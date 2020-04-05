Любовные приключения и осмотрительность: гороскоп для всех с 6 по 12 апреля

Гороскоп на прель 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым особенно повезет в ближайшую неделю

Гороскоп на апрель 2020 года гласит о том, что месяц будет спокойным и стабильным почти во всех сферах жизни. В романтических отношениях возможны эмоциональные подъемы и удача. Месяц не обойдется без всплесков и мелких проблем, но в целом ожидается гармония и покой.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на неделю, с 6 по 12 апреля, и рассказали, кому стоит расслабиться, а кому – уделить время важным делам.

Овен

Звезды обещают Овнам неделю, насыщенную любовными приключениями. Везти будет и тем, кто еще не встретил свою половинку, и тем, у кого отношения уже сложились. Стоит настроиться на позитивную волну и не бояться изменений. В четверг и пятницу астрологи советуют не менять свои планы и сохранять спокойствие. Резкие или поспешные решения могут привести к финансовым потерям или ссорам.

Телец

Неделя будет очень продуктивной, поэтому астрологи советуют Тельцам быть умеренными во всем и не забывать об отдыхе. На выходных возможно недопонимание с близкими. Не стоит в ближайшие дни тратить крупные суммы денег и сильно переутомляться. Тельцам нужно найти возможность отдать старые долги или погасить кредит, так как могут возникнуть неурядицы в будущем.

Близнецы

Девиз ближайшей недели – воля к победе и интенсивное движение. Не столь важна цель, как желание ее достичь и энергия на это направленная. Все силы нужно направить на движение вперед и это касается, как текущих рабочих моментов, так и романтических отношений. Если вы хотели добиться расположения своего объекта симпатии – сейчас самое удачное время для ярких и неординарных поступков.

Рак

Звезды предупреждают о непростом и проблемном периоде и стоит продумать план Б, который поможет справиться с любой ситуацией. Самые опасные дни – понедельник и среда. Если кому-то из близких понадобится помощь, защита или поддержка – не уходите в сторону. На этой неделе вы будете втянуты в чужой конфликт, но решить его вам будет под силу.

Лев

В ближайшие дни Львам нужно научится думать позитивно и сохранять оптимизм в любой ситуации. Близкие люди могут проявить агрессию и провоцировать конфликты, но астрологи советуют не реагировать на нападки и сохранять спокойствие. В отношениях с близким человеком стоит исключить ревность и перестать создавать проблемы на ровном месте. Постарайтесь максимально оставаться в покое и гармонии.

Дева

Неделя будет богата на мелкие конфликты и споры. Не стоит упрямиться и конфликтовать. Звезды советуют проявить уступчивость и искать компромиссы в общении с близкими, коллегами и родственниками. Иначе – рискуете остаться в одиночестве. Однако астрологи советуют присмотреться к своему окружению и минимизировать контакты с эгоистичными и мелочными людьми.

Весы

На этой неделе голос разума будет не самым надежным и астрологи советуют прислушаться к тому, что будет подсказывать сердце. Весы будут весьма удачливыми и сообразительными в эти дни, и даже возможно изменение восприятия окружающих людей. В непростых ситуациях стоит прислушаться к интуиции. На все ситуации нужно смотреть реалистично и действовать исходя из собственных убеждений.

Скорпион

Неделя будет очень активная и динамичная, и энергетическое истощение может наступить очень быстро, поэтому астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе. Если появится возможность помочь ближним – не отказывайтесь, так как добро вернется в двойном размере. В финансах возможны неурядицы, а в любви не исключены ссоры и конфликты. К концу недели ситуация стабилизируется. Если вам будет не хватать внимания от близкого человека – просто поговорите по душам.

Стрелец

Сил на то, чтобы решить все проблемы на этой недели, просто не останется. Астрологи рекомендуют выделить важные и второстепенные, чтобы не загнать себя до истощения. Неделя прекрасно подходит для домашних дел, общения и уединения. Романтические приключения стоит отложить на потом, а силы направить на уборку в доме и восстановление баланса.

Козерог

В ближайшую неделю возможны небольшие трудности с финансами или непредвиденные траты. В четверг и пятницу стоит опасаться крушения планов. На выходных нужно потратить время и деньги на себя, стоит сменить имидж и повысить свою привлекательность. Это поможет привлечь удачу в романтической сфере, поднимет настроение и добавит уверенности в собственных силах.

Водолей

Планеты вошли в дисгармонию и неделя у Водолеев может быть с весьма динамичными изменениями, внезапными сменами планов и настроения. Самыми удачными станут четверг и пятница. В начале неделе будьте аккуратнее с финансами и не тратьте много денег. Посвятите время физической активности и занятиям спортом. Все поездки лучше отложить.

Рыбы

Прекрасная неделя для того, чтобы наладить романтические отношения. Астрологи советуют провести со своей половинкой как можно больше времени, посмотреть фильм, вместе отдохнуть или сделать совместные покупки. Начало недели будет в финансовом плане не очень удачным, а в среду и четверг дела пойдут в гору. Многие проблемы начнут решаться сами по себе. Все начатые дела нужно довести до конца, и не обращать внимание на мелкие неурядицы. Выходные стоит посвятить отдыху.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые в апреле встретят свою судьбу.