Гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку ризикують збідніти з 13 по 19 квітня

Гороскоп на квітень 2020 свідчить про те, що другий місяць весни стане досить напруженим для представників деяких знаків Зодіаку у фінансовому питанні. Астрологи попереджають про ймовірність несподіваних грошових втрат на майбутньому тижні з 13 по 19 квітня і називають "групи ризику".

Втім, не варто впадати у відчай, адже знання завжди можна використовувати для того, щоб убезпечити себе від загрози і вчасно "підкласти подушку під місце падіння".

Овен (21.03 - 20.04)

Овни в майбутній тиждень можуть уникнути відтоку фінансів завдяки правильній організації робочого процесу. Розташування планет, на думку астрологів, матиме для представників цього зодіакального кола негативний вплив: імовірні неуважність, апатія та схильність до необдуманих рішень. У фінансовому плані це загрожує втратами і додатковими витратами.

Читці зірок не рекомендують у цей період укладати угоди та здійснювати дорогі покупки. У понеділок і п'ятницю слід бути особливо обережними у питанні розпорядження з грошима. Вдалим днем астрологи називають четвер - для прийняття рішень по інвестиціям і підписанню важливих договорів.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Левів приказка "понеділок - день важкий" стане дуже актуальним, і астрологи радять перший день тижня провести із максимальною обережністю, адже 13 квітня існує ризик зустрічі з аферистами і шахраями. Втім, вже з вівторка можна повертатися до активного ділового життя і навіть братися за старі, відкладені раніше проекти.

Також у Левів на цьому тижні може з'явитися прибуток від вигідного продажу, але в цьому випадку краще не пускати гроші в обіг одразу ж - високий ризик невдалої інвестиції та подальших проблем із поверненням коштів.

Діва (24.08 - 23.09)

Діви на цьому тижні повинні бути особливо пильні - варто відмовитися від обговорення своїх фінансових планів із малознайомими людьми. Астрологи попереджають, що надмірна відкритість може призвести до провалу планів і зриву угод. Рекомендується максимально скоротити зайві витрати коштів, що дозволить впоратися з тимчасовими фінансовими негараздами.

Небезпечними днями читці зірок називають понеділок та четвер із п'ятницею. Втім, і в інший час також не слід розслаблятися.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козерогам цей тиждень не обіцяє спокій і безпеку для бюджету - понеділок і п'ятниця, за словами астрологів, будуть досить небезпечними і є ризик втратити значну частину накопичень. Рекомендується в ці дні не витрачати грошей і не здійснювати покупки у сумнівних продавців.

Також важливо протягом усього тижня стежити за справами на роботі (якщо ви не пішли у відпустку на період карантину) і дотримуватися помірного темпу - з раціональним підходом до планів і розподілу уваги можна виконати взяті на себе зобов'язання в строк і отримати гідну винагороду вже до кінця місяця.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку в квітні не будуть страшні жодні віруси, адже вони зможуть похвалитися відмінним здоров'ям і припливом сил.