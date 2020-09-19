Женский гороскоп с 21 по 27 сентября: кто сможет исполнить самые главные мечты

Астрологи рассказали в женском гороскопе, каким знакам Зодиака больше всего повезет на следующей неделе
Женский гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 сентября подскажет, кому стоит расслабиться и перестать все контролировать, а кому наоборот стоит научиться управлять своей жизнью. Астрологи рассказали, какие поворотные события ждут женщин в ближайшие несколько дней, и для кого это время станет фантастическим.
Кто окажется на пороге грандиозных перемен? Кому лучше закутаться в плед и переждать кризис? Кто сможет получить то, чего больше всего хочет, а кого ждет вереница разочарований и невзгод? Об этом пишет Slovofraza.
Наступающая неделя будет не очень для Овнов. Астрологи говорят про нестабильность эмоционального состояния и бросания от эйфории до упадка духа и сил. Возьмите себя в руки и стабилизируйте энергетику. А ваша продуктивность в этот период прямо зависит от того, как вы сможете подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. У многих появятся дополнительные обязательства, которые сложно будет вклинить в плотный график. Но к концу недели все нормализуется, к тому же впереди вас ждет доход и яркие впечатления.
Женщины-Тельцы в наступающей неделе получат отличный шанс наконец-то отпустить себя и перестать контролировать все, в том числе решения и настроения близких. Это решение - перестать за все отвечать - дастся вам с трудом. Проведите неделю отстраненно, чтобы наконец-то поступить так, как отчаянно хочет ваше сердце. Действуйте интуитивно, слушайте свои желания - тогда вы сможете проложить путь "на выход" из черной полосы.
На этой неделе женщин-Близнецов ждет нелетная погода, слегка депрессивные мысли и навязанные сомнения в себе, несмотря на то, что день равноденствия принесет новые приятные события. Самообвинения и самобичевания ни к чему не приведут. Сейчас нужно полюбить себя, прописать план действий, настроиться на победу и уверенно пойти вперед. Начало астрологической осени - тот редкий шанс начать что-то с чистого листа.
Для Раков настанет время удивляться и удивлять. И самым решающим и важным днем станет 22 число - день осеннего равноденствия. В сложной ситуации вы увидите обходной путь и все, что вам потребуется - переступить через лень и гордость. Не надейтесь на счастливый случай, а активно ищите стратегические решения злободневных проблем. Конец недели зависит от того, умеете ли вы нести ответственность за свои поступки.
Львы получат очень мощный импульс для внутренних перемен. Астрологи говорят, что время мечтать и получать от жизни максимум удовольствия наступило. Не соглашайтесь на компромисс: берите максимум и просите еще больше. Ваша душа будет требовать праздника, подарите его ей. Главное - не замыкайтесь в себе, общайтесь с близкими, чтобы поддержать свой эмоциональный фон.
Вас ждет приятная и умеренная неделя, которая не принесет особых проблем и неприятных эмоций. Но для этого вам нужно быть среди своих единомышленников, где вы почувствуете себя в безопасности. Астрологи советуют не верить интуиции и первой оценке. Несмотря на относительно спокойную неделю, неприятности могут стучать в вашу дверь под видом счастливых событий. Распознать подвох помогут советы и поддержка близких людей.
Вас ждет интересное и насыщенное время, ведь женщина-Весы каждый день будет разной. Настроение будет меняться буквально по часам. Астрологи обещают довольно мощный финансовый поток и ряд интересных и приятных событий - встречи, вечеринки, рабочие моменты. Звезды подсказывают, что Весам явно будет не скучно, а самыми ценными качествами станет умение быстро наводить порядок в делах и систематизировать информацию.
Женщин-Скорпионов на этой неделе ждет игривое настроение. Причем эту легкость обеспечат успехи во всех начинаниях. Не бойтесь проявлять инициативу и перед вам откроются все двери. На горизонте замаячит выгодное партнерство с перспективой. Но опасайтесь неосторожных высказываний - это может спровоцировать конфликт. Звезды советуют взять происходящее под контроль и не удерживать то, чему пришло время уйти.
В вашей жизни произойдут события, которые заставят вас пересмотреть планы. Астрологи твердят про необходимость выбора новых ориентиров и перестановок в жизни. Вероятно, придется заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, и избавлением от токсичных установок, что привлекают проблемы. Период с 21 по 27 сентября - подходящий момент, чтобы решить проблемы внутреннего содержания и исключить психологию жертвы. Если жизнь не устраивает, значит, пришло время меняться.
Вам будет трудно сопротивляться своим порокам и слабостям на этой неделе. Внутреннее напряжение достигнет апогея, что может подпортить отношения с людьми, которые не входят в ранг достойных внимания. Окружающие заметят высокомерное поведение и не упустят шанс нанести встречный удар, который может выбить из колеи. Астрологи советуют держать марку и не позволять эмоциям управлять собой. Не стоит слишком давить на людей - понизьте градус требовательности.
На этой неделе у женщин-Водолеев могут случиться мощные перепады настроения, что приведет к неприятным последствиям. Период с 21 по 27 сентября будет сложным и противоречивым, ведь вами будут управлять эмоции. Вы станете категоричными и слишком требовательными к себе. Астрологи советуют направить эту неконтролируемую энергию в работу, и у вас появится шанс сделать прорыв в карьере.
К вам несутся счастливые перемены, которые подарят вам благость во всех жизненных сферах, а особенно в деньгах и личной жизни. Не бегите от неизведанного и примите с благодарностью все подарки судьбы. Звезды гороскопа говорят, что вы займете место у руля своей жизни, возьмете инициативу в свои руки, решитесь на смелые поступки и начнете осуществлять свои замыслы. Поверьте в себя, даже если мир ополчился против вас. Достаточно поверить в себя, даже если весь мир ополчился против.
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