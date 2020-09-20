День осеннего равноденствия 2020: чего опасаться в високосный год

День осеннего равноденствия 2020 (фото: pixabay.com)

День осеннего равноденствия несет определенную энергетическую силу, и провести его нужно правильно

День осеннего равноденствия настанет 22 сентября в 16:30 по киевскому времени. Длительность ночи будет такой же, как дня, и дальше день будет становиться все короче - вплоть до 22 декабря. Существует немало запретов, примет и традиций дня. А вот астрологи говорят, что этот день будет особенным в 2020 году.

Что нужно знать о дне осеннего равноденствия, и как его правильно провести - читайте в материале Styler.

Считается, что с этого дня начинается настоящая осень, которая близит нас к зиме. Именно в этот день Солнце, пересекая небесный экватор, переходит из северного полушария в южное. Интересно, что этот переход происходит каждый раз в разное время, но всегда - с 20-23 сентября.

Почему этот период опасен

Обычно день осеннего равноденствия - время празднований, радости и прощания со старыми ошибками и невзгодами. Однако негативную окраску в этом году может придать високосный год, уверяют астрологи. Дело в том, что многие мысли 22 сентября могут материализоваться и оказать в дальнейшем сильное влияние на жизнь.

Чтобы день прошел без проблем, рекомендуется быть осторожными с высказываниями и желаниями.

А избавиться от неприятностей и завершить негативный период поможет уборка в жилище, а также выбрасывание ненужных вещей.

Главные традиции дня осеннего равноденствия

В старину этот период считался знаковым и отмечался народными гуляниями. Все работы на поле были закончены, поэтому можно было расслабиться. Обычно такой беспечный и праздный период длился две недели - неделю до дня равноденствия и еще неделю - после.

Принято было устраивать пышные застолья, обязательные атрибуты которого - пироги с капустой, брусникой, мясом, молочные продукты, ягоды.

Одним из важных обрядов было сжигание старых ненужных вещей - так прощались с неприятностями и болезнями. Также период благоприятен для разрывания токсичных отношений.

Можно было загадывать желание на наступающий год. К примеру, для богатства пересчитывали все деньги, что были в доме, а на бумаге писали, что бы хотели получить в будущем. А высшие силы нужно благодарить за все хорошее, что осталось в уходящем году

Традиционными были также омовения. Считалось, что вода благодаря своим целебным свойствам дарит детям здоровье, а молодым девушкам - красоту и молодость.

Что нельзя делать на осеннее равноденствие

Нельзя 22 сентября конфликтовать - если вы несете раздор в отношения с окружающими, то можете нарушить тонкий баланс добра и зла. Начните утро на позитивной ноте, и пронесите позитив через весь день. Допустив грустные мысли, можно отпугнуть от себя удачу и везение.

Не стоит также в этот период начинать новые дела - они не принесут успеха. Подведите итоги старому, ушедшему, уделите внимание своему здоровью и душевному состоянию.

Приметы и поверья 22 сентября

Если в этот день будет хорошая ясная погода, то осень будет теплой.

Если заметили, что птицы улетают на юг, то можно ждать суровую зиму.

О холодной зиме судили и по пожелтевшим листьям берез и рябин.

Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.

Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.

Ранее мы писали в женском гороскопе на период с 21 по 27 сентября, кто сможет осуществить самое заветное.

Кроме прочего, сообщалось, как уберечься от опасностей ретроградного Марса, который наступил 10 сентября.