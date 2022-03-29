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Гороскоп на 29 марта: какие сюрпризы приготовили каждому знаку Зодиака

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Вторник 29 марта 2022 07:00
Гороскоп на 29 марта: какие сюрпризы приготовили каждому знаку Зодиака Фото: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта (pixabay.com)
Автор: Styler

Гороскоп на 29 марта расскажет, каким знакам Зодиака сегодня представится возможность порадоваться, а кому стоит проявить осторожность и внимательность.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака во вторник, 29 марта. Об этом информирует NDR.

Овен

Сегодня вы будете мчаться по скоростной полосе и черпать вдохновение в работе, в повседневной жизни и в партнерстве.

Телец

Вы сегодня окажетесь в разных ситуациях. Избегайте словесных баталий, иначе проиграете.

Близнецы

Примите свое нынешнее небезопасное положение. Вскоре вы узнаете, как действовать.

Рак

Дискуссия будет стоить вам нервов. Но, в конце концов, этот шаг того стоит.

Лев

Благодаря вашей готовности идти на компромисс, другие начнут сегодня с пониманием к вам относиться.

Дева

Пока вы продолжаете относиться ко всему с юмором, люди вокруг будут вас принимать доброжелательно.

Весы

Остерегайтесь спонтанных покупок! И обязательно обратите внимание на скрытые расходы.

Скорпион

Оживленный обмен мнениями, идеи за идеями – вдохновляющий день. Вряд ли подходит для практической работы.

Стрелец

Решите уже сейчас, как и для чего вы хотите использовать свои силы в ближайшем будущем.

Козерог

Если для вас важно, чтобы все было сделано идеально, вы можете быстро потерять контроль.

Водолей

Ваши идеи вдохновляют вас. Сегодня все работает с первого раза, и ваше окружение тоже может в этом убедиться.

Рыбы

Даже солнце светит строго по циклу. Признайтесь, что вы порой знаете не всю информацию, а в чем-то – абсолютно ничего.

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