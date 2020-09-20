Гороскоп на неделю: эти знаки Зодиака изменят жизнь на осеннее равноденствие

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября (фото: freepik)

Гороскоп на неделю сулит большую удачу многим знакам Зодиака, а кому-то нужно отдохнуть

Гороскоп на следующую неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков Зодиака подскажет, кому звезды приготовили радужные перспективы, а для кого наступает сложный полный препятствий период. Это время станет особенным еще и потому, что нас ждет день осеннего равноденствия - когда день станет равен ночи - он наступит в 16:30 22 сентября.

Астрологи говорят, что в этот период мысли и желания имеют свойство материализоваться, поэтому думайте о хорошем, посылайте Вселенной правильные сигнали, и все у вас будет хорошо! А пока же предлагаем ознакомится с теми перспективами, которые звезды приготовили нам в ближайшую неделю. Об этом пишет ТСН.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Овна

Вашим слоганом на этой неделе должен стать "Всему свое время". Это поможет выйти без потерь из сложных ситуаций. Если же вы продолжите истязать себя эмоционально и перенапрягаться, последует психосоматическая реакция. Но при разумном подходе - можно многое изменить в своей жизни. Этот период отличен для корректировки и пересмотра своей деятельности, социальной активности. Обратите внимание на советы старших, руководства. Возможно их совет и опыт помогут избежать неудач. А вот в официальные инстанции лучше не ходить на этой неделе.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Тельца

Все для вас складывается нужным образом, чтобы избежать противоречий. А вот личные отношения могут проходить испытания на прочность из-за критичности, несдержанности, крайностей в поступках и словах. Могут измениться планы относительно поездок, командировок, но это хороший шанс пересмотреть целесообразность ваших планов, верно распределить время и приоритеты. В течение недели вы часто будете в центре, получите восхищение окружающих. Поэтому, чтобы использовать максимально возможности этого периода, нужно идеально выглядеть, не жалея денег на внешнее обустройство.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Близнецов

Многое получится легко, без препон, но с иной стороны вы можете облениться и растерять все шансы. Начинается хороший период для решения деловых и финансовых вопросов, а также страхования, долгов, алиментов, наследства. Возможно поступление тайной информации, необычных известий, прошлые события могут напомнить о себе. Подходящее время для любого вида деловой и умственной деятельности, для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Рака

Главный акцент для вас будет на работе, карьере, здоровье. Уверенность и комфорт сейчас, в первую очередь, зависит от ясности и порядка - не только в вещах, но и в мыслях, эмоциях. А вот для интеллектуального труда данный период является неблагоприятным. Это же относится и к установлению контактов с близкими - вероятно отсутствие взаимопонимания, заблуждения и сомнения. Будет снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Пострадают также восприятие, память, способность усвоения получаемых знаний.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Льва

Уделите больше внимания вопросам, связанных с коммуникациями и общением. Возникнет масса хлопот и мелких дел, что не оставят места празднику. Много времени занимают разговоры о здоровье, консультации со специалистами в этих областях. На этой неделе активизируются вопросы, связанные с работой, может измениться направление деятельности. Если вы отпустите категоричность и требовательность, сможете решить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени. Благоприятный период для любых дел и для отношений, но старайтесь выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы партнеру было комфортно.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Девы

Появятся шансы улучшить свои деловые, социальные, финансовые связи, сделать их более эффективными. Откроются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Дела, что были отодвинуты на долгое время, могут решиться на этой неделе. Хорошее время для планирования долгосрочных проектов. Ждите поощрения от начальства, повышения в должности, благорасположения влиятельных лиц, обретения покровителей. Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Также возможен определенный прогресс в материальном отношении. Подходящее время для разрешения правовых вопросов.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Весов

Красивые слова и поступки, внешняя уступчивость и то, что называют хорошими манерами, позволят вам добиться от людей желаемого. Возрастет талант управления людьми словом, причем вы будете способны воздействовать на большие коллективы людей. Вы станете несколько зависимыми от эмоций и привязанностей и будете пристрастными, поэтому при выборе может отдать свой голос любимчику. Но в деловой сфере лучше ориентироваться на взаимную выгоду и пользу, профессиональные качества человека, что поможет избежать ошибок и сожалений.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Скорпиона

Если правильно использовать возможности этого периода, то ваша сила воли, изобретательность и напор дадут возможность многое изменить в жизни и удачно решить важные задачи. Используйте это время для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного. Подходящее время для обращения в официальные структуры. Период благоприятен для того, чтобы улучшить, качественно изменить свои близкие отношения, разорвать рутинные связи, отбросить все, что на данном этапе мешает вашему развитию.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Стрельца

Для вас наступит благоприятный период уравновешенности и гармонии. Отношения будут более доверительными, вас ждет успех в общественной жизни, любовных отношениях. Люди искусства вдохновятся для новых творческих работ. Находитесь больше в обществе других людей, чтобы полностью использовать этот благоприятный период. Удачно будут складываться деловые отношения с противоположным полом. Возможна прибыль, небольшие премии от начальства. Для здоровья, укрепления и душевных сил, снятия напряжения и накопившихся негативных эмоций, посетите зрелищные мероприятия.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Козерога

Вероятны плохие новости, неразбериха в служебных делах, нарушение трудового расписания, проблемы с транспортом и другие мелкие неудачи. Это все расшатает вашу нервную систему. Также увеличится вероятность неправильного распределения денежных средств. Это время хорошо подходит для серьезных разговоров с партнерами. Важно не предъявлять к окружающим вас людям, слишком высокие требования, иначе можно потерять их уважение. Дискуссии могут быть конструктивны, если хватит сил не доводить процесс до конфликтов.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Водолея

Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи. Хороший период для сделок, реорганизации. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры. Хороший период для планирования, совещаний, выступлений. Будьте готовы, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов. Если вы преодолеете это напряжение и грамотно отреагируете на провокации, получите серьезное продвижение в карьере и признание коллектива. Хорошо в этот период заниматься спортом и активным отдыхом, ходить на свидания - вы будете привлекательны для противоположного пола.

Гороскоп с 21 по 27 сентября для Рыб

Благоприятный период для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком. Хороший период для устранения противоречий, налаживания отношений с родными и близкими. Вероятно поступление тайной информации, необычных известий. Любой вид деловой и умственной деятельности, переговоры, обсуждения и выступления, принесут результаты. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Повысится ваша уверенность и надежность, а также появятся шансы для удачного завершения проектов. Это период, когда успех зависит от вашей выдержки, спокойствия и концентрации.

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