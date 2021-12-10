Гороскоп для Кролика на 2022 год: в чем вам повезет, а откуда ждать опасностей в году Тигра

К знаку Кролик могут отнести себя люди, родившиеся в 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годах.

Общая характеристика года для Кролика

Эксперты говорят, что представители знака Кролик могут попасть в определенные "качели", испытывая то радости, то разочарования в течение года.

Но сила духа и характера помогут вам справиться с непредсказуемыми ситуациями в жизни. А ваша скрытность поможет в противостоянии конкурентам и недоброжелателям - так что использовать вас вряд ли получится.

Что ждет женщин-Кроликов в 2022-м году

Год Тигра послужит для вас трамплином для поиска себя и восстановления внутренней гармонии. При этом не следует сильно обращать внимание на мнение окружающих, ведь чрезмерные переживания могут привести в нервным срывам.

Первая половина года пройдет спокойно в рабочем плане. Не нужно быть излишне амбициозными, так как можно потерпеть провал. В это время следует помнить, что самое лучшее и надежное - это стабильность.

А вот во второй половине года можно смело идти к начальству со своими идеями, что положительно отразится на карьере.

На любовном фронте могут произойти заметные подвижки. Одинокие девушки-Кролики могут встретить наконец-то свою половинку.

В любовном плане стоит ждать положительных сдвигов. Незамужние представительницы знака смогут встретить свою судьбу.

А семейным Кроликам важно контролировать свои эмоции, ведь есть риск расставаний из-за лишней вспыльчивости.

Гороскоп 2022 для Кроликов-мужчин

В первой половине года возможны неприятные ситуации на работе, которые негативно отразятся на вашем заработке. Но уже к лету вы почувствуете удачу на своей стороне.

В амурной сфере следует привнести в отношения что-то новое, встряхнуться, добавить в ваш быт больше романтики, яркости.

В 2022-м году вас ждет финансовая стабильность, но не позволяйте себе роскошь импульсивных покупок. Не покупайте в долг, а также молчите о своих доходах. Не исключено, что недоброжелатели захотят воспользоваться вашей доверчивостью и нажиться на вас.

Что вас ждет в здоровье

Вам следует поберечься, ведь из-за "запары" на работе и недопонимания дома может произойти эмоциональное выгорание. Постарайтесь эмоционально абстрагироваться, чтобы избежать таких последствий.

Займитесь физической активностью, чтобы отвлечься от негатива в жизни, попробуйте медитации.