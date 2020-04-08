Гороскоп на 8 апреля: Раку нужно поберечься, а Весы лучше не гневить

Гороскоп 2020 на сегодня 8 апреля для всех знаков Зодиака подскажет, что звезды сулят всем двенадцати представителям зодиакального круга в любви, здоровье и финансах. А вот Весы и Тельцы сегодня покажут всем свой скверный характер.

Кому сегодня лучше лечь на дно, потому что день сулит неприятности? А кто сегодня проведет день легко и добьется успеха? Подробный прогноз на сегодня от астрологов - читайте в материале.

Овен (21.03 - 20.04)

В среду Овнов ждет очень позитивный день без лишних стрессов и потрясений. Тем не менее, в течение сегодняшнего дня его могут ждать не только приятные неожиданности, но и неприятные повороты. Впрочем, последних Овну удастся избежать благодаря интуиции и осмотрительности.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельца в среду очень легко будет вывести из себя. Невидимая пружина, которая натягивается внутри него, сможет в один момент сорваться, что спровоцирует вспышку гнева. Астрологи советуют Тельцу сегодня держать себя в руках.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов ждет вполне удачный спокойный день. С самого утра вы будете настроены позитивом и уверенностью в себе. При этом астрологи не рекомендуют Близнецам расслабляться, так как в течение дня все может измениться, и новые вызовы подвигнут Близнецов к активным действиям.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раку стоит отдохнуть в кругу самых родных и близких людей. День будет располагать к тому, чтобы отдохнуть, отоспаться и поберечь здоровье. И даже если Раку захочется ринуться с головой в работу, результативности это не принесет.

Лев (23.07 - 23.08)

В среду Льву захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Лев поудобнее устроится в каком-нибудь уютном месте с желанием ничего не делать, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы.

Дева (24.08 - 23.09)

В среду Деву могут ждать разные сюрпризы. Не исключено, что в ее сердце вдруг вспыхнет неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если эти отношения не будут долгими, они все равно оставят в душе ощутимый след.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня лучше не провоцировать. Несмотря на внешнюю покладистость и безмятежность, они могут иногда показывать когти. Хотя с виду может показаться, что они само спокойствие и миролюбие, в один момент может проявиться внезапный приступ раздражения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Астрологи советуют Скорпиону сегодня расслабиться и плыть по течения. Как бы там ни было, но сегодня лучшей стратегией будет - не спорить с судьбой. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Скорпиону следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут меняться независимо от его желаний.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В среду Стрельцам захочется творить, на них внезапно накатит творческий порыв. Эта волна накроет Стрельца с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня никакие неожиданности не смогут сбить Козерога с ритма. Не исключено, что какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Козерогу сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно.

Водолей (21.01 - 20.02)

День Водолея сегодня в целом пройдет мирно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты - не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В среду в жизнь Рыб ворвется свежая струя. Вероятно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Рыб увидеть в них иной смысл. Астрологи советуют быть осмотрительнее и не терять голову.

В общем, Овны проведут день на позитиве, а Тельцы могут взорваться в любой момент, Близнецов ждет спокойный день, Раку лучше отдохнуть, Львы захотят расслабиться, а на Деву нахлынут страсти. Весы лучше не трогать, Скорпиону стоит плыть по течению, Стрельцам захочется творить, Козерогов ждет продуктивный день, Водолея ждут неожиданности, а Рыбы увидят новый смысл в привычных вещах.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака в апреле стоит поберечь здоровье в апреле 2020.