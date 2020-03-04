Гороскоп на 4 марта: каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее

Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый весенний месяц будет достаточно напряженным, но очень активным и богатым на важные встречи и события.

Астрологи рекомендуют 4 марта большинству знаков Зодиака быть твердыми в своих решениях и не отступать от намеченных планов. Некоторым в этот день будет весьма сложно.

Овен (20.03 -21.04)

Звезды сулят успех и рекомендуют придерживаться твердой позиции и слушать не советы окружающих, а собственную интуицию.

Телец (22.04 -21.05)

День подходит для того, чтобы быстро и качественно работать. Прекрасно подойдет для профессиональной реализации.

Близнец (22.05 -21.06)

Бывают дни, когда окружающие не хотят принимать вашу оригинальность, но сегодня – подходящее время для того, чтобы быть просто собой.

Рак (22.06 -21.07)

День потребует активности, быстрой реакции и волевых решений – звезды рекомендуют использовать обстоятельства на полную катушку.

Лев (22.07 -21.08)

Сегодня вы будете блистать и это позволит воспроизвести благоприятное впечатление не только на новых знакомых, но и на старых.

Дева (22.08 -21.09)

Бросьте бытовые проблемы на самотек –сегодня не лучший день для того, чтобы тратить на это время. Сконцентрируйтесь на самом важном и главном в этот день.

Весы (22.09 -21.10)

Сегодня вы поймете, что что-то делали неправильно. Пусть вас не огорчает это открытие, сконцентрируйтесь на настоящем.

Скорпион (22.10 -21.11)

День будет весьма положительным, но не особо значительным. У вас появится немного времени, чтобы посвятить его новым планам.

Стрелец (22.11 -21.12)

День будет богат на подарки от Вселенной, которые придут через помощь близких или знакомых. Приготовьтесь к осуществлению мечты.

Козерог (22.12 -21.01)

Не тратьте время на пустые разговоры и соблюдения правил приличия – звезды советуют уделить время работе и амбициозному настрою, которые сделают вас победителем.

Водолей (22.01 -21.02)

Звезды обещают прекрасный день, который принесет множество открытий и успех. Главное – оставаться смелым и напористым.

Рыбы (22.02 -21.03)

Хороший день для того, чтобы достучаться до оппонентов. Именно сегодня вы будете особенно красноречивы, что поможет убедить окружающих в своей правоте.