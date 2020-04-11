Гороскоп на апрель: какие кардинальные изменения ждут все знаки Зодиака

Гороскоп на апрель 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в апреле

Гороскоп на апрель 2020 года гласит о том, что месяц станет спокойным и благополучным для большинства представителей зодиакального созвездия. Не исключены небольшие эмоциональные встряски и мелкие неурядицы, но в целом звезды обещают позитивно настроенный месяц.

Астрологи рассказали, какие внезапные изменения и прозрения ждут все знаки Зодиака в апреле.

Овен. Апрель поможет расставить приоритеты и укажет путь, по которому стоит начать движение. Придет понимание, что ошибки – это не провал, а всего лишь временная передышка и сигнал к тому, что надо изменить.

Телец. В ближайшее время придет понимание того, что за счастье не обязательно платить проблемами и неприятностями. Стоит отпустить свое прошлое и тогда движение вперед будет идти быстрее. Относитесь ко всему происходящему проще.

Близнецы. В последнее время вас преследовало негативное общение с токсичными людьми, отпустите их. Пришло время побыть эгоистом и всю энергию направить на личное развитие, чтобы в будущем было чем поделиться с окружающими.

Рак. Апрель станет переходным месяцем и временем поиска самого себя. Вы потратили много сил на помощь другим и сейчас вам стоит разобраться, чем вы хотите заниматься и с кем хотите продолжить отношения.

Лев. В последнее время вы были излишне самокритичны, и пришло время перестать бороться с собой. Примите себя такими, как вы есть, и вы будете удивлены, какие поразительные изменения произойдут в вашей личной жизни.

Дева. Придет понимание того, что повседневная жизнь не может быть идеальной и любой человек может совершать ошибки, принимать неверные решения или просто обижаться. Все это проявления живого человека и для развития нужно рисковать и уметь признавать ошибки.

Весы. Сомнения и страхи, которые вас терзали в марте, наконец-то отступят и наступит период эмоционального подъема, который даст возможность двигаться вперед, обрести покой и найти нужный путь.

Скорпион. Вас терзает отсутствие уверенности в завтрашнем дне, и это дает ощущение сильного дискомфорта. Пришло время понять, что это всего лишь переходный момент и нужно подстроиться под суровую реальность. Будьте мягче и добрее.

Стрелец. Последние месяцы дались тяжело, так как Стрелец находился на грани депрессии. Апрель принесет понимание того, что наступил переломный момент и пора начинать новую жизнь. Нужно сделать правильный выбор и довериться своей интуиции.

Козерог. Зима и начало весны было очень хлопотным в плане работы и все это отодвинуло на второй план проблемы с близкими. Именно сейчас нужно найти силы и время, чтобы все исправить, а также начать позитивные изменения.

Водолей. Все старые модели пути работать перестали, свет в конце туннеля потух и непонятно куда нужно двигаться дальше. Вам стоит пересмотреть свой характер и взаимоотношения с людьми и вернуться к принципу: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой". Уделите время родственникам, вы их долго игнорировали.

Рыбы. Астрологи советуют прекратить плыть по течению и начать действовать, чтобы добиться желаемого в настоящем и спланировать свое будущее. Можно начать жизнь с чистого листа и отпустить прошлое.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым в апреле стоит проявить осторожность.