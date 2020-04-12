Гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака рискуют обеднеть с 13 по 19 апреля

Гороскоп на апрель 2020 гласит о том, что второй месяц весны станет довольно напряженным для представителей некоторых знаков Зодиака в финансовом вопросе. Астрологи предупреждают о вероятности неожиданных денежных потерь на предстоящей неделе с 13 по 19 апреля и называют "группу риска".

Впрочем, не стоит впадать в уныние - ведь знание всегда можно использовать для того, чтобы обезопасить себя от угрозы и вовремя "подложить подушку под место падения".

Овен (21.03 - 20.04)

Овны в предстоящую неделю могут избежать оттока финансов благодаря правильной организации рабочего процесса. Расположение планет, по мнению астрологов, окажет на представителей этого зодиакального круга негативное влияние: вероятны рассеянность, апатия и склонность к поспешным решениям. В финансовом плане это грозит потерями и дополнительными тратами.

Чтецы звезд не рекомендуют в этот период заключать сделки и совершать дорогостоящие покупки. В понедельник и пятницу стоит быть особо осторожными в вопросе распоряжения с деньгами. Удачным днем астрологи называют четверг - для принятия решений по инвестициям и подписанию важных договоров.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов поговорка "понедельник - день тяжелый" станет очень актуальной, и астрологи советуют первый день недели провести с максимальной осторожностью, так как 13 апреля существует риск встречи с аферистами и мошенниками. Впрочем, уже со вторника можно возвращаться к активной деловой жизни и даже браться за старые, отложенные ранее проекты.

Также у Львов на этой неделе может появиться прибыль от выгодной продажи, но в этом случае лучше не пускать деньги в оборот сразу же - высок риск неудачной инвестиции и последующих проблем с возвратом средств.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы на этой неделе должны быть особо бдительны - стоит отказаться от обсуждения своих финансовых планов с малознакомыми людьми. Астрологи предупреждают, что излишняя открытость может привести к провалу планов и срыву сделок. Рекомендуется максимально сократить лишние расходы средств, что позволит справиться с временными денежными неурядицами.

Опасными днями чтецы звезд называют понедельник и четверг с пятницей. Впрочем, и в остальное время также не стоит расслабляться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам эта неделя не сулит спокойствие и безопасность для бюджета - понедельник и пятница, по словам астрологов, будут довольно опасными и есть риск лишиться значительной части накоплений. Рекомендуется в эти дни не тратить денег и не совершать покупки у сомнительных продавцов.

Также важно в течение всей недели следить за делами на работе (если вы не ушли в отпуск на период карантина) и придерживаться умеренного темпа - с рациональным подходом к планам и распределению внимания можно выполнить взятые на себя обязательства в срок и получить достойное вознаграждение уже до конца месяца.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака в апреле не будут страшны никакие вирусы, ведь они смогут похвастаться отличным здоровьем и приливом сил.