Гороскоп на 29 марта: какие сюрпризы приготовили каждому знаку Зодиака
Гороскоп на 29 марта расскажет, каким знакам Зодиака сегодня представится возможность порадоваться, а кому стоит проявить осторожность и внимательность.
Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака во вторник, 29 марта. Об этом информирует NDR.
Овен
Сегодня вы будете мчаться по скоростной полосе и черпать вдохновение в работе, в повседневной жизни и в партнерстве.
Телец
Вы сегодня окажетесь в разных ситуациях. Избегайте словесных баталий, иначе проиграете.
Близнецы
Примите свое нынешнее небезопасное положение. Вскоре вы узнаете, как действовать.
Рак
Дискуссия будет стоить вам нервов. Но, в конце концов, этот шаг того стоит.
Лев
Благодаря вашей готовности идти на компромисс, другие начнут сегодня с пониманием к вам относиться.
Дева
Пока вы продолжаете относиться ко всему с юмором, люди вокруг будут вас принимать доброжелательно.
Весы
Остерегайтесь спонтанных покупок! И обязательно обратите внимание на скрытые расходы.
Скорпион
Оживленный обмен мнениями, идеи за идеями – вдохновляющий день. Вряд ли подходит для практической работы.
Стрелец
Решите уже сейчас, как и для чего вы хотите использовать свои силы в ближайшем будущем.
Козерог
Если для вас важно, чтобы все было сделано идеально, вы можете быстро потерять контроль.
Водолей
Ваши идеи вдохновляют вас. Сегодня все работает с первого раза, и ваше окружение тоже может в этом убедиться.
Рыбы
Даже солнце светит строго по циклу. Признайтесь, что вы порой знаете не всю информацию, а в чем-то – абсолютно ничего.
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