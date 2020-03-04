Гороскоп на 4 березня: яким знакам Зодіаку варто бути обережніше

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць буде досить напруженим, але дуже активним і багатим на важливі зустрічі та події.

Астрологи рекомендують 4 березня більшості знаків Зодіаку бути твердими у своїх рішеннях і не відступати від намічених планів. Деяким в цей день буде дуже складно.

Овен (20.03 -21.04)

Зірки обіцяють успіх і рекомендують дотримуватися твердої позиції й слухати не поради оточення, а власну інтуїцію.

Телець (22.04 -21.05)

День підходить для того, щоб швидко та якісно працювати. Прекрасно підійде для професійної реалізації.

Близнюки (22.05 -21.06)

Бувають дні, коли навколишні не хочуть приймати вашу оригінальність, але сьогодні – найкращий час для того, щоб бути просто собою.

Рак (22.06 -21.07)

День вимагає активності, швидкої реакції та вольових рішень – зірки рекомендують використати обставини на повну котушку.

Лев (22.07 -21.08)

Сьогодні ви будете блищати та це дозволить відтворити сприятливе враження не тільки на нових знайомих, але й на старих.

Діва (22.08 -21.09)

Киньте побутові проблеми на самоплив - сьогодні не найкращий день для того, щоб витрачати на це час. Сконцентруйтеся на найважливішому і головне у цей день.

Ваги (22.09 -21.10)

Сьогодні ви зрозумієте, що щось робили неправильно. Нехай вас не засмучує це відкриття, сконцентруйтеся на теперішньому.

Скорпіон (22.10 -21.11)

День буде позитивним, але не особливо значним. У вас з'явиться трохи часу, щоб присвятити його новим планам.

Стрілець (22.11 -21.12)

День буде багатий на подарунки від Всесвіту, які прийдуть через допомога близьких або знайомих. Приготуйтеся до здійснення мрії.

Козоріг (22.12 -21.01)

Не витрачайте час на порожні розмови та дотримання правил пристойності – зірки радять приділити час роботі та амбітному настрою, які зроблять вас переможцем.

Водолій (22.01 -21.02)

Зірки обіцяють прекрасний день, який принесе безліч відкриттів і успіх. Головне – залишатися сміливим і наполегливим.

Риби (22.02 -21.03)

Хороший день для того, щоб достукатися до опонентів. Саме сьогодні ви будете особливо красномовні, що допоможе переконати оточення у своїй правоті.