вас понеділок і вівторок - неймовірно активні дні, проте зробити вдасться не все. Можлива протидія когось із оточення. Зустрічі з друзями непогано пройдуть в четвер, а вихідні - спокійні дні - можна повалятися на дивані з гарною книжкою або простим серіалом.

Терези (24.09 - 23.10)

У перші дні тижня ви отримаєте неважливі новини здалеку. Судячи з усього, колеги будуть вести себе не дуже коректно. Реальний також і конфлікт з кимось із підлеглих. У середу і четвер ви спробуєте затвердити в життя свої правила гри, і для роботи це непогано, проте в житті особистому краще зменшити оберти. Кінець тижня гарний для спілкування з друзями і святкових заходів.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Перші дні тижня невдалі для вас - з різних причин усі заходи підуть криво і навскіс. Доведеться також розлучитися з великою сумою. У середу і четвер будьте уважні за кермом, а також і в спілкуванні з родичами. Вихідні – яскраві і прекрасні дні!

Стрілець (23.11 - 21.12)

У понеділок і вівторок вам доведеться з'ясовувати стосунки з партнерами, як особистими, так і діловими. Правда, це не той момент, коли в спорі народиться істина - зовсім навпаки, все закінчиться нічим. У середу і четвер можливе погіршення самопочуття і великі витрати, а вихідні швидше за все пройдуть в поїздці.

Козеріг (22.12 - 20.01)

У понеділок і вівторок ви будете роздратовані і неспокійні - і в першу чергу це відчують колеги та підлеглі. Можливі й неважливі новини від партнерів здалеку або проблеми з родичами. У середу і четвер ваш крутий норов відчують на собі люди близькі, і зірки радять їм поступитися. Кінець тижня цілком спокійний.

Водолій (21.01 - 20.02)

На початку тижня ви будете дуже довірливі і схильні до ризику. Намагайтеся ставитись до всього критичніше, і в першу чергу це стосується близької людини або дітей. Робочі проблеми наваляться в середу і четвер, але ніхто вам не допоможе, тому варто сподіватися тільки на себе. На вихідних очікуються приємні зустрічі.

Риби (21.02 - 20.03)

У понеділок і вівторок ви можете посваритися з ким із близьких людей, але ця ситуація тимчасова - вже в середині тижня настане примирення. Але в цей же час доведеться розлучитися з великою сумою - остерігайтеся фінансових втрат. На вихідних доведеться працювати, тому відпочинок вам не світить.

Поради всім знакам Зодіаку

На цьому тижні Меркурій все ще йде на спад, а тому великого просування в справах не варто очікувати. Замучить паперова тяганина, відкладаються важливі і потрібні зустрічі, все йде якось тендерно і тужливо.

Будьте уважні за кермом і, по можливості, відкладіть всі заплановані операції!

Для стрижок вдало підійдуть понеділок, вівторок, субота і неділя. Ці ж дні непогані для різного роду зустрічей.