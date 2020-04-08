Гороскоп на 8 квітня: Раку потрібно поберегтися, а Терези краще не гнівити

Гороскоп 2020 на сьогодні 8 квітня для всіх знаків Зодіаку підкаже, що зірки обіцяють усім дванадцяти представників зодіакального кола в коханні, здоров'ї та фінансах. А ось Терези і Тельці сьогодні покажуть всім свій поганий характер.

Кому сьогодні краще лягти на дно, тому що день обіцяє неприємності? А хто сьогодні проведе день легко і доб'ється успіху? Детальний прогноз на сьогодні від астрологів - читайте в матеріалі.

Овен (21.03 - 20.04)

У середу Овнів чекає дуже позитивний день без зайвих стресів і потрясінь. Однак протягом сьогоднішнього дня його можуть чекати не тільки приємні несподіванки, але і неприємні повороти. Втім, останніх Овну вдасться уникнути завдяки інтуїції і обачності.

Телець (21.04 - 20.05)

Тільця в середу дуже легко вивести з себе. Невидима пружина, яка натягується всередині нього, зможе в один момент зірватися, що спровокує спалах гніву. Астрологи радять Тельцю сьогодні тримати себе в руках.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюків чекає цілком вдалий спокійний день. З самого ранку ви будете налаштовані позитивом і впевненістю в собі. При цьому астрологи не рекомендують Близнюкам розслаблятися, бо протягом дня все може змінитися, і нові виклики спонукатимуть Близнюків до активних дій.

Рак (22.06 - 22.07)

Сьогодні Раку варто відпочити в колі рідних і близьких людей. День буде налаштовувати на те, щоб відпочити, відіспатися і поберегти здоров'я. І навіть якщо Раку захочеться кинутися з головою у роботу, результативності це не принесе.

Лев (23.07 - 23.08)

У середу Леву захочеться нарешті відпочити і розслабитися, от тільки це навряд чи вийде. Швидше за все, тільки но Лев зручніше влаштується в якому-небудь затишному місці з бажанням нічого не робити, як обставини змусять його різко змінити свої плани.

Діва (24.08 - 23.09)

У середу на Діву можуть чекати різні сюрпризи. Не виключено, що в її серці раптом спалахне несподівана і бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо ці стосунки не будуть довгими, вони все одно залишать в душі відчутний слід.

Терези (24.09 - 23.10)

Терези сьогодні краще не провокувати. Попри зовнішню поступливість і безтурботність, вони можуть іноді показувати пазурі. Хоча з вигляду може здатися, що вони сам спокій і миролюбність, в один момент може проявитися раптовий напад роздратування.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Астрологи радять Скорпіону сьогодні розслабитися і плисти по течії. Хай там що, але сьогодні найкращою стратегією буде - не сперечатися з долею. Плани будувати, звичайно ж, можна, але при цьому Скорпіону слід бути готовим до того, що протягом дня вони можуть змінюватися незалежно від його бажань.

Стрілець (23.11 - 21.12)

У середу Стрільцям захочеться творити, на них раптово накотить творчий порив. Ця хвиля накриє Стрільця з головою, віднесе в незрозумілі далі, змусить забути про всі поточні справи і плани. Але в кінцівці, гляди, і залишить після себе на березі якусь безцінну перлину.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Сьогодні ніякі несподіванки не зможуть збити Козерога з ритму. Не виключено, що якісь незаплановані події на час відвернуть його, але це не завадить Козерогові зорганізуватися і все-таки довести свої справи до кінця. Так що в цілому день обіцяє пройти продуктивно.

Водолій (21.01 - 20.02)

День Водолія сьогодні в цілому пройде мирно й позитивно. Однак протягом дня можливі несподівані повороти - не виключено, що якась зустріч різко змінить всі ваші плани. Проте всі ці події будуть носити короткочасний характер.

Риби (21.02 - 20.03)

У середу в життя Риб увірветься свіжий струмінь. Ймовірно, це буде якесь нове, незвичне відчуття. Або, бути може, випадковий погляд на знайомі речі змусить Риб побачити в них інший зміст. Астрологи радять бути обачнішими та не втрачати голову.

Загалом Овни проведуть день на позитиві, а Тельці можуть вибухнути в будь-який момент, Близнюків чекає спокійний день, Раку краще відпочити, Леви захочуть розслабитися, а на Діву нахлинуть пристрасті. Терези краще не чіпати, Скорпіону варто плисти за течією, Стрільцям захочеться творити, на Козерогів чекає продуктивний день, Водолія чекають несподіванки, а Риби побачать новий сенс у звичних речах.

Раніше ми писали, яким знаків Зодіаку у квітні варто поберегти здоров'я у квітні 2020.