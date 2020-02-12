Гороскоп на День закоханих: на кого чекають удари долі і розставання

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на День Святого Валентина - головні невдахи в коханні на думку Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам серйозні випробування в коханні на День Святого Валентина. У прогнозі відомого астролога Павла Глоби йдеться про три знаки Зодіаку, для яких 14 лютого може обернутися сваркою і навіть розставаннями. Кому треба бути обережним на День закоханих - в матеріалі Styler.

Раки

Раки, що тривалий час трималися за стосунки, які давно віджили себе, зважаться на цей єдино вірний для них крок саме 14 лютого. І хоча вони самі стануть ініціаторами розриву, для деяких це буде болісно. Павло Глоба заспокоює, зовсім скоро у Раків знову відкриється друге дихання, а доленосна зустріч наприкінці лютого все розставить на свої місця.

Терези

У тих Терезів, у кого в особистому житті були проблеми і постійні розбіжності, напередодні Дня Святого Валентина градус напруження сягне межі, а можливо і "точки неповернення". Павло Глоба каже, що багато закоханих не витримають і грюкнуть дверима, і тоді вже буде остаточний кінець і розрив стосунків.

Стрільці

Деякі Стрільці 14 лютого стануть ініціаторами розриву стосунків. Павло Глоба вважає, що представники цього знаку Зодіаку напередодні свята захочуть свободи і незалежності. Втома від жорстких рамок серйозних стосунків дасть про себе знати - Стрільці в буквальному сенсі вкажуть партнерові на двері.