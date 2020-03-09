Гороскоп на неделю: кому грозит опасность с 9 по 15 марта

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Известный астролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый месяц весны будет весьма напряженный во всех отношениях. Некоторые знаки Зодиака столкнутся с финансовыми проблемами, а у некоторых возникнут проблемы в общении с окружающими. Одновременно с этим март будет насыщен важными событиями и встречами.

Известный астролог Татьяна Борщ дала для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 марта и предупредила, кому может грозит опасность.

Овен. Неплохо проведет неделю – однако во вторник-среду возможны проблемы с близкими людьми или партнерами по делу. В четверг, пятницу придут деньги, но придется рассчитываться по своим долгам. Выходные пройдут в поездке или в активных контактах с людьми издалека.

Телец. Во вторник-среду могут получить неважные новости, возможны проблемы в поездках и за рулем. Четверг и пятница хороши для встреч, как личных, так и деловых. Конец недели будет благоприятен для наведения порядка в доме и общения с близкими людьми. Будьте внимательны в общении с родственниками.

Близнецы. Во вторник-среду стоит быть осторожнее с деньгами, а также в общении с близкими. Возможны потери, а также эмоциональные огорчения. Деньги придут в четверг или пятницу, а выходные прекрасно подходят для встреч, прогулок и занятий спортом.

Рак. Во вторник или среду возможна ссора с кем-то из близких, в эти дни также не стоит конфликтовать на работе или с начальством. В среду-четверг можно заняться делами детей, посетить тусовку или устроить романтический ужин. Выходные можно посвятить работе.

Лев. Во вторник придут неприятные новости, рекомендуется быть осторожнее за рулем. Четверг и пятница отлично подходят для организационной работы и для привлечения чужих средств. Возможны денежные поступления. Конец недели подходит для встреч с детьми и приема гостей.

Дева. Вторник и среда могут стать разорительными днями, будьте внимательны и избегайте финансовых рисков. В четверг и пятницу могут прийти приятные новости от коллег из других городов или стран. Выходные стоит посвятить отдыху в кругу близких людей.

Весы. Вторник и среда будут напряженными днями, не стоит трогать Весы в эти дни с просьбами и требованиями. В четверг или пятницу ожидается финансовое поступление, а выходные могут пройти в поездке. Начальникам нужно с вниманием отнестись к подчиненным!

Скорпион. На этой неделе нужно быть внимательнее в поездках за рулем. Возможны конфликтные ситуации в окружении, эти дни по всем параметрам нехороши. В пятницу ситуация изменится, а на выходных появится возможность заработать.

Стрелец. Во вторник или среду Стрельцы могут неожиданно расстаться с крупной суммой денег или не получить ожидаемой поддержки. Четверг будет неудачным днем, возможны огорчения и бытовые проблемы. Выходные будут более положительными, хотя вся это неделя определенно не везучая.

Козерог. Во вторник и среду представители этого знака будут требовательны и критичны. Это отразится на всех, с кем им предстоит иметь дело. Встречи с друзьями пройдут неплохо в четверг и пятницу, но в эти дни могут быть проблемы с детьми. Конец недели будет спокойным.

Водолей. Вторник и среда могут быть проблематичными – могут быть разногласия с людьми издалека, юридические проблемы, конфликты с родственниками. Стоит быть осторожнее в поездках и за рулем. Деньги придут в четверг или пятницу, а выходные подходят для любых встреч.

Рыбы. Во вторник и среду столкнутся со многими проблемами – совершенно неудачные дни. В четверг ситуация изменится – возможна поездка, а выходные пройдут в активной работе. Однако стоит ожидать материальное поступление.