Гороскоп на серпень 2022: детальний прогноз для кожного знака Зодіаку

Гороскоп на серпень 2022 року розповість кожному знаку Зодіаку, що принесе кінець літа у сфері кар'єри, фінансів, любові, здоров'я. Астролог дала індивідуальні рекомендації кожному знаку Зодіаку про те, як домогтися бажаного і впоратися з можливими труднощами.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Серпень 2022 для асцендентних Овнів знаменує набуттям фундаменту в житті, визначеності та стабільності. Ви можете потрапити в нові для себе зовнішні обставини або самі створите ситуації, які будуть керувати вами довгі місяці. Будуть якісь уроки від матеріального світу, потрібно бути більше прагматиком.

Грошові проблеми ви зможете вирішити внаслідок початку навчання (стипендії), поїздок і переміщень, укладення договорів або за підтримки близьких родичів.

Інтелектуальні заняття також принесуть прибуток. Також і навпаки, є вказівка на платне навчання. Місяць сприятливий для покупки транспортних засобів і засобів зв'язку.

Буде необхідність розв'язувати майнові питання, питання оренди, назрілі проблеми з нерухомістю, власністю, земельними ділянками.

Любовні переживання можуть бути пов'язані у вас з місцем роботи. Це може бути, як роман або листування з колегою, на роботі, так і вплив робочих відносин на особисті та навпаки.

Любовні відносини, які можуть нести неприємності. У деяких Овнів є вказівка на заручини. Для жінок є вказівка на зачаття або пологи.

Увагу потрібно приділити дітям, бо їм може загрожувати захворювання і застуди, загальний стан хворобливості та апатії. Відсутність бажання йти в нове оточення, школу і т. п.

Для Овнів без мети, що пливуть за течією, період серпень 2022 може супроводжуватися раптовими депресіями. Період сприятливий для наполегливої праці, таємних досліджень, духовних практик і медитацій.

Телець

Асцендентний Телець в серпні 2022 поглибиться у власні проблеми, перестаючи брати участь в житті суспільства і не звертаючи уваги на оточуючих. Серпень - місяць досліджень, прихованої діяльності або різного роду махінацій.

Кар'єру протягом цього місяця не зробиш, але часто можна сподіватися на таємне заступництво і можливість просування. Сприятливі показники дають шанс людям творчості проявити себе, виростити в собі талант, з тим щоб в наступні місяці продемонструвати свої таланти та заробити грошей.

Серпень 2022 - період підвищення особистої активності, занепокоєння. Навіть сама інертна людина стає непосидою. Так само вказує на численні переміщення, поїздки, зроблені з власних міркувань, а не з волі обставин.

Несподівані події. Сильний вплив зовнішніх обставин і оточуючих людей. Але краще діяти поодинці, самостійно, не просячи підтримки та не орієнтуючись на думку інших людей. Ви повинні самі виробити стратегію і тактику свого життєвого шляху і чинити в злагоді з собою.

У серпні ймовірна зміна місця проживання або постійні переїзди з однієї квартири в іншу. При знаходженні закордоном - важливі новини з Батьківщини. Якісь важливі справи вашої родини.

Близнюки

У Близнюків в серпні 2022 значно зросте роль спілкування, може змінитися приятельське оточення. Залежно від аспектації спілкування може бути легким або приносити труднощі. Ви зав'яжете корисні знайомства, зв'язки.

Період сприятливий для укладення угод, підписання важливих паперів, отримання документів, віз, паспортів, для письменників і трейдерів, посередників.

Велика також роль навчання. Активізується інтелектуальна діяльність, здатність до сприйняття нового матеріалу. Період відзначений низкою більш-менш великих переміщень, поїздок, які відіграють певну роль для майбутнього.

Ви спробуєте оптимізувати себе. У серпні 2022 буде досить велике коло спілкування, в порівнянні з минулим періодом.

Любов на відстані або численні любовні побачення, зв'язки в поїздках. Інтимний зв'язок з приятелем. Можливо, любовні відносини з молодшою за віком людиною.

Є вказівки на отримання легкої, приємної роботи або захопленість улюбленим заняттям. Творчий підхід до роботи та оцінка результатів праці людини з боку впливових осіб. Можливе придбання особливого статусу на роботі.

Таємна ворожнеча з ким-небудь, заздрість, інтриги. Вас можуть вигнати звідкись або так само може бути добровільне вигнання, прагнення до усамітнення, життя вдалині, добровільно-примусова зміна місця проживання, еміграція, період важких випробувань морального і фізичного плану, які потрібно пройти з честю і без втрат.

Для людини більш сприятливим стає відокремлений спосіб життя, прихована діяльність, нерозголошення своїх проєктів та ідей.

Рак

Матеріальні проблеми в асцендентних Раків в серпні 2022 виходять в цьому місяці на перший план. І вирішити ви їх можете тільки завдяки власним зусиллям та ініціативам. Проблеми заробітку і витрат стають в цей період дуже актуальними.

Період сприятливий для накопичень, набуття міцного матеріального фундаменту, грунту під ногами. Розміри заробітку повністю залежать від вашої активності, ініціативності, напору, творчого підходу.

Для жінок-Раків може означати збільшення заробітків. А також витрати на гардероб, прикраси, косметику, салони. Для чоловіків-Раків - витрати на жінок.

Зміни планів у зв'язку з чимось закордонним. Період сприятливий для поїздок і може дати нове середовище спілкування. Виступи за кордоном, турне, спілкування з іноземною публікою.

Сімейні подорожі. Для чоловіків-Раків може означати знайомство з іноземкою, яка надалі буде мати для нього велике значення. Мрійливість, побудова планів, зміни життєвих перспектив.

Так само переживання, пов'язані зі своїми інтересами за кордоном. Може бути помилковий розрахунок щодо допомоги закордоном, на спільну діяльність, іноземних партнерів. Мріяння про "краще життя" за кордоном. Всі ці надії можуть бути нездійсненими. Прагнення до подорожей, мрії про незвідане.

Лев

Серпень 2022 підкреслює важливість цього періоду для асцендентних Левів. Можливий переломний, новий етап. Активізація життєвої та творчої енергії, прагнення до самостійності.

Для деяких молодих Левів означає початок самостійного або майже самостійного життя: закінчення школи та вступ до вузу, початок трудового життя, зміну життєвої орієнтації. Підсилює прагнення до самовираження, реалізації своїх потенцій.

Період важливий в плані прояву особистої активності людини, реалізації його ініціатив. Вам дається успішно втілити свої проєкти. Взагалі ви будете перебувати в піднесеному стані, часто посміхатися, багато розважатися, куражиться. Стан закоханості, такі ж події в інтимному житті.

Успіхи в серпні 2022 завдяки особистій чарівності, оптимізму і товариськості. Важлива подія може стосуватися зовнішності людини або її зміна.

Багато розмов про гроші, речі, мислення направлено на обдумування та обговорення способів заробітку, а також і витрат, покупок. Сприяє отриманню торгового прибутку.

Можливі доходи від інтелектуальної діяльності, літературної праці, завдяки посередництву, шахрайству, укладенню вигідних угод.

Є вказівки на зміну місця роботи, звільнення, завершення циклу вошей робочої діяльність в певному місці. Так само повна або часткова професійна переорієнтація.

Неприязнь з боку підлеглих і співробітників, з'ясування відносин, непрості ситуації на роботі. Побоювання з приводу стану здоров'я. Можливі прояви істероїдності, пригніченості обставинами

Діва

Багато думок і більшість розмов у асцендентних Дів в серпні 2022 - про особисті справи, про те, що вас найбільше хвилює. Заглибленість у власні проблеми, не помічаючи нікого навколо. Є вказівки на обмеження в контактах, внутрішнє і зовнішнє самотність.

Характерно ведення щоденників, особистих позначок і записів. Схильність до грошових маніпуляцій, різноманітним знайомствам і контактам. Безліч інтелектуальних бесід. Ви будете прагнути отримати максимальну користь від усього, що відбувається навколо.

Серпень 2022 сприятливий у фінансовому сенсі, також вказує на зміну ситуації зі сплатою податків, мит, боргові зобов'язання, з отриманням спадщини від жінок і прибутку у зв'язку з діяльністю інших людей. Зміни в сексуальній сфері.

Дає круті зміни в житті, часто повну життєву переорієнтацію. Зміна сексуальних партнерів, збільшення числа зв'язків або розставання, повний розрив відносин.

Більшість фінансових витрат будуть покриватися з чужих грошей, зазвичай - з грошей сексуальних партнерів, а також чоловіка і ділових партнерів. Життя чужим коштом.

Може бути необхідність раптового від'їзду за кордон або в інше місто. Взагалі, тяга до зміни місць, зміні місця проживання. Несподівані контакти з іноземцями, знайомства, встановлення зв'язків, в тому числі ділових. З-за кордону або іншого міста можна чекати будь-яких несподіванок.

Терези

На асцендентних Терезів у серпні 2022 впливатимуть справи з-за кордону та іноземці. Також характерна і зворотний зв'язок, просування через спільну діяльність, завдяки впливовим іноземцям або закордонному капіталу.

Може означати також розміщення капіталу за кордоном, початок кар'єри за кордоном. Налагодження довгоочікуваних зв'язків із закордоном. Місяць сприятливий для викладацької, педагогічної, наукової, літературної, політичної або меценатської діяльності, для людей, задіяних у цих сферах.

Оволодіння іноземними мовами. Романтичні спонукання, щедрість, благодійність. Може вказувати на розв'язання важливих питань в подорожах, далеких поїздках або на необхідність таких переміщень.

Надії на поліпшення свого становища, просування на роботі, матеріальні умови, пов'язані в тому числі на допомогу друзів, соратників, однодумців, шанувальників.

Плани можуть бути пов'язані з набуттям покровителів, спонсорів, з начальником, представниками влади, офіційними структурами, державними органами.

Участь у суспільному житті, корисні знайомства та зв'язки. Сприятлива позиція для здобуття популярності, проведення рекламної кампанії, початку політичної кар'єри, пошуку протекції

Дружба, що почалася в цей період, буде мати велике значення і в майбутньому. Успішні зв'язки, союзи, об'єднання. Залучення симпатій і покровителів.

Період сприятливий для рекламної кампанії, набуття популярності. У деяких випадках може бути таємне спілкування, Листування з особами, які перебувають у підпіллі, далеко, в ув'язненні або щодо яких застосовані насильницькі дії. Переживання через листи, розмови, побачення.

Скорпіон

Серпень 2022 в асцендентних Скорпіонів буде пов'язаний зі зміною службового становища, зміною місця роботи або характером трудової діяльності. Можливе суміщення посад і сумісництво, розширення фронту робіт.

Постійне спілкування з підлеглими та колегами. Удачі в професійній діяльності. Легкість у виконанні своїх обов'язків, надання приємних послуг кому-небудь.

Період сприятливий для торгівлі, бухгалтерської та адміністративної діяльності, для медичної практики, для санаторно-курортного лікування, оздоровчих заходів.

Активність у питаннях партнерства. Створення нових зв'язків з ініціативи самої людини, ліквідація старих. Участь у справах своїх ділових партнерів або половинки. Розбіжності з ними, сварки, з'ясування відносин. Вихід на публіку, звернення до мас, громадська діяльність.

Період сприятливий для укладення договорів, угод, підписання контрактів. Також і для будь-якої консультативної діяльності (психолога, юриста та ін.).

Події цього місяця так чи інакше наближають людину до обраної мети або намічають її. У цей період ви можете зайняти певне положення, посаду, незалежність.

Період сприятливий для політиків, громадських діячів, великих керівників. Часто вказує на період початку кар'єри, на професійний успіх, набуття покровителів.

Особиста чарівність, імідж, вміння спілкуватися з людьми, приємні манери допоможуть вам професійному просуванню, кар'єрному зростанню. Також допомагають в реалізації поточних цілей і завдань

Стрілець

Серпень 2022 для асцендентних Стрільців сприятливий для підвищення кваліфікації, стажування (в тому числі за кордоном), для викладання. Період розширення перспектив, наукових досліджень і розробок. Так само сприятливий для будь-якої інтелектуальної діяльності, сприяє досягненням у цій сфері.

Можуть бути ідеалізування любовних відносин і образу коханої людини. Іноді - любовний зв'язок з людиною здалеку, іншої національності. Любовний зв'язок дає можливість розширення перспектив і кругозору людини.

Натиск в досягненні матеріального достатку, пристрасть до володіння великими фінансовими засобами. Бажання домогтися стійкої грунту під ногами за всяку ціну.

Ви можете діяти наперекір інтересам інших людей, а також і логіці вчинків і елементарної обережності. Активний пошук можливості заробити або шанс скористатися грошима інших людей. Шахрайські схеми, спекуляції, збори коштів.

Ви будете шукати надійності, захисту, опіки з боку коханої людини. Можуть бути зради, закінчення одних відносин і встановлення нової, більш перспективною зв'язку.

Козоріг

Період Козерогам цей запам'ятається як доленосний і переломний в серпні 2022. Пошук життєвого шляху і сенсу життя. Тенденції до розривів зв'язків, розлук, відмови від минулого стилю життя і старих інтересів.

Матеріальні проблеми вийдуть цього місяця на перший план. І вирішити ви їх зможете тільки завдяки власним зусиллям та ініціативам. Доведеться трохи приборкати свої бажання. Зміцнення матеріальної бази шляхом економії, доведеться відмовитися в багатьох речах, покупках.

Вказівки на зміни місця проживання, тимчасове або дискретне проживання в іншому будинку. Тяга до переїздів. Внутрішній неспокій спонукає шукати розраду на стороні, в оновленні обстановки, рвати зі звичною атмосферою.

Взагалі це положення пов'язане з певними переживаннями через майна, побутових питань, сімейних справ, відносин з батьками або іншими родичами.

Буде постійна незадоволеність станом справ в сім'ї. Будуть займати проблеми придбання майна, конфлікти через права володіння, спадщини.

Для жінок-Козерогів позиція може означати зміну в житті або статусу батька, а також важливість його втручання в її особисті справи. Взагалі в сім'ї можливі великі зміни також і для чоловіка.

Активізація чуттєвих зв'язків, інтимної сторони особистого життя. Можливо вчинення вчинку, що тягне за собою розрив любовних відносин надалі.

Взагалі, схильність до зрад, зміні партнерів. Схильність до розваг, азартних ігор, фінансових спекуляцій, до спорту, участі у світському житті, до отримання задоволення, до несподіваних вчинків.

Прагнення до творчого самовираження, ігор, дійств, шоу, до артистичної діяльності, а також до викладання, застосування виховних заходів щодо дітей. Для жінок-Козерогів може вказувати на раптове зачаття.

Водолій

Водолії в серпні 2022 зможуть отримати роботу, є вказівки на поліпшення службового становища, невелике підвищення на посаді. Гармонізуються відносини зі співробітниками та підлеглими. Дещо покращиться стан здоров'я, працездатність, харчування та умови гігієни.

Актуальними стануть сексуальні відносини з партнерами: активізується інтимна сторона шлюбу або вступ в інтимні відносини з партнером по бізнесу, співробітником.

Контакти з фінансовими або адміністративними органами. Договори про розподіл прибутку або з інших питань, пов'язаних з чужими грошима. Можливе отримання прибутку за кордоном, вдале інвестування. Може зав'язатися сексуальний зв'язок з іноземцем.

Багато прихованих задумів і турбот, занепокоєння, що здаються іншим незрозумілими, зайвими. Таємні інтимні побачення, зустрічі, які бажано приховати.

Прихована діяльність, офшори, відхід від податків, активність далеко від людських очей. Можливо перше знайомство з наркотиками або іншими одурманюючими засобами, психоделічними практиками.

Розлад здоров'я нез'ясованого походження. Можливі отруєння, особливо алкогольні. Хірургічні втручання.

Риби

Положення Риб в серпні 2022 може означати деяку сприятливу зміну в дохідній частині бюджету. У справі збагачення важлива роль належить родині людини, можливий вплив його родичів, батьків на фінансову частину бюджету. Так само можливе збагачення у зв'язку з громадською діяльністю, популярністю, соціальним статусом, а також завдяки спільній діяльності з діловими партнерами.

Сімейні турботи будуть пов'язані з матеріальним добробутом. Можливо початок самостійних заробітків і вільне розпорядження своїми грошима у молодих людей, початківців трудове життя.

Розширюється економічна діяльність людини, турбота про забезпечення себе грошовими ресурсами. Також є вказівки на великі покупки, придбання, витрати на юридичні послуги, ЗМІ, благодійність або видання своїх робіт.

Всі контакти та переміщення людини в цьому місяці будуть пов'язані виключно з матеріальними, комерційними інтересами, проблемами заробітку і придбання покупок. Риби в серпні 2022 будуть захоплені рішенням фінансових завдань, торгівлею.

У відносинах Риби будуть імпульсивні в спілкуванні, з'ясуванні відносин, часто будуть говорити зопалу, сперечатися не замислюючись. Але також він активно здобуватиме нові знайомства і зв'язки, нових друзів. Підвищується інтелектуальна активність і листування в соцмережах. Може вказувати на початок нового курсу навчання.