Гороскоп на тиждень: кому загрожує небезпека в період з 9 по 15 березня

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Відомий астролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку на цьому тижні

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший місяць весни буде дуже напружений у всіх відносинах. Деякі знаки Зодіаку зіштовхнуться з фінансовими проблемами, а у деяких виникнуть проблеми у спілкуванні з оточуючими. Одночасно з цим березень буде насичений важливими подіями та зустрічами.

Відомий астролог Тетяна Борщ дала для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 9 по 15 березня і попередила, кому загрожує небезпека.

Овен. Непогано проведе тиждень – однак у вівторок-середу можливі проблеми з близькими людьми або партнерами по справі. У четвер, п'ятницю прийдуть гроші, але доведеться розраховуватися за своїми боргами. Вихідні пройдуть в поїздці або в активних контактах з людьми здалеку.

Тілець. У вівторок-середу можуть отримати неважливі новини, можливі проблеми в поїздках і за кермом. Четвер і п'ятниця гарні для зустрічей, як особистих, так і ділових. Кінець тижня буде сприятливий для наведення порядку в будинку і спілкування з близькими людьми. Будьте уважні у спілкуванні з родичами.

Близнюки. У вівторок-середу варто бути обережніше з грошима, а також у спілкуванні з близькими. Можливі втрати, а також емоційні засмучення. Гроші прийдуть у четвер або п'ятницю, а вихідні чудово підходять для зустрічей, прогулянок і занять спортом.

Рак. У вівторок або середу можлива сварка з кимось із близьких, у ці дні також не варто конфліктувати на роботі або з начальством. У середу-четвер можна зайнятися справами дітей, відвідати тусовку або влаштувати романтичну вечерю. Вихідні можна присвятити роботі.

Лев. У вівторок прийдуть неприємні новини, рекомендується бути обережними за кермом. Четвер і п'ятниця відмінно підходять для організаційної роботи та для залучення чужих засобів. Можливі грошові надходження. Кінець тижня підходить для зустрічей з дітьми та зустрічі гостей.

Діва. Вівторок і середа можуть стати руйнівними днями, будьте уважні та уникайте фінансових ризиків. У четвер і п'ятницю можуть прийти приємні новини від колег з інших міст або країн. Вихідні варто присвятити відпочинку в колі близьких людей.

Терези. Вівторок і середа будуть напруженими днями, не варто чіпати Терезів в ці дні з проханнями та вимогами. У четвер або п'ятницю очікується фінансове надходження, а вихідні можуть пройти в поїздці. Начальникам потрібно з увагою поставитися до підлеглих!

Скорпіон. На цьому тижні потрібно бути уважнішими в поїздках за кермом. Можливі конфліктні ситуації в оточенні, ці дні по всіх параметрах негарні. У п'ятницю ситуація зміниться, а на вихідних з'явиться можливість заробити.

Стрілець. У вівторок або середу Стрільці можуть несподівано розлучитися з великою сумою грошей або не одержати очікуваної підтримки. Четвер буде невдалим днем, можливі прикрощі та побутові проблеми. Вихідні будуть більш позитивними, хоча увесь цей тиждень безумовно не везучий.

Козоріг. У вівторок і середу представники цього знака будуть вимогливі та критичні. Це відіб'ється на всіх, з ким їм доведеться мати справу. Зустрічі з друзями пройдуть непогано в четвер і п'ятницю, але в ці дні можуть бути проблеми з дітьми. Кінець тижня буде спокійним.

Водолій. Вівторок і середа можуть бути проблематичними – можуть бути розбіжності з людьми здалеку, юридичні проблеми, конфлікти з родичами. Варто бути обережніше в поїздках і за кермом. Гроші прийдуть у четвер або п'ятницю, а вихідні підходять для будь-яких зустрічей.

Риби. У вівторок і середу зіткнуться з багатьма проблемами – абсолютно невдалі дні. У четвер ситуація зміниться – можлива поїздка, а вихідні пройдуть в активній роботі. Однак варто очікувати матеріальне надходження.